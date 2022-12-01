متلازمةُ بارتر ومتلازمة جيتلمان

قد تظهر أعراضُ متلازمة بارتر قبلَ الولادة أو في أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة المُبكِّرَة؛

بينما قد تظهر أعراض متلازمة جيتلمان في مرحلةٍ مُتأخرِّة من الطفولة وحتى ما بعد البلوغ.

ولكنَّ بعضَ الأشخاص، ولاسيَّما أولئك المصابين بمُتلازمة جيتلمان، لا يعانون من أيَّة أعراض، ولا تشخص الحالة لديهم إلا بعد إجراء اختبارات دم لأسبابٍ أخرى.

تكُون الأعراضُ عند الأطفال، الذين يعانون من هاتين المُتلازمتين، مشابهة للأعرَاض التي تظهر عند الأشخاص الذين يأخذون مُدرَّات البول، والتي تزيد من إنتاج البول، ويُمكن أن تُسبِّب خللاً في التوازن الكيميائيّ في الدَّم.ولكن خلافًا لما يحدُث عندَ الأشخاص الذين يأخذون مُدرَّات البول، لا يُمكن التخلُّص من الأعراض عند أشخاص مُتلازمة بارتر او متلازمة جيتلمان عن طريق التوُّقف عن استخدام الدواء ببساطة.

قد يكون تخلُّق الأجنَّة التي لديها مُتلازمة بارتر ضعيفًا في أثناء وجودها في الرَّحم،ويُولَد بعضُ الأطفال خُدَّجًا، وقد يُعانون من إعاقة ذهنيَّة.

قد يُعاني الأطفالُ الذين لديهم متلازمة بارتر، والأطفال الذين لديهم متلازمة جيتلمان أحيانًا، من ضعف النموّ والتأخُّر النمائيّ.يُمكن أن يُؤدِّي فقدانُ المغنزيوم أو الكالسيوم أو البوتاسيوم إلى ضعف العضلات أو مغص أو تشنُّجات أو تعب، خُصوصًا عند أشخاص مُتلازمة جيتلمان.قد يُعاني الأطفالُ المصابون بأي من المتلازمتين من العطش الشديد، وقد يُنتجون كمياتٍ كبيرةٍ من البول، وقد يشعرون برغبة لتناول الملح، وقد يُعانون من الغثيان والتقيُّؤ.

يُؤدِّي فقدان الصوديوم والكلوريد إلى تجفافٍ خفيفٍ مُزمنٍ،قد يعاني المصابون بمتلازمة بارتر أو متلازمة جيتلمان من انخفاض ضغط الدم.

حصيات الكلية الصورة

بالإضافة إلى ذلك، قد يُصاب أشخاص متلازمة بارتر بحصى الكلى أو تراكم الكالسيوم في الكلى (يسمى الكُلاس الكلويّ nephrocalcinosis)، وذلك لأنَّه يكون لديهم كميات كبيرة من الكالسيوم في البول،ولكن لا يُعاني أشخاص متلازمة جيتلمان من هذه المشاكل.