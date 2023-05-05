ينبغي أن يكون التدريب على استخدام المرحاض بالتنسيق مع جميع الأشخاص الذين يتولون رعاية الطفل.ينبغي أن تتبع جليسة الأطفال، والجدة أو الجد، ومسؤولو رعاية الطفل نفس التعليمات والقواعد لتدريب الطفل على استخدام المرحاض.

تُعد طريقة التوقيت هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتدريب الأطفال على استخدام المرحاض.يُطلب من الأطفال الذين يبدون جاهزين لاستخدام المرحاض الجلوس عليه أو على النونية بكامل ثيابهم في البداية.وبعد ذلك، يجري تدريب الأطفال على خلع بناطيلهم، والجلوس على الكرسي أو المبولة لمدة لا تزيد عن 5-10 دقائق، وإعادة لبس البنطال.تُعطى تعليمات بسيطة للطفل، وتُعزز بوضع الثياب أو الحفاضات المتسخة في وعاء النونية.كما يُشجع الأطفال أيضًا على استخدام النونية كلما شعروا بالحاجة للتبول أو التبرز.ينبغي تدريب الأطفال على دفق المياه في المرحاض، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد التبول أو التغوط.

تكافئ السلوكيات الإيجابية عند الطفل بجوائز رمزية، مثل اللصاقات الملونة.ينبغي تجنب معاقبة الطفل عند عدم نجاحه في استخدام النونية أو تلويث أو ترطيب ثيابه، وذلك لأن سلوك العقاب سوف يحول العملية التعليمية إلى تجربة سلبية وتزيد من توتر الطفل.ينبغي أن يدرك الآباء بأن تدريب الطفل على استخدام المرحاض هو عملية قد تستغرق وقتًا طويلًا (بين 3-6 أشهر)، وأن الطفل قد يلوث ثيابه مرات عديدة في أثناء ذلك.

كما تكون طريقة التوقيت جيدة أيضًا بالنسبة للأطفال الذين لديهم مواعيد منتظمة للذهاب إلى المرحاض، ويمكن وضعهم على كرسي النونية في مواعيد خروجهم الاعتيادية.قد يكون من الأفضل تأجيل تدريب الأطفال الذين لا يمكن توقع موعد خروجهم إلى المرحاض إلى أن يصبحوا قادرين على إدراك رغبتهم بالذهاب إلى المرحاض، ويتوجهوا بأنفسهم إليه.

إذا قاوم الطفل الجلوس على المرحاض، فينبغي تأجيل ذلك إلى ما بعد تناوله الطعام.إذا استمرت مقاومة الطفل لعدة أيام، فمن الأفضل تأجيل التدريب لبضعة أسابيع.إذا أبدى الطفل عدم رغبة باستخدام المرحاض أو النونية، فقد لا يكون مستعدًا لذلك بعد.من المفيد مكافأة الطفل على جلوسه على المرحاض واستخدامه.حالما ينجح الطفل في استخدام المرحاض، فيمكن تقليل المكافآت إلى مرة كل ثلاث أو أربع استخدامات ناجحة للمرحاض، ومن ثم تقليلها تدريجيًا أكثر فأكثر إلى أن تتوقف.

ينبغي عدم اللجوء إلى تحدي الطفل والدخول في صراع فرض إرادة معه، لأن ذلك يُسبب تراجعًا في أي إنجاز، وقد يوتر العلاقة بين الطفل والأهل.

قد يعود الأطفال المدربون على استخدام المراحيض إلى تلويث أو ترطيب ثيابهم مجددًا، وذلك عندما يكونون مرضى، أو يفتقدون الدعم العاطفي، أو عندما يشعرون بالحاجة إلى المزيد من الاهتمام ، كما هيَ الحال عند قدوم مولود جديد إلى العائلة.في مثل هذه الحالات، ينبغي على الأهل تجنب الضغط على الطفل، ويمكنهم عرض مكافآت عليه، أو منحه المزيد من الاهتمام والعناية في الأوقات التي لا تتضمن تدريبًا على استخدام المرحاض.