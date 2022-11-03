قلق الانفصال وقلق الغَريب

قلق الانفصال Separation anxiety هو مرحلةٌ من مراحل النُّمو الطبيعي.فخلال هذه المرحلة، يصبح الأطفال قلقون عندما يتمُّ فصلهم عن أبويهم أو مُقدِّمي الرِّعاية الرئيسيين.يبدأ قلق الانفصال عادةً عندما يكون عمر الأطفال حوالى 8 أشهر وتزداد شِدَّته عندما يصبح الأطفال بعمرٍ يتراوح بين 10 -18 شَهرًا.فهم يشعرون بأنهَّم مُهدَّدون وغير آمنين عندما يكونوا منفصلين عن آبائهم أو عن مُقدِّمي الرِّعاية، ولاسيَّما عند وجودهم خارجَ المنزل.ذلك أنَّهم يجدون في آبائهم وفي مُقدِّمي الرِّعاية الأمان والطُّمأنينة.فلا يمكن تصنيف الأطفال في هذه المرحلة التي يبكون خلالها عند مغادرة أبويهم أو مُقدِّمي الرعاية الغرفة على أنَّهم "مُدللون". وبدلًا من ذلك، يُشير البكاء إلى أنَّه قد نما عند الأطفال شعورٌ بالارتباط بأبويهم أو بمُقدِّمي الرعاية.يُعد البكاء في هذه الحالة رد فعل إيجابي.

قد يحاول الآباء أو مُقدِّمو الرِّعاية ممارسة لعبة النَّظرة الخاطفة مع صوت (بو) مع الأطفال في هذا العمر لطمأنتهم بأنَّ البعيدين عن الأعين لا يعني أنَّهم ذهبوا إلى الأبد.

يستمرُّ قلق الانفصال حتى بلوغ الأطفال عمر 24 شهرًا تقريبًا.يتعلَّم الأطفال في هذه المرحلة العمريَّة ديمومة الأشياء ونموِّ الثقة.ديمومة الأشياء هي معرفة أنَّ شيئًا ما (مثل أبويهم) يبقى موجودًا حتى عندما لا تتمُّ مشاهدته أو سماع صوته.يزول قلق الانفصال لأنَّ الأطفال قد تعلموا أنَّ أبويهم أو مُقدِّمي الرعاية مازالوا موجودين حتى عندما تتعذَّر مشاهدتهم.وقد تَعلَّم الأطفال أن يثقوا بأنَّ أبوَيهم أو مُقدِّمي الرِّعاية سوف يعودون في نهاية المطاف.

لا يُعدُّ قلق الانفصال سببًا للقلق ولايحتاج إلى تقييم الطَّبيب عادةً.

يختلف قلق الانفصال عن اضطراب قلق الانفصال الذي يُصيبُ الأطفالَ الأكبرَ ِسِنًّا.حيث يرفض الأطفال المُصابون بهذا الاضطراب عادةً الذهاب إلى المدرسة أو إلى المرحلة التي تسبق المدرسة.فإذا كان اضطراب قلق الانفصال شديدًا فإنَّه قد يؤثِّر في النموِّ الطبيعي للطفل.

يجب على الآباء ألَّا يَحُدُّوا أو يَتخلَّوا عن نشاطاتهم البعيدة عن الطفل استجابةً لقلق الانفصال عند الطفل لأنَّ قيامهم بذلك قد يؤثِّر في نضوج الطفل ونموِّه.

عندما يكون الوالدان مُستعِدَّان للخروج أو تركِ الطفل في مركز رعاية الطفل، يمكنهم تجربة ما يلي:

التأكد من أنَّ مُقدِّم الرِّعاية المؤقَّت مألوفٌ عند الطفل

تشجيع الشخص الذي يعتني بالطفل على إلهاء الطفل بالدُّمى أو باللَّعب أو بأيِّ نشاطٍ آخر خلال مغادرة الوالدين الغرفة

تقليل استجابتهم لبكاء الطفل قبل مغادرتهم المكان

المحافظة على هدوئهم واطمئنانهم

القيام بتصرُّفاتٍ روتينيَّة عند الانفصال لتخفيف قلق الطفل

تغذية الطفل والسَّماح له بأخذ غفوةٍ قبل مغادرتهم (لأنَّ قلق الانفصال قد يتفاقم عندما يكون الطفل جائعًا أو متعبًا)

إذا كان الطفل يبكي عند ذهاب أحد الوالدين إلى غرفةٍ أخرى في المنزل، فيجب على الوالد أن يتواصل مع الطفل من الغرفة الأخرى، بدلًا من العودة مباشرةً لإراحة الطفل.يتعلَّم الطفل من هذه الاستجابة أنَّ الأبوين ما زالا موجودَين رغم عدم تمكُّنه من مشاهدتهما.

يمكن أن يُشَكِّل استمرار قلق الانفصال بعد تجاوز الطفل السَّنتين من عمره مشكلةً وفقًا لمدى تأثيره في نموِّ الطفل.فمثلًا، يشعرُ معظم الأطفال ببعض الخوف عند بَدء مرحلةِ ما قبل المدرسة أو رياض الأطفال.وإذا كانوا قادرين على حضور الدروس فإنَّ خوفهم سوف يتراجع مع مرور الوقت، ولا يُعدُّ هذا الخوف قلق انفصال.ولكن، يمكن أن يكون قلق الانفصال الذي يَحُولُ دون مواكبة الطفل في مركز رعاية الطفل أو رياض الأطفال من اللَّعب بشكلٍ طبيعيٍّ مع أقرانه؛ علامةً على الإصابة باضطراب قلق الانفصال.يجب أن يحصل الطفل في مثل هذه الحالات على تقييم الطَّبيب.