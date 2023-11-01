قد يعيش الشخص حياته كاملةً دون أن يدرك إصابته برتج ميكل، إلا أنه قد يعاني من بعض المضاعفات من حينٍ لآخر.على الرغم من أن رتج ميكل يكون شائعًا لدى الذكور والإناث بنسب متساوية، إلا أن الذكور يكونون أكثر عرضة بنسبة 2-3 أضعاف للإصابة بمضاعفات.

وتشمل مضاعفات رَتجُ مِيكل كلاً من

يحتوي الرتج في نصف الحالات تقريبًا على نسج مشابهة لنسج المعدة، أو البنكرياس، أو كليهما.في حال وجود نسج شبيهة بنسج المعدة، فقد تُفرز الحموض كما تفعل المعدة.قد تُسبب الحموض القرحات والنزف في النسج المعوية المجاورة.يكون النزف أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

قد يحدث انسداد الأمعاء في أي عمر، ولكنه يكون أكثر شيوعًا بين الأطفال الأكبر سنًا والبالغين.غالبًا ما ينجم الانسداد عند الأطفال عن انغلاف الرتج.

يمكن لرتج ميكل أن يُصاب بالعدوى (التهاب الرتج).يمكن لالتهاب رتج ميكل الحاد أن يحدث في أي عمر، ولكنه يُصيب الأطفال الأكبر سنًا بشكل خاص.

يؤدي انثقاب الرتج إلى التهاب الصفاق peritonitis، وهو حالة خطيرة جدًا تُسبب التهابًا وألمًا في التجويف البطني.

تُعد الأورام، بما في ذلك الأورام السرطاوية carcinoid tumors نادرة عمومًا، وتحدث بشكل رئيسي عند البالغين.