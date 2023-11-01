تضيق البواب الضخامي

عادةً ما تظهر أعراض تضيُّق البواب الضخامي عندما يتراوح عمر الرضيع بين 3 إلى 6 أسابيع.

يشعر الأطفال الرضع المصابون بتضيق البواب بالجوع ويتغذون بشكل جيد ولكنهم يتقيؤن ما يأكلون بقوة (قيء قذفي) بعد فترة قصيرة من تناول الطعام.يتقيأ بعض الأطفال الرضع الطعام بكميات كبيرة مما يؤدي إلى إصابتهم بالتجفاف وسوء التغذية.قد يبدو الطفل بصحة جيدة ما لم يكن التجفاف شديدًا أو يُصاب بسوء تغذية واضح.

بعد بضعة أيام أو أسابيع، يُصاب الطفل تدريجيًا بالتجفاف ويخسر وزنه.وفي هذه المرحلة، قد يُصاب الطفل باليرقان jaundice، فيتحول لون بشرته وبياض عينيه إلى الأصفر.