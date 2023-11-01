تضيق البواب الضخامي hypertrophic pyloric stenosis هو انسداد في المجرى الخارج من المعدة بسبب تسمّك (تضخم) العضلة الواصلة بين المعدة والأمعاء.
يؤدي تضخم العضلة إلى انسداد جزئي يؤثر في مرور المحتويات الغذائية من المعدة باتجاه الأمعاء الدقيقة.
يتغذى الأطفال الرضع بشكل جيد، ولكنهم يتقيؤون بقوة (قيء قذفي projectile vomiting) بعد فترة وجيزة من تناول الطعام وقد يُصابون بالتجفاف ونقص التغذية.
يستند التشخيص إلى نتائج تصوير البطن بالأمواج فوق الصوتية.
تُصحح المشكلة بشكل جزئي عن طريق السوائل التي تُعطى عن طريق الوريد والجراحة الصغرى.
البواب pylorus هو العضلة العاصرة sphincter muscular المتوضعة في نقطة التقاء المعدة مع الجزء الأول من الأمعاء (الإثناعشري duodenum).في الحالة الطبيعية، يتقلص البواب للحفاظ على الطعام في المعدة لكي يُهضم، ثم يسترخي لكي يسمح للطعام بالخروج باتجاه الأمعاء.ولأسباب لا تزال غير مفهومة بشكل كامل، قد يُصبح البواب متسمّكًا وينغلق أحيانًا (يتضيّق)، ويمنع محتوى المعدة من مغادرتها.يحدث هذا الانغلاق عادةً في أول شهر أو شهرين من العمر.
عوامل خطر تضيق البَوَّاب
تتضمن عوامل الخطر كلًا من:
أن يكون الطفل ذكرًا (وخاصةً الذكور البكور في العائلة)
وجود قصة عائلية للإصابة بتضيق البواب
استخدام مضادات حيوية معينة (مثل إريثرومايسين erythromycin) في أثناء الأسابيع الأولى من الحياة
التدخين في أثناء الحمل
الإرضاع بالزجاجة باستخدام الحليب الصناعي
يمكن في حالات نادرة أن يحدث تضيق البواب بسبب تورم ناجم عن قرحة معدية peptic ulcer أو بسبب اضطراب غير شائع يُشبه الحساسية الغذائية (مثل التهاب المعدة والأمعاء eosinophilic gastroenteritis).
أعراض تضيق البواب الضخامي
عادةً ما تظهر أعراض تضيُّق البواب الضخامي عندما يتراوح عمر الرضيع بين 3 إلى 6 أسابيع.
يشعر الأطفال الرضع المصابون بتضيق البواب بالجوع ويتغذون بشكل جيد ولكنهم يتقيؤن ما يأكلون بقوة (قيء قذفي) بعد فترة قصيرة من تناول الطعام.يتقيأ بعض الأطفال الرضع الطعام بكميات كبيرة مما يؤدي إلى إصابتهم بالتجفاف وسوء التغذية.قد يبدو الطفل بصحة جيدة ما لم يكن التجفاف شديدًا أو يُصاب بسوء تغذية واضح.
بعد بضعة أيام أو أسابيع، يُصاب الطفل تدريجيًا بالتجفاف ويخسر وزنه.وفي هذه المرحلة، قد يُصاب الطفل باليرقان jaundice، فيتحول لون بشرته وبياض عينيه إلى الأصفر.
تشخيص تضيق البواب الضخامي
تصوير البطن بالأمواج فوق الصوتية
قد يتمكن المريض من تحسس كتلة صغيرة (بحجم الزيتونة) في بطن الطفل الرضيع (البواب المتضخم).في بعض الأحيان، إذا جرت مراقبة الطفل الرضيع بعد الرضاعة وقبل التقيؤ بقوة، فيمكن رؤية تقلص شبيه بالموجة عبر البطن يسمى الموجة التمعجية peristaltic wave.لكن في حالات أكثر شيوعًا، قد يقوم الطبيب بإجراء تخطيط الصدى لتأكيد التشخيص.
قد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء اختبارات دموية لتقييم حالة التجفاف عند الطفل وتوازن الكهارل (القُلاء الاستقلابي metabolic alkalosis) والتي تنجم عن التقيؤ الشديد.
علاج تضيق البواب الضخامي
إعطاء السوائل عن طريق الوريد
المعالجة الجراحية
يقوم الطبيب بإعطاء الطفل الرضيع السوائل عن طريق الوريد لعلاج التجفاف وتصحيح أي خلل في توازن الكهارل.
وبعد ذلك، يقوم الطبيب الجراح باستئصال التضخم في العضلة لفتح المجرى المسدود، والسماح للحليب بدخول الأمعاء بسرعة أكبر.يُطلق على هذا الإجراء الجراحي اسم بضع عضل البواب pyloromyotomy، ويُعد من الجراحات الصغرى نسبيًا، ويمكن لمعظم الأطفال تناول الحليب في غضون يوم من الإجراء.