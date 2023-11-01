الفتق الأربي عند الأطفال

الفتق hernia هو تبارز جزء من الأمعاء من خلال فتحة في جدار البطن.يحدث الفتق الأربي في منطقة أعلى الفخذ (الناحية الأربية inguinal area).

تتبارز قطعة من الأمعاء من خلال ثقب في أعلى الفخذ.

في الحالة العادية، يظهر لدى الطفل انتفاخ غير مؤلم في أعلى الفخذ أو كيس الصفن.

يستند التشخيص إلى نتائج الفحص السريري التصوير الشعاعي.

عادةً ما يُعالج الفتق بشكل جراحي.

(بالنسبة للبالغين، انظر الفتق الأربي).

يُطلق على الفتق في أعلى الفخذ اسم الفتق الأربي (انظر الشكل ما هو الفتق الأربي؟).تكون الفتوق الأربية أكثر شيوعًا بين الأطفال الذكور، وخاصةً المولودون مبكرًا (الخدج premature).وتُصاب الناحية اليُمنى في معظم الحالات، وتحدث الفتوق الأربية في 10% من الحالات في كلا الجانبين.

يمتدُّ الفتق الأربي Inguinal hernias في الأربية ويمكن أن يمتدُّ في كيس الصفن.يمكن أن تكون فتحة الفتق الأربي موجودةً في جدار البطن منذ الولادة أو يمكن أن تحدث في وقتٍ لاحقٍ من الحياة.

ما هو الفتق الأربي؟

الفتق الأربي عند الطفل الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

أعراض الفتق الأربي عادةً ما تُسبب الفتوق الأربية انتفاخًا غير مؤلم في أعلى الفخذ أو كيس الصفن. مضاعفات الفتوق الأربية يمكن أن ينحشر جزء من الأمعاء أحيانًا في كيس الصفن (انحباس incarceration)، وقد يُصبح الانتفاخ قاسيًا، ومؤلمًا بالجس، ومتورمًا، وقد يصبح الجلد مُحمرّاً. قد تنقطع التروية الدموية للأمعاء في حال انحشارها بهذا الشكل (اختناق strangulation)بينما يؤدي اختناق الفتق إلى الشعور بألمٍ ثابتٍ يزداد تدريجيًّا، يتزامن مع الشعور بالغثيان والقيء.يكون البروز مؤلمًا بالجس، وقد يكون الجلد أحمر اللون.قد تتموت الأمعاء المختنقة (غنغرينة) في غضون ساعات، ولذلك تُعد هذه الحالة من الحالات الإسعافية الطارئة.

تشخيص الفتق الأربي فحص الطبيب

اختبارات التَّصوير في بعض الأحيان يضع الأطباء التشخيص استنادًا إلى الفحص السريري. يستعمل الطبيب التصوير بتخطيط الصَّدى للمساعدة على وَضع التَّشخيص.