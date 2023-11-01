الجَزرٌ المَعِدِيٌّ المَريئِيّ عند الأطفال

دراسة الباريُوم

مِسبار الحموضة المَريئِيّ Esophageal pH probe أو مِسبار المُعاوَقَة impedance probe

تصوير التَّفريغ المَعِدِيّ

التَنظيرٌ الداخِلِيّ العُلوي

تصوير البطن بتخطيط الصدى

غالبًا ما لا تكون هناك حاجة إلى إجراء الاختبارات لتشخيص الارتجاع المعدي المريئي عند الرضع أو الأطفال الأكبر سناً الذين يعانون من أعراض بسيطة مثل الإرجاع المتكرر (عند الرضع) والحِرقة (عند الأطفال الأكبر سنًا).ومع ذلك، يمكن إجراء العديد من الاختبارات إذا كانت الأَعرَاض أكثر تعقيدًا.

تُعدّ دراسة الباريوم الاختبار الأكثر شُيُوعًا.في هذا الاختبار، يقوم الطفل بابتلاع الباريوم، وهو السَّائِل الذي يساعد على إظهار حدود السبيل الهضمي عند التصوير بالأشعَّة السِّينية.على الرغم من أن هذا الاختبار يمكن أن يساعد الطبيب في تشخيص الجَزرٌ المَريئِيّ المَعِدِيّ، إلا أن الأهم من ذلك أنه يساعد الطبيب على تحديد بعض الأَسبَاب المحتملة للجَزرٌ.

مِسبار الحموضة المَريئِيّ هو أنبوب مرن رقيق مزود في طرفه بجهاز استشعار يقيس درجة الحموضة (pH).يمرر الأطباء الأنبوب من خلال أنف الطفل لأسفل الحلق وإلى نهاية المريء.وعادةً ما يَجرِي ترك الأنبوب في مكانه لمدة 24 ساعة.في الحالة الطبيعية، لا يوجد لدى الأطفال حمض في المريء، لذلك إذا كشف المستشعر عن وجود حمض، فهو علامة على الجَزرٌ.يستخدم الأطباء أحيانًا هذا الاختبار لمعرفة ما إذا كان الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل السعال أو صعوبات في التنفُّس مصابون بالجَزرٌ أو لا.

يُشبه مِسبار المُعاوَقَة بشكل كبير مِسبار الحموضة المَريئِيّ، لكنه يستطيع تحري كل من الارتجاع الحمضي والجزر غير الحمضي.يستخدم هذا المِسبار عند الأطفال الذين يتناولون الأدوية التي تثبِّط إنتاج حمض المعدة، وذلك لتحري تعافي إصابتهم بالجَزرٌ، ولمعرفة ما إذا كان الجَزرٌ يرتبط مع أعراض أخرى، وللتأكد من أن الأدوية تعمل على تقليل ارتجاع الحمض.

يُجرى تصوير التَّفريغ المَعِدِيّ لتحديد سرعة تفريغ المعدة. في تصوير التفريغ المعدي (أو تصوير الحليب milk scan) يتناول الطفل مشروبًا (مثل الحليب، أو حليب الأم، أو الحليب الاصطناعي) يحتوي على كمية صغيرة من مادة مشعة بشكل بسيط.تكون هذه المادة غير مؤذية للطفل.يمكن لكاميرا خاصة أو ماسح ضوئي شديد الحساسية للإشعاع اكتشاف مكان وجود المادة في جسم الطفل.يمكن للكاميرا معاينة مدى سرعة مغادرة المادة للمعدة، وما إذا كان هناك جَزر reflux أو شَفط aspiration أو كلاهما.

في التنظير العلوي، يجري أولاً تخدير الطفل، ومن ثم إدخال أنبوب مرن صغير مزود بكاميرا في نهايته (المِنظارٌ الداخِلِيّ) من خلال الفم إلى المريء والمعدة.قد يقوم الأطباء بإجراء التنظير العلوي إذا كانوا بحاجة إلى معرفة ما إذا كان الجَزر قد تسبب في ضرَر المريء (التِهابُ المِريءِ)، أو حدوث قرحة أو تهيج، أو إذا استدعت الحاجة الحصول على خزعة.كما يمكن للتَنظيرٌ الداخِلِيّ أن يساعد أيضًا على تأكيد ما إذا كانت أعراض الجَزر ناجمة عن شيء آخر مثل الحساسية، أو العدوى، أو الدَّاءُ البَطنِيّ.تَنظيرُ القَصَبات هو اختبار مماثل يستخدم فيه الأطباء منظارًا لفحص الحنجرة والممرات الهوائية.يمكن أن يساعد تَنظيرُ القَصَبات الأطباء على تحديد ما إذا كان الجزر سبباً محتملاً لمشاكل الرئة أو التنفُّس.

قد يُجرى التصوير بالأمواج فوق الصوتية للبطن عند الرضع الذين يتقيؤون بشكلٍ شديد، وخصوصًا أولئك الذين خسروا أوزانهم نتيجة ذلك ويعانون من مضاعفات التجفاف.يمكن للأمواج فوق الصوتية أن تساعد الأطباء على تحديد ما إذا كان الصمام العضلي بين المعدة والأمعاء الدقيقة طبيعيًا (يسمى البواب pylorus) أو ما إذا كان لدى الرضيع تضيق بوابي.