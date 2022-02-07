الاضطراباتُ الانكساريَّة عندَ الأطفال

بالنسبة إلى الاضطرابات الانكسارية، لا تستطيع العينُ تركيز الصور على الشبكية بشكلٍ مناسبٍ، ممَّا يُؤدِّي إلى تغيُّم الرؤية،

وتُؤدِّي هذه الاضطراباتُ إلى تغيُّم الرؤية،

وقد لا يتمكَّن الأطفال من التعبير عن مشاكل الرؤية الرؤية لديهم.

ولذلك، يستند التَّشخيص إلى نتائج فُحوصات واختبارات الرؤية.

ويمكن مُعالَجَة هذه الاضطرابات عن طريق النظارات أو العَدسات اللاصقة.

(انظر أيضًا الاضطرابات الانكسارية عندَ البالغين).

تُؤدِّي الاضطرابات الانكساريَّة، مثل قصر النظر (عَدم القُدرة على رؤية الأجسام البعيدة بشكلٍ واضحٍ) ومدّ البصر (عَدم القدرة على رؤية الأجسام القريبة بشكلٍ واضحٍ) واللابُؤرِيَّة (انحناء لامُنتظَم للسطوح البؤريَّة للعين)، إلى تغيُّم الرؤية.يحدُث تغيُّم الرؤية عندما لا تستطيع العين تركيزَ الصور على الشبكية بشكلٍ دقيقٍ،وإذا لم يجرِ تصحيحُ هذه المشكلة، قد يحدُث ضعف دائم في الرؤية (الغَمش).

قصر النظر وبعد النظر فيديو

لا يستطيعُ الأطفال غالبًا التعبير عن مشاكل الرؤية لديهم، أو لا تظهر عندهم أيَّة أعرَاض؛قد يحدق بعض الأطفال أو يقطبون جبينهم عند القراءة أو يرمشون بشكلٍ مُفرِط أو يفركُون العين.قد يؤدي التحديق وتقطيب الجبين إلى الصُّدَاع.

يكون المعلم أو ممرضة المدرسة أحيَانًا هُما أوَّل من يُلاحظ أن الطفل لديه مشكلة في الرؤية.

تشخيص الاضطرابات الانكسارية التحرّي والاستقصاء

فحُوصات العين ينبغي أن يخضع جميع الأطفال إلى فُحوصات للتحري عن الأخطاء الانكساريَّة وغيرها من مشاكل العين،حيث يستطيع الأطفالُ في عمر 3 أو 4 سنوات النظر إلى لوحات تحتوي على صُور أو أشكال أو حروف تُستخدَم لفحص الرؤية.يَجري اختِبارُ الرؤية في كل عين على حدة، وذلك للتحري عن ضعف الرؤية الذي يُصيب عيناً واحدةً فقط،وتجري تغطية العين التي لن تخضع إلى الفحص حينئذ. يقوم أطباءُ العيون، وذلك إما اختصاصيُّو طب العيون (أطباء متخصصون في تقييم ومُعالَجة جميع أنواع اضطرابات العين)، أو اختصاصيو تصحيح البصر (ممارسو رعاية صحية متخصصون في تشخيص ومُعالَجة المشاكل الانكسارية)، بتشخيص الأخطاء الانكساريَّة عن طريق إجراء فحص للعين، وقياس الخطأ الانكساريّ.

علاج الاضطرابات الانكسارية النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة بالنسبة إلى الصِّغَار، تجري مُعالَجة الأخطاء الانكساريَّة عن طريق النظارات بشكلٍ عامٍ؛وبالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا، والذين تقع على عاتقهم مسؤوليات أكثر، يمكن تصحيح الأخطاء الانكسارية عن طريق العدسات اللاصقة،ولكن، يُمكن أن تُؤدِّي الرعاية غير المُلائمة وعدم تنظيف العدسات اللاصقة بشكلٍ صحيحٍ إلى حالاتٍ من العَدوى في العين. لا ينصح مُعظمُ أطباء العيون عند الأطفال بالقيام بمُعالجَات الليزر (مثل تصحيح تحدُّب القرنية الموضعيّ بالليزر LASIK أو ما يُسمى الليزك) بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم أخطاء انكساريَّة.