(داءُ كولر العَظمِيّ)

داءُ كولر العظمي Köhler bone disease هو تموُّت (نخر) في العظم الزورقي الرصغي tarsal navicular bone (عظم في قوس القدم) بسبب فقدان ترويته الدموية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العظام عندَ الأطفال).

داءُ كولر العظميّ هُوَ دَاءٌ عَظْمِيٌّ غُضْرُوِفِيّ، ويمثّل مجموعةً من الاضطرابات في صفيحة النمو العظميَّة، تحدث عندما ينمو الطفل بسرعة.لا يعرف الأطباءُ ما الذي يسبّب الدَاء العَظْمِيّ الغُضْرُوِفِيّ على وجه اليقين، ولكنه يسري في العائلات.داءُ أوزغُود شلاتَر وداء ليغ-كالفه-بيرث Legg-Calvé-Perthes disease وداء شويرمان هي أنواع أخرى من الدَاء العظمي الغضروفي.

يحدث داءُ كولر العظميّ بسبب ضعف التروية الدموية في العظم الزورقي الرصغي.يُؤدِّي نقصُ التروية الدموية إلى موت وانهيار العظم الزورقي الرصغي.ولا يُعرف سببُ ضعف التروية الدموية.

يصيب داءُ كولر العظمي عادةً الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات (أكثر شيوعًا عند الأولاد)، ويُصيبُ قدمًا واحدةً فقط عادةً.تصبح القدم متورّمة ومؤلمة مع مضض في قوس القدم.يؤدي حمل الوزن والمشي إلى زيادة الشعور بالانزعاج، ويحدث ضعف في مشية الطفل.

عظام القدم

تَشخيص داء كولر العظمي التصوير بالأشعة السينية تُظهر الأشعَّة السِّينية للقدم بأن العظم الزورقي قد أصبح مسطحًا وقاسيًا في البداية، ثم ينكسر لاحقاً إلى شظايا قبل أن يشفى ويستعيد قساوته كعظم.تساعد مقارنة الجانب المصاب مع الجانب غير المُصاب بالأشعَّةُ السِّينية على تقييم مدى استفحال المرض.