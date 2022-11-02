داءُ سيفر Sever disease هو التهاب في عظم الكعب calcaneus.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العظام عندَ الأطفال).

تنمو عظامُ الأطفال من المناطق الرخوة من الغضروف بالقرب من نهايات العظام.وبالنسبة إلى الأطفال، تُوجَد مناطق في بعض العظام تُسمَّى صفيحات النموّ،عندما ينتهي الأطفالُ من النمو، تصبح صفائح النمو عظمًا صلبًا.بعد أن تصبحَ صفيحات النمو صلبة، لا يمكن للعظام أن تزداد طولًا.

تحديدُ موضع عظم الكعب

ينمو عظمُ الكعب إلى أن يبلغ الطفل من العمر 15 عامًا تقريبًا.قد يُصابُ الطفلُ (الذي يتراوح عمره عادة بين 9 و 14 عامًا)، والذي يكون نشيطًا رياضيًا، بداءُ سيفر إذا كان هناك جرّ لعضلة الربلة ووتر العرقوب بشكل مفرط على نقطة الارتباط بعظم الكعب غير الناضج.

يحدث الألم في جوانب أو هوامش الكعب، ويتفاقم عند الوقوف على أصابع القدم أو الجري.يكون بعضُ الأطفال لديهم سخونة وتورم.

يستندُ الأطباءُ في التَّشخيص إلى الأَعرَاض.لا يمكن تشخيص داء سيفر عن طريق التصوير بالأشعة السينية، ولكنها قد تساعد على تحديد الأسباب الأخرى لألم الكعب مثل الكيسات العظمية أو كسور الإجهاد.