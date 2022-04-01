لمحة عامة عن العَدوى في الأذن الوسطى عند الصِّغَار

عَدوى الأذن الوسطى هِيَ عَدوى في الحيِّز الذي يقع خلف طبلة الأذن مُباشرةً.

نظرة داخل الأذن

قد تحدُث حالاتُ العدوى في الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى) عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين (انظر التهاب الأذن الوسطى (الحاد))، ولكنها شائعة جدًّا عندَ الأطفال الذين تتراوح أعمارُهم بين 3 أشهر إلى 3 سنوات.وتترافق هذه الحالات من العَدوى مع الزُّكَام غالبًا.يُعدُّ الصِّغَار أكثر عرضةً لحالات العدوى في الأذن الوسطى لأسباب عديدة:

الاختلافات عن البالغين من ناحية حجم وطُول نفيري أوستاش

زيادة الاستعداد للعدوَى بشكلٍ عامّ

زيادة التعرّض إلى العَدوى

استخدام اللَّهاية pacifier

عامل الخطر الرئيسي هو

التعرّض إلى دخان السجائر في المنزل

وتشتمل عوامل الخطر الأخرى على وجود تاريخ عائلي قوي لعدوى الأذن، والتغذية بالزجاجة (بدلاً من الرضاعة الطبيعية)، وحضور مركز الرعاية النهارية، والعيش في منطقة تكون الموارد فيها منخفضة أو تلوث الهواء مرتفعًا.

يصِلُ نفير أوستاشالأذن الوسطى مع الممرين الأنفيين، ويساعد على توازن ضغط الهواء في الأذن الوسطى مع ضغط الهواء في البيئة.بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، يكُون نفير أوستاش عموديًا نسبيًا وعريضًا وصلبًا، ويجري تصريف المفرَزات التي تمرّ فيه من الممرين الأنفيين بسهُولةٍ.ولكن، بالنسبة إلى الرضع والأطفال الأصغر سنًا، يكُون نفير أوستاش أفقيًا أكثَر وأضيَق وأقل صلابةً وأقصَر؛ولذلك يُعتَقد أنَّ نفير أوستاش أكثر ميلاً لأن يتعرَّض إلى الانسِداد بسبب المفرَزات وإلى أن ينخمِص، ممَّا يُؤدِّي إلى أن تعلق المفرَزات في داخله أو بالقرب من الأذن الوسطى، وتحُول دُون وُصول الهواء إلى الأذن الوسطى.كما قد تحتوي المفرَزات أيضًا على فيروساتٍ أو بكتيريا تقوم بالتكاثر وتُسبب العَدوى،أو تستطيع الفيروسات والبكتيريا العودة إلى نفير أوستاش القصير عند الرضَّع، وتُؤدِّي إلى عدوى في الأذن الوسطى.

نفير أوستاش: الحفاظ على توازُن ضغط الهواء

عندما يبلغ الرُّضع نحوَ 6 أشهُر من العُمر، يُصبِحون أكثر عرضة للعدوى بشكل عام، وذلك لأنهم يفقدون الوِقاية التي حصلوا عليها من الأجسام المُضادَّة من أمهاتهم والتي تلقَّوها عبر المشيمة قبل الوِلادَة.يبدو أنَّ الرضاعة الطبيعية تُمارس دورًا جزئيًا في وِقاية الأطفال من حالات العدوى، فما في ذلك عدوى الأذن، وذلك لأنَّ حليب الثدي يحتوي على أجسام مُضادَّة من الأمَّ.

كما يتفاعل الأطفالُ في مثل هذا العمر بشكل أكبر مع الأطفال الآخرين وقد يُصابون بعدوى فيروسيَّة بعد ملامسة أطفال آخرين وأشياء أخرى، ومن ثمَّ يضعون أصابع اليد في الفم والأنف،وقد تُؤدِّي هذه الحالات من العدوى بدورها إلى عَدوى في الأذن الوسطى.ويزيد الوجُود في مراكز رعاية الأطفال من خطر التعرُّض إلى الزكام، ومن ثمَّ إلى عَدوى الأذن الوسطى.

قَد يُضعِفُ استخدام اللهَّاية من وظيفة نفير أوستاش، وهكذا يُؤثِّرُ في الهواء الذي يصل إلى الأذن الوسطى.

يُعاني جميع الأطفال من ألمٍ في الأذن المُصابة (انظر ألَم الأذن).وقد يكون الرضع الذين يُعانون من عَدوى في الأذن الوسطى نزقين ببساطة، أو يواجهون صعوبة في النَّوم،وغالبًا ما يُعاني الصغار من الحمَّى، والغثيان، والتقيُّؤ، والإسهَال.

تشخيص عدوى الأذن الوسطى عند الأطفال فحص الطبيب لكشف العَدوى في الأذن الوسطى، يقُوم الأطباء بمُعاينة الأذن عن طريق منظار الأذن، ويتفحَّصون طبلة الأذن للتحري عن تبارُز واحمِرَار.