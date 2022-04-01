لمحة عامة عن العَدوى في الأذن الوسطى عند الصِّغَار

عَدوى الأذن الوسطى هِيَ عَدوى في الحيِّز الذي يقع خلف طبلة الأذن مُباشرةً.
نظرة داخل الأذن
قد تحدُث حالاتُ العدوى في الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى) عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين (انظر التهاب الأذن الوسطى (الحاد))، ولكنها شائعة جدًّا عندَ الأطفال الذين تتراوح أعمارُهم بين 3 أشهر إلى 3 سنوات.وتترافق هذه الحالات من العَدوى مع الزُّكَام غالبًا.يُعدُّ الصِّغَار أكثر عرضةً لحالات العدوى في الأذن الوسطى لأسباب عديدة:
الاختلافات عن البالغين من ناحية حجم وطُول نفيري أوستاش
زيادة الاستعداد للعدوَى بشكلٍ عامّ
زيادة التعرّض إلى العَدوى
استخدام اللَّهاية pacifier
عامل الخطر الرئيسي هو
التعرّض إلى دخان السجائر في المنزل
وتشتمل عوامل الخطر الأخرى على وجود تاريخ عائلي قوي لعدوى الأذن، والتغذية بالزجاجة (بدلاً من الرضاعة الطبيعية)، وحضور مركز الرعاية النهارية، والعيش في منطقة تكون الموارد فيها منخفضة أو تلوث الهواء مرتفعًا.
يصِلُ نفير أوستاشالأذن الوسطى مع الممرين الأنفيين، ويساعد على توازن ضغط الهواء في الأذن الوسطى مع ضغط الهواء في البيئة.بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، يكُون نفير أوستاش عموديًا نسبيًا وعريضًا وصلبًا، ويجري تصريف المفرَزات التي تمرّ فيه من الممرين الأنفيين بسهُولةٍ.ولكن، بالنسبة إلى الرضع والأطفال الأصغر سنًا، يكُون نفير أوستاش أفقيًا أكثَر وأضيَق وأقل صلابةً وأقصَر؛ولذلك يُعتَقد أنَّ نفير أوستاش أكثر ميلاً لأن يتعرَّض إلى الانسِداد بسبب المفرَزات وإلى أن ينخمِص، ممَّا يُؤدِّي إلى أن تعلق المفرَزات في داخله أو بالقرب من الأذن الوسطى، وتحُول دُون وُصول الهواء إلى الأذن الوسطى.كما قد تحتوي المفرَزات أيضًا على فيروساتٍ أو بكتيريا تقوم بالتكاثر وتُسبب العَدوى،أو تستطيع الفيروسات والبكتيريا العودة إلى نفير أوستاش القصير عند الرضَّع، وتُؤدِّي إلى عدوى في الأذن الوسطى.
نفير أوستاش: الحفاظ على توازُن ضغط الهواء
يساعد نفيرُ أوستاش (النفير) على الحفاظِ على توازن ضغط الهواء على جانبي طبلة الأذن معًا، من خلال السماح للهواء الخارجي بدخول الأذن الوسطى.إذا حدث انسِدادٌ في نفير أوستاش، لا يستطيع الهواء الوصول إلى الأذن الوسطى، ولذلك ينخفض الضغط فيها.وعندما يكون ضغط الهواء في الأذن الوسطى أقلّ مما هو عليه في القناة السمعيَّة، تتبارز طبلة الاذن إلى الدَّاخل.يُمكن أن يُؤدِّي الاختلاف في الضغط إلى الألم، ويُمكن أن يُسبِّب تكدُّمًا أو تمزُّقًا في طبلة الأذن.
عندما يبلغ الرُّضع نحوَ 6 أشهُر من العُمر، يُصبِحون أكثر عرضة للعدوى بشكل عام، وذلك لأنهم يفقدون الوِقاية التي حصلوا عليها من الأجسام المُضادَّة من أمهاتهم والتي تلقَّوها عبر المشيمة قبل الوِلادَة.يبدو أنَّ الرضاعة الطبيعية تُمارس دورًا جزئيًا في وِقاية الأطفال من حالات العدوى، فما في ذلك عدوى الأذن، وذلك لأنَّ حليب الثدي يحتوي على أجسام مُضادَّة من الأمَّ.
كما يتفاعل الأطفالُ في مثل هذا العمر بشكل أكبر مع الأطفال الآخرين وقد يُصابون بعدوى فيروسيَّة بعد ملامسة أطفال آخرين وأشياء أخرى، ومن ثمَّ يضعون أصابع اليد في الفم والأنف،وقد تُؤدِّي هذه الحالات من العدوى بدورها إلى عَدوى في الأذن الوسطى.ويزيد الوجُود في مراكز رعاية الأطفال من خطر التعرُّض إلى الزكام، ومن ثمَّ إلى عَدوى الأذن الوسطى.
قَد يُضعِفُ استخدام اللهَّاية من وظيفة نفير أوستاش، وهكذا يُؤثِّرُ في الهواء الذي يصل إلى الأذن الوسطى.
يُعاني جميع الأطفال من ألمٍ في الأذن المُصابة (انظر ألَم الأذن).وقد يكون الرضع الذين يُعانون من عَدوى في الأذن الوسطى نزقين ببساطة، أو يواجهون صعوبة في النَّوم،وغالبًا ما يُعاني الصغار من الحمَّى، والغثيان، والتقيُّؤ، والإسهَال.
تشخيص عدوى الأذن الوسطى عند الأطفال
فحص الطبيب
لكشف العَدوى في الأذن الوسطى، يقُوم الأطباء بمُعاينة الأذن عن طريق منظار الأذن، ويتفحَّصون طبلة الأذن للتحري عن تبارُز واحمِرَار.
علاج عدوى الأذن الوسطى عند الأطفال
المضادَّات الحيوية أحيَانًا
تزول العدوَى الحادة في الأذن الوسطى والتهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ (تراكم السائل خلف طبلة الأذن) من دُون استخدام المُضادَّات الحيويَّة عادةً؛ولكن، يَجرِي إِعطاءُ المضادَّات الحيوية أحيانًا لمُعالَجة العدوى الحادَّة في الأذن الوسطى.قَد يحتاج التهابُ الأذن الوسطى الإفرازيّ الذي لا يزول إلى مُعالجته عن طريق إجراءٍ جراحيٍّ.
يُمكن أن تعود العَدوى المزمنة في الأذن الوسطى بشكلٍ مُتكرِّرٍ أو تستمرّ لفترةٍ طويلةٍ،وتحتاج مُعالجةُ هذه العدوى إلى استخدَام قطرات الأذن والمُضادَّات الحيوية، والجراحة أحيانًا.