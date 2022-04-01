الوُرَامُ الحليميّ التنفُّسيّ المُتكرِّر

الوُرَام الحليميّ التنفُّسيّ المُتكرِّر recurrent respiratory papillomatosis هُوَ ورمٌ نادر وحميد في الجهاز التنفُّسي، يُصيب صندوق الصوت (الحنجرة) عادة.

ينجُم الوُرَام الحليميّ التنفُّسيّ المُتكرِّر عن فيروس الورم الحُليميّ البشريّ (HPV)، وهو فيروس يُسبب الثآليل الجلدية والتناسلية.قد يلتقظ الرُّضَّع العدوى بهذا الفيروس في أثناء مرورهم عبر القناة الولادية إذا كانت أمهاتهم مصابات بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري في المنطقة التناسلية.

يمكن لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري في المسالك الهوائيَّة أن تُسبِّبَ ناميات متعددة تشبه الثآليل حولَ الحنجرة و/أو في القصبة الهوائية (الرغامى).غالبًا ما تعاود الناميات الظهور (تنكس) بعد المُعالجة.ونادرًا ما تصبح سرطانية (خبيثة).

على الرغم من أن الأورام الحليمية الحنجرية يمكن أن تحدُث في أي عُمر، تبقى أكثر شُيوعًا عندَ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 4 سَنوات،

الأعراض ويجري الاشتباهُ بالورم الحليميّ عندما يُلاحظ الآباء بحَّةً في الصوت أو ضعفًا في الصراخ أو تغيُّرات أخرى في صوت الطفل.قد يواجه الأطفال الأكبر سنًا صعوبة في الكلام.يمكن للأورام الحليمية في الرغامى أن تتداخل مع التنفس.

التشخيص الخزعة يجري التحرِّي عن الأورام الحليمية الحنجرية عن طريق استخدام منظار الحَنجرة لمُعاينة صندُوق الصوت؛حيث يقوم الأطباء بأخذ قطعة من الورم الحليميّ لتفحُّصها (خزعة) من أجل تأكيد التشخيص.

الوقاية تكون النساء اللواتي حصلن على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV أقل عرضة للإصابة بالعدوى وبالتالي أقل ميلًا لأن ينتقلوها إلى أطفالهن.

المُعالَجة الاستئصال الجراحي على الرغم من أنَّ بعضَ الأورام قد تبدأ في الاختفاء عند سن البلوغ، ينصَحُ الأطباء بمُعالَجة الأورام الحليمية التنفسية المُتكرِّرة؛ويُعدُّ الاستئصال الجراحيّ هو المُعالَجة المعتادة.يحتاج العديدُ من الأطفال إلى الكثير من الإجراءات خلال مرحلة الطفولة لاستئصال الأورام عندَ ظهورها من جديد، وقد يجري استخدَام مُعالَجات أخرى (مثل العلاج بالليزر الصباغيّ النبضيّ pulsed-dye laser أو العلاج الضوئيّ الديناميكيّ - انظر استخدام الليزر لعلاج المشاكل الجلدية)، بالإضافة إلى مُضادّ للفيروسات (سيدوفوفير) أو دواء يُستخدم في علاج السرطان (بيفاسيزوماب)، وذلك بالنسبة إلى الأطفال الذين تكون حالاتُهم شديدةً.