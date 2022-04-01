التهابُ الأذن الوسطَى الإفرازيّ عندَ الأطفَال

فحص الطبيب لطبلة الأذن

قياس الطبل أحيانًا

يضع الأطباء تشخيص التهاب الأذن الوسطى الإفرازي عن طريق التحرِّي عن تغيُّراتٍ في لون ومظهر طبلة الأذن، وعن طريق نفخ الهواء بلطف إلى داخل الأذن باستعمال كرة مطاطية لمعرفة ما إذا كانت طبلة الأذن تتحرَّك.وإذا لم تتحرَّك طبلة الأذن، ولكن لم يكن هناك احمرار أو تبارُز ولدى الطفل بضعة أعرَاض، قد يُكون التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ مُحتَملاً.

إذا كانت نتائجُ الفحص غيرَ واضحةٍ، يقُوم الأطباء بقياس الطبل غالبًا؛وينطوي هذا الإجراءُ على وضع جهاز يحتوي على ميكروفون ومصدر للصوت بشكلٍ مُريحٍ في القناة السمعية، وترتدُّ الأصوات عن طبلة الأذن عندما يجعل الجهاز الضغطَ متباينًا في القناة السمعية.

كما يقُوم الأطباءُ بتفحُّص الممرين الأنفيين والحلق عند المراهقين للتحرِّي عن الأورام.