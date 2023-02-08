فشل النمو عند الأطفال

يمكن أن تنطوي أسبابُ فشل النموّ على ما يأتي:

العَوامِل البيئية والاجتماعية

الاضطرابات الطبِّيَّة

ومهما كان السبب، يمكن أن يؤثر نقص التغذية في نموِّ جسم الطفل ودماغه.

تُعدُّ العَوامِلُ البيئية والاجتماعية أكثرَ الأَسبَاب شُيُوعًا لعدم حصول الأطفال على التغذية التي يحتاجونها.ينجم الفشل في النمو لهذه الأسباب عن عدم الحصول على ما يكفي من السعرات الحرارية.

يزيد إهمالُ أو سوء معاملة الوالدين للطفل وحالات الصحة النفسيَّة عندهما (مثل الاكتئاب)، وانعدام الأمن الغذائي، والظروف العائلية الفوضوية من خطر عدم تقديم وجبات غذائيَّة بشكلٍ روتيني.كما يمكن لمثل هذه الحالات المجهدة أو البيئات غير المحفزة أن تؤدِّي إلى إضعاف شهية الطفل، والحدِّ من كمّية الطعام التي يتناولها.

يُوفِّر الآباء طعامًا ذا قيمة غذائيَّة سيِّئة في بعض الأحيان، ممَّا قد يؤدي إلى سوء مدخول الطعام ونقص الوزن.قد لا يفهم الآباء طرائق تغذية الرضع بشكلٍ كامل، وقد يقومون بتحضير الحليب الاصطناعي بشكلٍ غير صحيح، أو قد يكون لدى الطفل صعوبات في التغذية يعجز الأبوان عن التعامل معها.قد يحدث فشل النمو عندما يكون لدى الآباء مهارات سيئة لتغذية الرضيع ولدى الطفل صعوبات في التغذية.

وفي حالاتٍ نادرة، لا تنتج بعضُ الأمهات ما يكفي من حليب الثدي، أو يكون إنتاجها منخفض السعرات الحرارية في حالات نادرة أكثر.

قد يعاني الرُّضَّع والأطفال الذين يواجون ظروفًا أسريَّة مُجهِدة أو لديهم علاقة غير سليمة مع مُقدِّم الرِّعاية من الفشل في النمو، لأنَّ الشِّدَّة التي يمرون بها قد تدفع أجسادهم إلى إنتاج هرمونات تقلِّل من تأثيرات هرمونات النمو.يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في هرمونات النمو المرتبط بالشدة إلى ضعف النمو.

تؤدّي الاضطرابات الطبية أحيانًا إلى فشل النموّ.يمكن للاضطراباتُ الطبيَّة، مثل صعوبة المضغ أو البلع (كما هي الحال في شق الشفة أو شق قبة الحنك)، والارتجاع المعدي المريئي أو تضيُّق المريء أو سوء الامتصاص من الأمعاء، في قدرة الطفل على الأكل، أو الاحتفاظ بالأطعمة، أو امتصاصها، أو معالجتها.كما يمكن لاضطرابات الأكل أن تسبب أيضًا فشل النمو.

نذكر من الأسباب الطبية الأخرى لفشل النمو كلًا من حالاتُ العدوى، والأورام، والاضطرابات الهُرمونِيَّة أو الاستقلابيَّة (مثل داء السكّري أو التَّليُّف الكيسي)، وأمراض القلب، وأمراض الكلية، وأمراض الكبد، والاضطرابات الوراثيَّة (مثل متلازمة داون أو الاضطرابات الاستقلابية الوراثية)، والاضطرابات الهضمية (مثل الداء الزلاقي والداء المعوي الالتهابي)، وعدوى فيروس العوز المناعي البشري.

بالنسبة إلى بعض الأطفال، ينجم الفشل في النمو عن مجموعة من العوامل البيئية والاجتماعية والحالات الطبية.على سبيل المثال، يمكن للأطفال الذين لديهم حالات طبية أن يعيشوا أيضًا ضمن بيئات منزلية مجهدة أو علاقات غير سليمة مع مقدمي الرعاية.وبالمثل، يمكن للأطفال الذين يعانون من فشل في النمو نتيجة عوامل بيئية واجتماعية أن تتطور لديهم حالات طبية.