مقدمو الرعاية: أفراد العائلة والأصدقاء

يكون لدى بعض كبار السن أصدقاء أو أفراد عائلة أو جيران مستعدون لتقديم الرعاية والمساعدة لهم.يمكن أن يطلق على هؤلاء الأشخاص اسم "مقدمو الرعاية".في بعض الأحيان، يمكن أن يمارس أفراد الجماعات الدينية أو غيرها من الجمعيات دور مقدم الرعاية بدون مقابل أو بتكلفة منخفضة.قد يساعد مقدمو الرعاية المُسن في أنشطته اليومية الأساسية (مثل تناول الطعام، وارتداء الملابس، والاستحمام)، والأعمال المنزلية (مثل الطهي والتنظيف، والتسوق، ودفع الفواتير، وقص العشب)، وغيرها من المهام (مثل تناول الأدوية على النحو المنصوص عليه).

في العام 2020، قُدر أن حوالي 39 مليون أمريكي قد عملوا كمقدمي رعاية غير مدفوعة الأجر لشخص ما يبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر.قد يقوم هؤلاء بتقديم الرعاية لبضع ساعات في الأسبوع، أو على مدار الساعة.

يكون معظم مُقدمي الرعاية من مقدمي الرعاية الأسرية، أو زوجات أو أبناء الشخص الذي تُقدم له الرعاية، ومعظمهم يكونون من النساء.يعمل حوالى ثلثي مُقدمي الرعاية في أعمال مستقلة بدوام كامل أو جزئي بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمُسن.

قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان المُسن بحاجة لمقدم رعاية أم لا.يمكن مساعدة أفراد عائلة المُسن على تحديد ذلك من خلال مراقبة المُسن، وتحديد مدى قدرته على القيام بالمهام التالية:

تناول الطعام: هل تتلوث ملابس المُسن بشكل مستمر بالطعام؟هل يخسر المُسن وزنه بدون تفسير واضح لذلك؟

النهوض من السرير أو الكرسي: هل يتقلب المُسن عدة مرات للأمام والخلف قبل أن ينهض من سريره؟هل تتوفر في المنزل أجسام أو مفروشات يمكن للمُسن الاستناد عليها؟هل يبدو جلوس المُسن على الكرسي أشبه بالسقوط نحو الخلف؟هل تحدث حوادث سقوط متكررة عندما ينهض المُسن من الكرسي أو السرير؟

استخدام المرحاض: هل تكون ثياب المُسن مُلوثة بالبراز أو البول؟

الاستحمام: هل يبدو جلد وشعر المُسن متسخًا؟

العناية الشخصية: هل يبدو المُسن مهملاً لنفسه وأشعث الشعر؟

المشي: هل يبدو المُسن غير ثابت في أثناء المشي، أو تتكرر لديه حوادث السقوط؟

تناول الأدوية الموصوفة: هل تبقى كمية الدواء عند المُسن لفترات أطول مما هو مُفترض؟هل يستهك المُسنّ كميات الأدوية بشكل أسرع مما هو مفترض؟هل الحبوب الدوائية موضوعة جميعها معًا في علبة واحدة؟هل هناك عدة أوعية تحتوي على نفس الدواء؟

استخدام الهاتف: هل يبدو أن المسنّ يفهم المحادثات الهاتفية؟هل يرد المسن على الهاتف باستمرار عندما يكون موجودًا في المنزل؟

إدارة الأموال: هل هناك فواتير غير مُسددة، وتراكم لإشعارات سداد المستحقات المالية؟هل جرى إشعار المُسن بشكل متكرر بخصوص تدني رصيده في البنك؟

الحصول على مواد البقالة وإعداد الطعام: هل تتوفر كمية كافية من الطعام في منزل المُسن؟هل هناك مواد غذائية لا يزال المُسنّ يحتفظ بها بعد انتهاء صلاحيتها؟هل يُلاحَظ تخرّب الأواني بسبب التعرض المفرط للحرارة بشكل متكرر؟هل يُلاحظ نسيان المُسن لموقد الغاز مشتعلاً؟

غسيل الثياب: هل ملابس المُسن نظيفة؟

المكافآت والتّحديات يمكن لتقديم الرعاية لأحد أفراد العائلة المُسنين أن يترك شعورًا بالرضى والسعادة عند من يقدمها، حتى وإن كان العمل مُرهِقًا من الناحية النفسية والجسدية.يقوم الكثير من الأشخاص بتقديم الرعاية لأزواجهم، أو آبائهم، بغض النظر عن مدى حبهم واحترامهم لهم.حيث يشعر أولئك بمعانٍ جديدة في حياتهم عن طريق إحداث تغيير في حياة أشخاص آخرين، حتى وإن لم تُقدَّر جهودهم دائمًا.ولكن، قد لا يستطيع مُقدم الرعاية أن يكون جاهزًا دومًا لأية تحديات تفرضها رعاية المُسنين. يمكن لتقديم الرعاية أن يكون عملاً مرهقًا من الناحية الجسدية، والذهنية، والمالية، والعاطفية، كما هو الأمر في الحالات التالية: قد يكون من الضروري أن يقوم مقدمو الرعاية بجميع الأعمال المنزلية، مثل إلباس المُسن ثيابه، والدخول معه إلى الحمام، والتأكد من أنه يتناول الأدوية بحسب تعليمات الطبيب، وتدبير شؤون المُسن المالية، أو مزيج من كل ذلك.

وقد يجد مُقدم الرعاية نفسه مضطرًا لإنفاق مدخراته المالية بهدف رعاية أحد أبويه أو زوجه/زوجته، أو قد يضطر إلى ترك عمله للتفرغ لرعاية المُسن.

وقد يتوجب عليه أيضًا الاعتناء بحاجات المسن العاطفية.

وقد يضطر إلى ترك النشاطات التي يستمتع بها بهدف العناية بالمُسن.

وقد يختلف أو يتشاجر أفراد العائلة فيما بينهم فيما يخص توازع أدوار العناية بالمسن، ومدى الرعاية المطلوبة من كل منهم. يمكن لمتطلبات الرعاية أن تكون مرهقة أكثر عندما يكون مُقدم الرعاية نفسه منهكاً، أو طُلب منه رعاية المُسن بشكل مفاجئ ووافقَ بدورهِ على مضض، أو إذا كان المُسن غير متعاون أو عدواني الطبع. يمكن لكثرة المسؤوليات والمشاكل المرتبطة برعاية كبار السن أن تعزل مُقدم الرعاية عن مجتمعه، وأن تفسد علاقاته مع أصدقائه، وتهدد مستقبله المهني.وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالغضب، والإحباط، والذنب، والقلق، والشدة النفسية، والاكتئاب، والعجز، والإرهاق.يمكن لمثل هذه المشاعر أن تؤدي إلى إنهاك مُقدم الرعاية واستنفاد طاقته.يمكن لمثل هذا الإنهاك أن يُصيب أي مقدم للرعاية، ويكون احتماله أكبر عندما يكون من غير الممكن ترك المُسن لوحده، أو إذا كان المُسن يُسبب المشاكل والإزعاج ليلاً.في أسوأ الحالات، وعندما يكون مقدم الرعاية منهَكًا أو غير قادرٍ على طلب المساعدة من الآخرين، فقد يؤدي استنفاد طاقته إلى إساءة معاملة الكبير بالسن، بما في ذلك إهماله أو ربما الاعتداء عليه. ولمعرفة كيفية مساعدة كبار السن، وتجنب إرهاق مُقدم الرعاية واستنفاد طاقته، ينبغي على مقدم الرعاية التحدث مع مزودي الرعاية الصحية وممارسيها الآخرين، بمن فيهم موظفي الرعاية الاجتماعية، ومسؤول الرعاية، وممارسي الرعاية الصحية الأولية، بمن فيهم الممرضات، والمعالجين الفيزيائيين والمهنيين.يمكن لمقدمي الرعاية أيضًا استخدام استراتيجيات لتحضير أنفسهم لهذه المهمات، وتجنب استنفاد الطاقة. تجنب استنفاد طاقة مُقدم الرعاية

تقديم الرعاية عن بعد في المجتمعات الحديثة، يعيش أفراد الأسرة الواحدة أحيانًا على بعد مئات أو آلاف الكيلومترات عن بعضهم البعض.تُعقّد مثل هذه المسافات البعيدة الجهود الرامية إلى ضمان حصول أفراد الأسرة الأكبر سنًا على الرعاية التي يحتاجونها.يواجه مقدمو الرعاية القاطنون على بعد مسافات كبيرة من المُسن (وغالبًا ما يكونون أولاده البالغين) تحديات كبيرة. وكثيرًا ما يكون الحفاظ على تواصل جيد من الأمور الصعبة في هذه الحالة.قد يشعر هؤلاء بأنهم على غير دراية أو معرفة دقيقة بحال المُسن، وما مدى الرعاية التي يحتاجها.وحتى عند فهم احتياجات المُسن، فقد يعجز أفراد العائلة البعيدون عن فعل شيء يذكر ما لم يأتوا لزيارة المسن وتفقد أحواله. يمكن لأفراد العائلة اتخاذ بضع خطوات لتحقيق أفضل نتائج من تقديم الرعاية عن بعد، مثل: الاتصال بالمُسن بشكل منتظم، وهو ما قد يكون مطمئنًا لكل من المُسن وأفراد العائلة

التواصل عبر البريد الإلكتروني أو برامج المحادثة المرئية

تكليف شخص بزيارة المسن بشكل دوري وتفقد حاجياته، والاتفاق معه على الاتصال بمقدم الرعاية بشكل فوري عند حدوث أي طارئ أو الحاجة لأي مساعدة

الاشتراك بخدمات توصيل الوجبات إذا كان من الصعب على المُسن تبضع حاجياته وطهي طعامه بنفسه

تركيب نظام مراقبة منزلي في حال الخوف على المسن من حوادث أمنية

استخدام أجهزة للتنبيه عن سقوط المُسن إذا كان السقوط مصدر قلق كما ينبغي أن يكون لدى جميع أفراد العائلة نسخة من التعليمات المسبقة الخاصة بالمُسن، مثل وصية الإرادة المعيشية أو تفويض إجراءات الرعاية الصحية، بحيث يمكن اتخاذ القرارات بيُسر في حالات الطوارئ.كما ينبغي على أفراد العائلة إدراك ما إذا كان الشخص الذي يتولون رعايته قد ترك تعليمات للطبيب بخصوص العلاج المُحافظ على الحياة (POLST) ، والتي تُسمَّى أحيانًا التعليمات الطبية للعلاج المُحافظ على الحياة (MOLST).تُحدِّد هذه الوثائقُ أنواع العلاج التي تحافظ على الحياة، والتي يريد الأشخاص القيام بها أو عدم القيام بها، وتُعدُّ أوامر موجهة للأطباء. يمكن لأفراد العائلة الحصول على المساعدة من الأشخاص المُقربين الذين يسكنون في نفس المنطقة التي يسكن فيها المُسن.ويمكن لطبيب الرعاية الأولية المشرف على حالة المُسن أن يُقدم المساعدة في هذا الشأن.كما يمكن لأعضاء الأسرة تعيين مسؤول رعاية شيخية للإشراف على تقديم الرعاية الصحية والمعيشية للمُسن.يمكن لأفراد الأسرة الذين يختارون تقديم الرعاية بأنفسهم ويسافرون مسافات طويلة لأجل ذلك الاستفادة من قانون الإجازة الطبية العائلية (FMLA).يسمح قانون الإجازة الطبية العائلية للموظفين (FMLA) بمغادرة أعمالهم بدون راتب إلى فترة تصل حتى 12 أسبوعًا لمرافقة أحد الأقارب الأشخاص.تتوفر هذه الإجازات في المؤسسات الكبرى فقط، وقد توجد بعض القيود على تلك الإجازة، كما في حال الموظفين في المرحلة التجريبية.