مزودو الرعاية: الممارسين

قد يستشير كبار السن العديد من الأطباء: بمن فيهم أطباء الأسرة، واختصاصيي الأمراض الباطنة، أو اختصاصيي القلب، أو السرطان، أو الجراحين، أو غيرهم.في بعض الأحيان يعمل سويًا فريق مكون من أطباء باطنة عامين مع أطباء اختصاصيين.يمكن للفريق الجماعي أن يجعل التواصل والإحالات أسهل بين الأطباء، ويُقلل من حاجة الشخص للتنقل بين عدة عيادات ومراكز صحية.

أطباء الشيوخ geriatricians هم أطباء متخصصون في رعاية كبار السن، وعادة ما يكونون من أطباء الأمراض الباطنية أو أطباء الأسرة.يمكن لطَبيبُ الشُّيوخ أن يكون ممارسة الرعاية الصحية الأولية للشخص، أو قد يجري استدعاؤه لفترة قصيرة للتشاور.يجري تدريب أطباء الشُّيوخ على معالجة العديد من الاضطرابات والمشاكل في وقت واحد.ويركز هؤلاء الأطباء بشكل رئيسي على تعزيز وظائف المريض ونوعية حياته، والتعامل مع الحالات المزمنة، وليس شفاؤها بالضرورة.يدرس طب الشيوخ التغيرات التي تطرأ على الجسم مع التقدم في العمر، بحيث يمكنه التمييز بين الأعراض الناجمة عن الأمراض والأعراض الناجمة عن مجرد الشيخوخة.كما يُقيّم طب الشيوخ حاجات كبار السن من الناحية الاجتماعية والعاطفية، فضلاً عن الجسدية.ويهدف إلى مساعدة كبار السن على العيش بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.يتضمن الأشخاص الذين يحتمل أن يستفيدوا بشكل أعظمي من استشارة اختصاصي طب الشيوخ كلاً من: