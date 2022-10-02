عادةً ما تشبه مراكز الرعاية الداخلية board-and-care facilities جمعيات الرعاية ودعم المعيشة.تكون هذه المراكز مخصصة للمُسنين الذين يحتاجون بعض المساعدة، وخاصة فيما يخص أمور العناية الشخصية.توفر مراكز الرعاية الداخلية، والتي تسمى أحيانًا مساكن الاستراحة، أو دور رعاية البالغين، أو دور الرعاية الشخصية، غرفة، ووجبات طعام، وتساعد المُسن في أنشطته اليومية، وتقدم له أحيانًا بعض الرعاية الصحية.عادةً ما يعيش المسنون في هذه المرافق ضمن غرف، كما هيَ الحال في المساكن الجمعية، وليس في شقق مستقلة.تتمتع بعض المرافق بجو عائلي للغاية.

لا تخضع مرافق الرعاية الداخلية لتنظيم عالٍ مثل دور رعاية المسنين أو حتى بعض جمعيات رعاية ودعم المعيشة.وقد يقدم الكثير منهم رعاية جيدة، إلا أن بعضها الآخر قد لا يفعل ذلك.تحاول بعض هذه المرافق رعاية الأشخاص من ذوي الاحتياجات المختلفة.على سبيل المثال، قد تؤوي هذه المراكز أشخاصًا أصغر سنًا يعاني الكثير منهم من اضطرابات صحة نفسية غير معالجة أو معالجة بشكل سيئ، جنباً إلى جنب مع كبار السن الذين لا يعانون من أي اضطراب في الصحة النفسية.في مثل هذا الوضع، قد يشعر كبار السن بعدم الارتياح أو الغرابة.

ينبغي على كبار السن أو أفراد عائلاتهم تقييم مرفق الرعاية بعناية قبل اختياره.وينبغي عليهم السؤال حول ما يُقدمه المرفق من خدمات وما لا يقدمه، وأن يتأكدوا من أن الموظفين يستطيعون تلبية احتياجات النزلاء ومعاملتهم بشكل جيد.