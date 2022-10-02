مجمعات المُتقاعدين السكنية

تم تصميم المجمعات السكنية للمتقاعدين retirement communities الذين يمكنهم العيش بشكل مستقل ولكنهم بحاجة إلى بعض المساعدة أو يرغبون بها، خاصة الحاجة لمنزل.يختار بعض المسنون الانتقال إلى المجمع السكني التقاعدي قبل أن يحتاجوا أي مساعدة أخرى.قد يقررون الانتقال إليه للتخلص من مسؤولية الاهتمام بمنزل كبير ذو فناء وحديقة، أو لتجنب الوحدة والعزلة.

تتكون المجمعات السكنية التقاعدية من مجموعة من الشقق أو المنازل أو الفلل المنفصلة.وتوفر هذه المُجمعات بعض الخدمات، مثل الصيانة الداخلية والخارجية، والمواصلات، ومرافق الترفيه، وبعض خدمات التمريض، والفرصة للحصول على وجبات طعامية، وغسيل الملابس، والتنظيف المنزلي.يمكن لمثل هذه الخدمات أن تُمكن الأشخاص القادرين على القيام بمهامهم من العيش بشكل مستقل نوعًا ما.يمكن للمجمّعات التقاعدية ترتيب أنشطة للمجموعة، مثل الرحلات، أو الأمسيات الترفيهية، أو المحاضرات الثقافية.وتضم بعضها مرافق ترفيهية، مثل أحواض السباحة، وملاعب الغولف.وعادة ما تكون المنازل مُصممة خصيصًا لكبار السن.فعلى سبيل المثال، قد يكون لها طابق واحد فقط.تُساعد المُجمّعات التقاعدية بعض المُسنين على تأخير أو تجنب الانتقال إلى المنشأة التي توفر المزيد من الرعاية المُكثفة طويلة الأمد.

تكون بعض المُجمّعات التقاعدية جزءًا من جمعيات رعاية حياة المُسنين life-care community.توفر جمعيات رعاية حياة المُسنين أكبر قدر ممكن من متطلبات المُسن لبقية حياته.

وبما أن المجمعات السكنية التقاعدية تختلف كثيرًا فيما بينها، فينبغي على المُسن طرح الأسئلة للتأكد ما إذا كان المُجمّع المقصود مناسبًا لاحتياجاته وإمكانياته أم لا، مثل:

هل هناك رسوم دخول بالإضافة إلى الرسوم الشهرية؟ما هي الخدمات والأنشطة ووسائل الراحة التي تتضمنها الرسوم الشهرية؟

ما هي الخدمات والأنشطة ووسائل الراحة المتوفرة في المُجمّع؟هل يتوفر فرع بنكي، أو مكتب بريد، أو متجر عام ضمن المُجمّع؟هل تتوفر المواصلات من وإلى مراكز التسوق المحلية، وعيادات الأطباء، ومرافق الرعاية الصحية؟ما هي الأنشطة الاجتماعية والرياضية المتاحة؟

ما هو الحدّ الأدنى لعُمر الشخص الذيم يمكنه السكن في المُجمع؟

هل المنشآت جيدة الصيانة؟هل الوحدات السكنية ومحيطها يبعث على السرور؟هل تتوفر مواقف كافية؟

هل يتوفر أشخاص لتقديم الخدمة والمساعدة؟

هل تُقدم الوجبات؟