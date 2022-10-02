تكون جمعيات الرعاية المعيشية life-care communities مخصصة للمسنين الذين يرغبون في الانتقال إلى مكان يوفر لهم الرعاية التي يحتاجونها لبقية حياتهم.تضمن هذه الجمعيات رعاية قاطني الجمعية بغض النظر عن صحتهم.كما قد توفر جمعيات الرعاية المعيشية أيضًا المساعدة للأزواج الذين يرغبون في الاستمرار في العيش معًا أو على الأقل بالقرب من بعضهم البعض، عندما يكون أحد الشركاء بحاجة إلى مساعدة تفوق قدرة الشريك الآخر.

قد يبدأ الأشخاص بالعيش بشكل مستقل في منزل أو شقة، على غرار الحياة في مجتمع التقاعد.ولكن في وقت لاحق، إذا تدهورت الحالة الصحية للمُسن، فيمكنه الانتقال إلى مجمع دعم المعيشة assisted-living community، وأخيرًا إلى دار لرعاية المسنين، والتي تكون موجودة جميعها في نفس المُجمّع.تضمن جمعيات الرعاية المعيشية تقديم الرعاية المستمرة في مكان واحد، دون الحاجة إلى الانتقال بعيداً.

تضم العديد من هذه الجمعيات مبانٍ للمناسبات الاجتماعية المنظمة، وصالات طعام، ونوادٍ، ومرافق رياضية، وبرامج نزهات وعطلات متنوعة.وقد توفر هذه المراكز خدمات رعاية صحية ضمن الموقع، مثل العناية بالجروح، وقياس ضغط الدم، والفحوص المخبرية، والتصوير بالأشعَّة السِّينية، والمساعدة في تناول الأدوية كما هو مقرر.