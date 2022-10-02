جمعيات الدعم والرعاية

تهدف جمعيات دعم المعيشة إلى تقديم خدمات للمُسنين الذين يحتاجون بعض المساعدة في القيام بالنشاطات اليومية (مثل الاستحمام، وارتداء الثياب، وتناول الأدوية بحسب تعليمات الطبيب).يمكن لهذه الجمعيات أن تساعد كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة، أو التشوش الذهني، أو المشاكل الجسدية.تتوفر في بعض هذه الجمعيّات وحدات خاصة لمراقبة نزلائها المُصابين بالخرف عن كثب.كما قد توفر جمعيات رعاية ودعم المُسنين المساعدة أيضًا للأزواج الذين يرغبون في الاستمرار في العيش معًا، في الوقت الذي لا طاقة لأحدهما أو كليهما توفير المساعدة الكافية للآخر.

تتباين جمعيات رعاية ودعم المسنين من حيث حجمها ما بين الصغيرة إلى الضخمة والمتشعبة.يمكن لنزلاء هذه الجمعيات أن تكون لهم شققهم الخاصة أو غرف نوم مع حمام، أو قد يتشاركون في غرفة نوم وحمام مع مقيم آخر.توفر هذه الجمعيات وجبات الطعام، وتساعد في الأنشطة اليومية (بما في ذلك الرعاية الشخصية)، وتقدم بعض الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.يجري وضع خطة خدمة لكل مُقيم، وذلك بهدف المساعدة في تحديد الخدمات والأنشطة التي يحتاج إليها أو يريدها.قد تتوفر خدمات المراقبة والإشراف الطبي، ولكن تلك الخدمات تتباين بحسب الخطة التي يحتاجها المُسن، أو من جمعية لأخرى.كما إن اللوائح التنظيمية لهذه الجمعيات قد تتباين من ولاية أمريكية إلى أخرى.

إذا احتاج الشخص إلى رعاية مكثفة، فقد يضطر للانتقال إلى مرفق آخر، مثل مستشفى أو مركز إعادة تأهيل.وقد يعود بعدها إلى الجمعية إذا ساعدته الحالة الصحية على ذلك.ولكن لكي يحتفظ المسن بمكانه في الجمعية في أثناء فترة غيابه، فيجب عليه الاستمرار بدفع المقابل المادي لذلك.

هل تعلم...

عادةً ما يكون المسنون الذين ينتقلون إلى جمعيات الرعاية والدعم بحاجة إلى المساعدة في الأنشطة اليومية، لأن لدى بعضهم مشاكل صحية تحد من قدرتهم على القيام بمهامهم بشكل مستقل.يختلف مقدار المساعدة المقدمة بشكل كبير من جمعية إلى أخرى.وقد ازداد تركيز هذه الجمعيات على مساعدة كبار السّن في البقاء في تلك الجمعيات أو المجمعات لبقية حياتهم.