الرِّعايَة النهارية لكبار السنّ

قد تتضمن الرعاية النهاريّة للمسنين كلاً مما يلي:

مُعالجة مشكلة صحية

المُحافظة على الحالة الصحية للمُسن

توفير الأنشطة الاجتماعية أو الرعاية الصحية النفسية (مثل المعالجة الجماعية)

يُمكن للمُسنين زيارة مراكز الرعاية النهارية لعدة ساعات في اليوم، وعلى مدى بضعة أيام في الأسبوع.ويمكن لهذه المراكز أن توفر مكانًا مؤقتًا للعناية بالمُسن، بحيث يأخذ مقدمو الرعاية الدائمون استراحة وجيزةً من رعايته (وهو ما يُسمى بالرعاية المؤقتة respite care)يمكن لمثل هذه الإجراءات أن تساعد على تأخير أو تجنب قرار إدخال المُسن إلى دار الرعاية.

في الولايات المتحدة، يتوفر حوالى 4,800 برنامج فقط للرعاية النهارية للبالغين مقارنةً بأكثر من 15,000 دار تمريض.تكون معظم برامج الرعاية النهارية صغيرة، وتقدم خدماتها لحوالي 20 شخصًا.ولكن في المجمل، تخدم برامج الرعاية النهارية هذه أكثر من 250,000 شخص من كبار السن في أي يوم معين.

هناك عدة أنواع من برامج الرعاية النهارية.

توفر هذه المشافي النهارية اختبارات ومعالجات معقدة، وخدمات إعادة تأهيل، ورعاية مكثفة خبيرة.تكون هذه المشافي مصممة للمُسنين الذين يتعافون من مشاكل صحية حديثة، مثل السكتة الدماغية، أو البتر، أو الكسر، ولكنهم قادرين على العودة إلى المنزل ليلًا.يمكن لطبيب الرعاية الأوَّلية أو المستشفى إحالة مُسن إلى المشفى النهاري.عادة ما تقدم هذه المرافق الرعاية لفترة محدودة (من 6 أسابيع إلى 6 أشهر) وتكون باهظة التكاليف، بسبب ارتفاع نسبة الموظفين إلى المرضى.

توفر برامج الرعاية النهارية للمحافظة على الصحة بعض الرعاية الخبيرة (مثل اختبارات التحري والمراقبة للأمراض المزمنة) والفحوص السريرية.تهدف هذه البرامج إلى الوقاية من تدهور الحالة الذهنية والجسدية للمُسن، والمحافظة على الحالة الصحية أو تحسينها، وتحسين قدرة المُسن على القيام بمهامه اليومية قدر الإمكان، والوقاية من الأمراض المزمنة أو منع تفاقمها.تتضمن هذه البرامج أيضًا نشاطات لتحسين نظرة المُسن لنفسه، وبعث الهمة فيه، وإخراجه من دائرة العزلة والوحدة، وتجنب انسحابه من المجتمع.يمكن لبرامج المحافظة على الصحة أن تؤمن رعاية طويلة الأمد وأن تكون أقل تكلفة من برامج المشافي النهارية.

تُقدم برامج الرعاية النهارية الاجتماعية المشورة، والمعالجة الجماعية، والأنشطة الرامية إلى الحفاظ على الوظائف الذهنية، واستراتيجيات التعويض عن فقدان المهارات الجسدية، والأنشطة الاجتماعية والترفيهية.قد تبدو هذه البرامج مثل مركز كبير لرعاية المسنين أو مركز لرعاية الصحة النفسية، حيث تقدم الرعاية لكبار السن المصابين بالخرف أو الاضطرابات النفسية.