تقوم فكرة الرعاية المؤقتة respite care على توفير الرعاية لفترة محددة لشخص مسن، ريثما يتمكن مقدم الرعاية العادي من الحصول على قسط من الراحة.تتوفر برامج الرعاية المؤقتة في أكثر من نصف الولايات المتحدة الأمريكية.قد يجري توفير برامج الرعاية المؤقتة بأشكال مختلفة:

في المنزل، من قبل وكالات الرعاية المؤقَّتة أو وكالات الرعاية الصحية المنزلية

في نفس المنطقة السكنية، من قبل مراكز الرعاية النهارية للكبار، أو جمعيات الرعاية المؤقتة التعاونية، أو مراكز الرعاية المؤقتة المستقلة

في مراكز الرعاية طويلة الأجل (مثل مراكز الرعاية والدعم (board and care facilities) أو دور التمريض)

في المشافي

قد تختلف مدة الرعاية المؤقَّتة من حالة لأخرى.يمكن توفير الأموال المخصصة للرعاية المؤقتة من برنامج ميديكيد، أو الهبات والمنح، أو الدفع المباشر من قبل عائلة المُسن.