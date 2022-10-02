استمرارية الرعاية

الرعاية الصحية متعددة التخصصات هي الرعاية المنسقة المُقدمة من أكثر من ممارس صحي، بمن فيهم الأطباء، والممرضات، والصيادلة، واختصاصيو التغذية، والمعالجون الفيزيائيون، والمعالجون المهنيون، وموظفو الرعاية الاجتماعية.يبذل هؤلاء الممارسون جهودًا واعية ومنظمة للتواصل والتنسيق فيما بينهم، والوصول إلى اتفاق فيما بينهم بشأن الرعاية الطبية للشخص.تهدف الرعاية متعددة التخصصات إلى ضمان انتقال الشخص بأمان وسهولة من مركز رعاية صحية إلى آخر، ومن ممارس رعاية صحية إلى آخر.كما تهدف إلى ضمان تقديم الرعاية الصحية من قبل الاختصاصي الأكثر كفاءة وتأهيلاً، وضمان عدم تكرار الحصول على الرعاية نفسها.الرعاية مُتَعَدِّدُة الاختصاصات غير متوفرة في كل مكان.

تكتسب الرعاية متعددة التخصصات أهمية خاصة عندما يكون العلاج معقدًا، أو عندما ينطوي على التنقل من مركز رعاية صحية إلى آخر.ومن بين المرضى الذين يُرجح أن يستفيدوا منها أولئك الذين يعانون من ضعف شديد، والذين يعانون من اضطرابات كثيرة، وأولئك الذين يحتاجون إلى استشارة عدة ممارسي رعاية صحية من اختصاصات مختلفة، وأولئك الذين يعانون من تأثيرات جانبية للأدوية.

يُطلق على مجموعة الممارسين الصحيين الذين توكل إليهم مهمة رعاية شخص محدد اسم الفريق متعدد التخصصات.توكل إلى أحد الممارسين، والذي غالبًا ما يكون ممارس الرعاية الصحية الأوَّلية للشخص أو موظف رعاية اجتماعية أو المسؤول عن رعاية الشخص، مهمة تنسيق الرعاية الصحية بين مختلف الممارسين.

في بعض الأحيان، يعمل أعضاء الفريق متعدد التخصصات معًا عند الطلب أو الحاجة، وليس بشكل مستمر.فيجتمع أعضاء الفريق لتلبية حاجات معينة للشخص.وفي حالات أخرى، يكون هناك فريق قائم يضمن أعضاء دائمين يعملون بشكل مستمر فيما بينهم بهدف تقديم الرعاية للعديد من الأشخاص.يمكن لدور التمريض، والمستشفيات، ودور رعاية المسنين أن تُنشئ فرقًا متخصصة من أجل ذلك.

يناقش أعضاء الفريق الخطط العلاجية، ويُطلعون بعضهم البعض على أي تغييرات في صحة الشخص، وأية تعديلات على العلاج، بالإضافة إلى نتائج الفحوص والاختبارات.ويتأكدون من أن سجلات الشخص الطبية محدثة بشكل مستمر، وأنها تصاحب الشخص في جميع مراحل العلاج ضمن نظام الرعاية الصحية.تساعد هذه الجهود على تغيير مراكز الرعاية الصحية، أو ممارسي الرعاية الصحية، عند الحاجة لذلك، بسهولة وبدون مشاكل.كما إنها تقلل من احتمال تكرار الاختبارات دون مبرر، وتقلل من احتمال الإهمال والأخطاء الطبية.

يشمل الفريق متعدد التخصصات أيضًا الشخص المُسن نفسه، وأفراد من عائلته أو غيرهم من مقدمي الرعاية للشخص.ولضمان الحصول على الفعالية القصوى من الرعاية متعددة التخصصات، يجب على الأشخاص المساهمة بنشاط في الرعاية، والتواصل المستمر مع أعضاء الفريق.