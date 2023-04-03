مدخل إلى القَضايا الاجتماعية المؤثرة في كبار السن

مع تقدم الأشخاص في العمر، تتراجع قدرة الشخص على القيام بمهامه اليومية إلى حد ما.بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال الأمراض والإعاقات يزداد عند المسنين بالمقارنة مع الشباب.ولكن، من الضروري الإشارة إلى أن التغيرات التي تترافق مع الشيخوخة لا تقتصر على التغيرات الصحية وحسب.حيث إن القضايا الاجتماعية (مثل الترتيبات المعيشية ونوع الأنشطة اليومية) تؤثر في خطر إصابة المُسن بالأمراض وشدتها.

عادةً ما يتقصى الأطباء التاريخ الاجتماعي للمُسن بهدف مساعدته ومساعدة باقي أعضاء فريق الرعاية على تقييم حاجات المُسن، وتقدير الدعم الاجتماعي المطلوب.يستخدم الأطباء هذا التاريخ الاجتماعي في وضع خطط الرعاية لكبار السن.قد يقوم الطبيب بطرح أسئلة حول ما یلي: