آثار التحولات في الحياة على كبار السن

تؤثر فجيعة المُسن بفقدان أحد أحبابه في العديد من جوانب حياته.على سبيل المثال، يقل التفاعل الاجتماعي والصحبة، وقد يؤدي ذلك إلى تبدل الوضع الاجتماعي والأحوال المالية.قد يعاني المُسن من تراجع في صحته بعد وفاة أحد أفراد عائلته المقربين أو الأصدقاء.تؤثر وفاة الزوج/الزوجة في الرجال والنساء بشكل مختلف.ففي السنتين التاليتين لوفاة الزوجة، يميل معدل الوفيات لدى الرجال إلى الزيادة، خاصة إذا كانت وفاة الزوجة غير متوقعة.أما بالنسبة للنساء اللواتي يفقدن أزواجهن، فإن البيانات أقل وضوحًا بهذا الشأن، ولكنها لا تشير عمومًا إلى زيادة معدل الوفيات.

من الطبيعي أن تحدث بعض اضطرابات النوم والقلق عند المُسنين المُصابين بالحزن.عادةً ما تختفي هذه الآثار في غضون أشهر دون استعمال الأدوية.إذا استمر الحزن أو غلب على مشاعر المُسن، بحيث أصبح عاجزًا عن القيام بأعماله اليومية، أو إذا راوده التفكير بالانتحار، فمن الضروري تقييم حالة المُسن عند الطبيب.إذا تمكن الطبيب من تشخيص حالة اكتئاب لدى المُسن، فقد يُحال إلى اختصاصي في العلاج النفسي.قد تكون الأدوية المُضادَّة للاكتئاب مفيدة في بعض الأحيان.

يُعدُّ التحرّي عن الاكتئاب جزءًا مهمًّا من زيارة الطبيب.يجب على مقدمي الرعاية واختصاصيي الرعاية الصحية التحري عن أعراض الاكتئاب، وأن يدركوا بأن الأشخاص الذين تعرضوا للفقد يواجهون خطرًا مرتفعًا للانتحار وتراجع الصحة.

بشكل عام، يزداد خطر الانتحار مع التقدم في العمر.

في الولايات المتحدة، ينتحر الرجال الأكبر سناً ما يقرب من 7 مرات أكثر من النساء الأكبر سناً.ويُعتقد أن الأرقام المعلنة لمعدلات الوفاة الناجمة عن الانتحار بين كبار السن أقل من الأرقام الحقيقية، لأنه، على سبيل المثال، لم يتم التحقيق في العديد من الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المواد الأفيونية ولم يتم توثيق الوفيات المتعمدة بسبب عدم الأكل والشرب بمحض الإرادة.قليلًا ما يُظهر المُسنون علامات تحذيرية تشير إلى رغبتهم بالانتحار، وكثيرًا ما لا يلتمسون العلاج النفسي.بالإضافة إلى ذلك، يكون الأطباء أقل ميلاً لتقديم علاج الاكتئاب للبالغين الأكبر سنًا مقارنة مع الأشخاص الأصغر سنًا.على الرغم من أن كبار السن يحاولون الانتحار بمعدل أقل من أولئك الذين ينتمون إلى الفئات العمرية الأخرى، إلا أن معدل نجاح المحاولة يكون أعلى بكثير وذلك لأن العوامل التالية تكون أكثر احتمالاً:

يستخدمون الأسلحة النارية في المحاولة.

يكونون أكثر احتمالًا للإصابة بمشاكل صحية وأن يكونوا ضعفاء.

يتجنَّبون المداخلات العلاجية.

يكونون أقل ميلًا للعيش مع أشخاص آخرين قد يكتشفون محاولات الانتحار ويستجيبون لها.

وهكذا، فإن خطر الموت انتحارًا يكون مرتفعًا بين البالغين الأكبر سنًا الذين لديهم أفكار انتحارية.

من الضروري جدًا التحرِّي عن الاكتئاب والأفكار الانتحارية في الوقت المناسب.لتحديد خطر الانتحار، يسأل اختصاصيو الرعاية الصحية كبار السن الذين فقدوا أحد أفراد أسرتهم مؤخرًا، أو الذين يبدو أنهم مكتئبون أسئلة محددة حول الأفكار الانتحارية.

وللمساعدة في عمليات الانتقال الصعبة، قد يحتاج كبار السن إلى المشورة والخدمات الداعمة (مثل: المنظمة الوطنية للأرامل)، و/أو أدوية القلق أو الاكتئاب.