اضطرابات المشية عند البالغين الأكبر سنًا

اضطرابات المشية هي اضطرابات في طريقة المسير على القدمين، مثل البطء، أو عدم سلاسة نقل الخطوات، أو عدم التناظر، أو فقدان التوازن.
يُعد المشي، والقدرة على الوقوف بعد الجلوس على الكرسي، والاستدارة، والانحناء، من الأمور الهامة للقدرة على التنقل بشكل مستقل.تساعد سرعة المشي، والوقت الذي يستغرقه الوقوف بعد الجلوس على الكرسي، والقدرة على الوقوف بوضع قدم واحدة أمام الأخرى (الوضعية المترادفة) على التنبؤ بقدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية وغيرها من الأنشطة مثل التسوق، والسفر، والطبخ.
يتطلب المشي من دون مساعدة التنسيق من قبل مناطق الدماغ التي تسيطر على الانتباه، والقوة، والإحساس، وتنسيق إدراك الحواس وتقلص العضلات للمشي بشكل آمن وثابت (انظر الشكل استخدام الدماغ لتحريك إحدى العضلات).يمكن للخرف والاضطرابات العصبية الأخرى أن تؤثر بشكل كبير في القدرة على المشي من خلال إضعاف هذه المناطق من الدماغ.
التغيرات الطبيعية في المشية المرتبطة بالشيخوخة
يواجه بعض الأشخاص تغيرًا في طبيعة مشيتهم بشكل طبيعي مع تقدُّمهم في السن؛ في حين لا يواجه آخرون مثل ذلك.
تبقى سرعة المشي كما هي حتى سن 70 عامًا تقريبًا، ثم تأخذ بالتباطؤ.تُعد سرعة المشي مؤشرًا قويًا على خطر الوفاة - تمامًا كما هو الحال مع مؤشرات قوية أخرى مثل عدد الحالات الطبية المزمنة التي يعاني منها الشخص وعدد مرات تنويمه في المستشفى.في عمر 75 عامًا، يموت الأشخاص الذين يمشون بسرعة بطيئة قبل 6 سنوات أو أكثر بالمقارنة مع الأشخاص الذين يمشون بسرعة عادية، وقبل 10 سنوات أو أكثر بالمقارنة مع الأشخاص الذين يمشون بسرعة عالية.
ّتتباطأ سرعة المشي مع التقدم في السن بسبب تقارب الخطوات.والسبب الأكثر احتمالاً لتقارب الخطوات (قصر المسافة بين خطوة وأخرى) هو ضعف عضلات ربلة الساق.تدفع عضلات ربلة الساق الجسم إلى الأمام، وتتراجع قوة عضلات الربلة مع التقدم في السن.ولكن، يبدو أنَّ كِبار السن يعوِّضون عن انخفاض قوَّة الرَّبلة باستخدام عضلاتهم المُثبِّتة والمُوسِّعة للورك بدرجة أكبر مقارنةً مع الشباب.
لا يتباطأ إيقاع المشي مع التقدم في السن، ويقصد بالإيقاع عدد الخطوات التي تتخذ في دقيقة واحدة.يتمتع كل شخص بإيقاع مشي مفضل، وهو ما يرتبط بطول ساقه.يأخذ الأشخاص من ذوي القامة الطويلة خطوات أطول بإيقاع أبطأ؛ ويأخذ الأشخاص من ذوي القامة القصيرة خطوات أقصر بإيقاع أسرع.
زمنالوضعية المزدوجة هو المصطلح الذي يصف زمن وجود كلتا القدمين على الأرض في أثناء اتخاذ الخطى.تكون هذه المرحلة من اتخاذ الخطى أكثر استقرارًا للتحرك إلى الأمام مقارنةً مع وضع قدم واحدة فقط على الأرض.تزداد نسبة الوقت الذي يقضيه المريض في الوضعية المزدوجة مع التقدم في السن.قد يزيد كبار السن من الوقت الذي يقضونه في الوضعيَّة المزدوجة أكثر عندما يمشون على أسطح غير مستوية أو زلقة، أو عندما يشعرون بعدم التوازن، أو عندما يخشون من السقوط.وقد يبدون كما لو كانوا يمشون على جليد زلق.
تتغير وضعية المشي بدرجة قليلة وحسب مع التقدم في السن.يمشي كبار السن بوضعية منتصبة تمامًا، دون أي ميل للأمام.إلَّا أنَّ الحوض لديهم عند المشي يكون أكثر استدارةً نحو الأسفل مع زيادة انحناء أسفل الظهر (الانحناء الخلفي القطني).عادة ما يُساهم ضَعف عضلات البطن، وشد العضلات التي تثني الورك، وزيادة دهون البطن عادةً في حدوث هذا التغيُّر في الوضعيَّة عادةً.كما يمشي كبار السن أيضًا مع تدوير الساقين باتجاه وحشي (إصبع القدم نحو الخارج) بحوالي 5 درجات، ربما لأن الوركين أقل قدرة على الاستدارة نحو الداخل أو لأنهم يحاولون تعزيز الاستقرار.لا يتغير ارتفاع القدم في أثناء تأرجحها عند المشي مع التقدم في السن.
التغيُّرات غير الطبيعيَّة في المشية
يمكن لعدد من الاضطرابات أن تُسهم في حدوث خلل وظيفي أو مشية غير آمنة.تنطوي الأسباب الشائعة على
الاضطرابات العصبية، بما في ذلك الخرف وداء باركنسون
اضطرابات العضلات أو العظام، بما في ذلك التضيق الشوكي
يمكن أن تكون المشية غير طبيعية بطرق مختلفة، ويساعد وجود أنواع معينة من الشذوذات الأطباءَ على فهم سبب المشكلة.
عدم التماثل: عندما يكون الشخص بصحة جيدة، يتحرك جسمه بشكل متناظر أثناء المشي (أي تكون الحركة متساوية على الجانبين الأيمن والأيسر).إذا لدى الشخص عدم تناظر مستمر في أثناء المشي، فغالبًا ما يكون السبب مشكلة في الأعصاب، أو العظام، أو المفاصل على أحد جانبي الجسم—على سبيل المثال، عرج ناجم عن ألم في الورك أو الكاحل.وإذا كان سبب عدم التناظر غير واضح، فقد يكون ناجمًا عن خلل في وظيفة الدماغ أو استخدام بعض الأدوية.
فقدان التزامنية: ينطوي التزامن الطبيعي للمشية على تحريك الطرفين العلوي والسفلي بطريقة منتظمة وإيقاعية مع تنسيق سلس للأطراف.تمكن التزامنية الشخصَ من التحرك إلى الأمام.تؤدي الاضطرابات العصبية أو العضلية الهيكلية التي تؤثر في جوانب معينة من المشية إلى فقدان التزامنية.
صعوبة بدء المشي أو الاستمرار فيه: قد يواجه كبار السن صعوبة في البدء بالمشي أو الاستمرار فيه.فعندما يبدأ المُسن بالمشي، قد تبدو قدماه ملتصقتان بالأرض، وذلك لأنَّه لا ينقل وزنه إلى إحدى القدمين للسماح للقدم الأخرى بالمضي للأمام.قد يتحرَّى الأطباء عن اضطراب في الحركة، مثل داء باركنسون، لمعرفة سبب مشكلة المشي.وبمجرد أن يبدأ المُسن بالمشي، ينبغي أن تكون خطواته مستمرة، مع القليل من التباين في توقيت الخطوات.تُشير الجُمدة في المكان، أو التوقُّف، أو شبه التوقُّف إلى توخي المُسن للحذر في أثناء مشيه، أو خوفه من السقوط، أو مشكلة في الفصّ الجبهي للدماغ.لا يُعدُّ جرّ القدمين أمرًا طبيعيًا (وهو عامل خطر للتعثر والسقوط).تشمل أسباب جر القدمين كلًا من داء باركنسون والضعف و/أو خدر القدمين الناجم عن تلف الأعصاب.
الاندفاع الخلفي: هو تراجع الشخص عن غير قصد إلى الوراء عندما يحاول البدء في المشي أو في أثناء المشي.قد يتحرَّى الأطباء عن مشكلة في الفصوص الأمامية للدماغ، أو إصابة بالباركنسونية، أو الزُهري، أو السكتات الدماغية الصغرى، أو الشَّلَل فَوق النَّوَى المُتَرَقِّي كأسباب محتملة.
تَدَلِّي القَدَم: هو صعوبة في رفع الجزء الأمامي من القدم بسبب الضعف أو الشلل في العضلات المُصابة.ونتيجة لذلك يتدلى إصبع القدم عند القيام بخطوة.ولتجنب الاصابة في إصبع القدم، قد يرفع الشخص الذين يعاني من تدلي القدم إلى أعلى من المعتاد في أثناء الخطوة.قد ينجم تدلي القدم عن تضرر الأعصاب أو ضعف العضلات.
قصر طول الخطوة: يمكن أن تنجُم الخطوات القصيرة عن الخوف من السقوط أو عن مشكلة في الأعصاب أو العضلات.تكون الساق ذات الخطوة القصيرة هي السليمة عادةً، وعادةً ما تحدث الخطوة القصيرة عندما يقضي الشخص وقتًا أقل على الساق المصابة مقارنة بالساق الطبيعية في أثناء المشي.
زيادة عرض الخطوة: مع تراجع سرعة المشية، يزداد عرض الخطوة قليلاً بشكل طبيعي.يمكن أن تنجم المشية العريضة عن مشكلة في الركبتين، أو الوركين، أو في مخيخ الدماغ.قد ينجم عرض الخطوة المتغير (الانحناء نحو أحد الجانبين أو كليهما) عن ضعف السيطرة العضلية بسبب مشكلة في الدماغ.
الحركة الحوليّة: الحركة الحولية هي تحريك الأقدام بشكل قوس بدلاً من تحريكها بخط مستقيم عند المشي نحو الأمام.قد تنجم الحركة الحولية عن ضعف عضلات الحوض أو صعوبة ثني الركبة.
الميلان نحو الأمام: يمكن أن يحدث ميلان إلى الأمام في أثناء المشي عند الأشخاص الذين يعانون من الحُداب، وداء باركنسون، أو أنواع معينة من الخرف (وخاصة الخرف الوعائي وخرف أجسام ليوي).
المشية التسارعية: festination هو تسارع تدريجي للخطوات (بالتزامن مع الميل إلى الأمام عادةً) يمكن أن يتسبَّب في دفع الشخص للركض لتجنب السقوط إلى الأمام.يمكن أن تحدث المشية التسارعية عند أشخاص داء باركنسون وفي حالات نادرة كأثر جانبي للأدوية الحاصرة للدوبامين (مثل أنواع محددة من مضادات الذهان).
ميل الجذع: قد يُميل الشخصُ جذعَه إلى أحد الجانبين لمقاومة ألم المَفصِل النَّاجم عن التهاب المَفاصِل أو تدلي القدم.
تغييرات تأرجح الذراعين: قد يقلّ تأرجح ذراعي الشخص المصاب بداء باركنسون أو الخرف الوعائي في أثناء المشي أو لا يتأرجحا على الإطلاق.كما يُمكن أن تُؤدِّي الآثار الجانبية للأدوية الحاصرة للدوبامين إلى حدوث تغيُّراتٍ في تأرجح الذراعين أيضًا.
تقييم المشية
يحاول الأطباء تحديد أكبر عدد ممكن من العوامل المساهمة في حدوث اضطرابات المشي عن طريق:
مناقشة شكاوي، ومخاوف، وأهداف الشخص المتعلقة بالحركة
مراقبة المشية باستخدام وسيلة مساعدة أو بدونها، مثل العصا أو المشاية (إذا كانت آمنة)
تقييم جميع مُكوِّنات المشية (بدء المشي، وطول وارتفاع الخطوة اليمنى، وطول وارتفاع الخطوة اليسرى، والتناظر)
مراقبة المشي مرة أخرى مع معرفة مكونات مشية الشخص
يقوم الأطباء بإجراء الفَحص السَّريري ويطرحون أسئلة مفتوحة حول أي صعوبات في المشي أو التوازن أو كليهما، بما في ذلك ما إذا كان الشخص قد تعرض للسقوط (أو يخشى ذلك).كما يسأل الأطباء أيضًا عن قدرات محددة، مثل ما إذا كان الشخص يستطيع صعود وهبوط السلالم؛ أو الجلوس على الكرسي والنهوض منه، أو الاستحمام، أو استخدام البانيو؛ والمشي بقدر الحاجة لشراء وإعداد الطعام والقيام بالمهام المنزلية.كما سيقوم الأطباء بتقييم القوَّة العضلية للشخص، خُصوصًا ربلتي الساق والفخذين.
يُجري بعض الأطباء اختبارات، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، واختبارات أخرى لتحديد سبب تضرُّر الدماغ.
علاج اضطرابات المشية
لا يحتاج اضطراب المشية إلى المعالجة أو التعديل دائمًا.إذ يمكن للمشية البطيئة وغير الطبيعية أن تساعد كبار السن على المشي بأمان ومن دون مساعدة.ولكن، قد يعرض الطبيب على المُسن معالجة مشيته للمساعدة على تحسين جودة حياته.تشتمل المُعالجَات على ممارسة التمارين الرياضية، والتدريب على التوازن، والأجهزة المساعدة.
تدريب القوَّة Strength training
يمكن لكبار السن الضعفاء الذين يعانون من مشاكل في الحركة أن تتحسن حالاتهم من خلال برامج للتمارين الرياضية.قد يساعد المشي أو تمارين المقاومة على التقليل من آلام الركبة وتحسين المشية عند الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.يُمكن أن تُحسِّن تمارين المقاومة من قوة الشخص، خُصوصًا إذا كان ضعيفًا وذو مشية بطيئة.يحتاج الأشخاص عادةً إلى حصتين أو ثلاث حصص تدريب في الأسبوع حتى الوصول إلى القوة المطلوبة.يُعد اتباع شكل جيد من التمارين في أثناء كل حصة أمرًا ضروريًا للتقليل من الآلام التالية والحد من خطر الإصابة.
قد يُوصى بمزيج من الأجهزة التي تضغط على الساقين (أو بدلًا من ذلك تمارين النهوض من على الكرسي مع ارتداء سترات الوزن أو الأوزان المتصلة بالخصر)، وتمارين الصعود فوق صندوق خشبي، وصعود السلالم، وآلات تمديد الركبة لتقوية جميع المجموعات العضلية الكبيرة المشاركة في المشي.
المشي الشمالي
المشي الشمالي (Nordic walking) هو تمرين للمشي لتدريب كامل الجسم.ينطوي على استعمال عصي للمشي بطول قابل للتعديل.بالمقارنة مع المشي التقليدي، فإن حركة المشي الشمالي تستخدم عضلات الكتف والذراعين، وتتطلب دورانًا أكبر في الحوض، وزيادة في طول الخطوة وسرعة المشي. عند البدء ببرنامج المشي الشمالي، يحتاج الأشخاص الضعفاء إلى الإشراف والتدريب لاستخدام عصي المشي بأمان.
تدريب التوازن Balance training
يتحسَّن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التوازن عند ممارسة تمارين التوازن.في البداية، يساعد اختصاصيو الرعاية الصحية على تعليم الأشخاص وضعية الوقوف الجيدة والتوازن في أثناء الوقوف.ثم يَجرِي تعليم المرضى الانتباه لموضع الضغط على أقدامهم، وكيف يمكن نقل موضع الضغط عن طريق الميلان ببطء أو الالتفات للنظر نحو اليمين أو اليسار.كما يتدرب الأشخاص على الميل إلى الأمام (بالاستناد إلى جدار أو طاولة)، وإلى الخلف (يكون الجدار خلف الشخص مباشرة)، وإلى كلا الجانبين.والهدف من ذلك هو التمكن من الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوان.
كما يمكن للتدريب على التوازن أن يكون أكثر ديناميكية أيضًا.يمكن أن ينطوي تدريب التوازن الديناميكي على الحركات البطيئة في وضعية واحدة، وحركات تاي تشي بسيطة، والمشي الترادفي (من الكعب إلى أخمص القدمين)، والانعطاف في أثناء المشي، والمشي إلى الوراء، والمشي فوق جسم افتراضي (مثل شريط لاصق على الأرض)، وتمارين الدفع الأمامي البطيء، وحركات الرقص البطيئة.
الأجهزة المساعدة
يمكن للأجهزة المساعدة، مثل العكازات والمشايات، أن تساعد الأشخاص على الحفاظ على حركتهم وجودة حياتهم.يمكن لاختصاصيي العلاج الطبيعي تقديم المساعدة لاختيار الجهاز المناسب وتعليم الأشخاص كيفية استخدامه.
يكون استعمال العكازات مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ألم ناجم عن التهاب المفاصل في الركبة أو الورك، أو المصابين باعتلال عصبي محيطي في القدمين، وذلك لأن العكازات تنقل معلومات حول نوع السطح أو الأرض إلى اليد الممسكة بها.يمكن أن تساعد العصا الرباعية (وهي عصا مزودة بأربعة أقدام صغيرة من الأسفل) المريض على الاستقرار أكثر، ولكنها تُبطئ المشية عادةً.تُستخدم العكاز عادة في الجانب المقابل للساق المؤلمة أو الضعيفة.تكون الكثير من العكازات التي يتم شراؤها من المتاجر طويلة جدًّا، ولكن يمكن تعديلها لتكون بالارتفاع الصحيح (انظر الشكل ضبط الارتفاع المناسب).
يمكن للمشّايات أن تُقلل من الألم في المفصل الملتهب والقوة المطبقة عليه بالمقارنة مع العكاز، عند الأشخاص الذين لديهم قوَّة كافية في الذراع والكتف لاستعمالها.توفر المشاياتُ ثباتًا جيدًا ووقاية متوسِّطة من السقوط باتجاه الأمام، ولكنها لا تساعد كثيرًا أو لا تساعد نهائيًا في منع السقوط نحو الخلف عند للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التوازن.عند وصف مشّاية، يأخذ المعالج الفيزيائي بعين الاعتبار الاحتياجات المتضاربة أحيانًا والتي تقتضي توفير الاستقرار وزيادة كفاءة المشي.تزيد المشايات ذات العجلات الأربع الكبيرة والمزودة بفرامل من الكفاءة إلى أقصى درجة، ولكنها توفر استقرارًا أقل.
ضبط الارتفاع المناسب
من الضروري اختيار عكاز ذو ارتفاع مناسب.حيث إن اختيار عكاز طويل جدًّا أو قصير جدًّا قد يسبب آلامًا في أسفل الظهر، ووضعية وقوف خاطئة، وعدم توازن.ينبغي الإمساك بالعكاز في الجانب المقابل للساق الضعيفة.
الوقاية من اضطرابات المشية
تساعد النشاطات البدنية التي تُجرى بالمستويات الموصى بها كبار السن على الحفاظ على الحركة، حتى عند المصابين منهم بأمراض.
يُعد المشي المنتظم أو الحفاظ على نمط حياة نشط بدنيًا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مشية صحية.في حين تكون التأثيرات السلبية لعدم النشاط بالغة الضرر على الشخص.يُعدُّ المشي المنتظم لمدة 30 دقيقة يوميًا أفضل نشاط فردي للحفاظ على الحركة.ولكن المشي على أرض مستوية لا يزيد من قوة الشخص الضعيف.يمكن لارتقاء المستويات المنحدرة، مثل صعود التلال، في أثناء المشي أن يُحافظ على قوة الساق.كما إن استخدام العصي أو العكازات القابلة للتعديل في أثناء المشي يمنح الثقة والأمان لكبار السن.
تشتمل الوقاية أيضًا على تمارين القوة والتدريب على التوازن.