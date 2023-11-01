اضطرابات المشية عند البالغين الأكبر سنًا

يمكن لعدد من الاضطرابات أن تُسهم في حدوث خلل وظيفي أو مشية غير آمنة.تنطوي الأسباب الشائعة على

الاضطرابات العصبية، بما في ذلك الخرف وداء باركنسون

اضطرابات العضلات أو العظام، بما في ذلك التضيق الشوكي

يمكن أن تكون المشية غير طبيعية بطرق مختلفة، ويساعد وجود أنواع معينة من الشذوذات الأطباءَ على فهم سبب المشكلة.

عدم التماثل: عندما يكون الشخص بصحة جيدة، يتحرك جسمه بشكل متناظر أثناء المشي (أي تكون الحركة متساوية على الجانبين الأيمن والأيسر).إذا لدى الشخص عدم تناظر مستمر في أثناء المشي، فغالبًا ما يكون السبب مشكلة في الأعصاب، أو العظام، أو المفاصل على أحد جانبي الجسم—على سبيل المثال، عرج ناجم عن ألم في الورك أو الكاحل.وإذا كان سبب عدم التناظر غير واضح، فقد يكون ناجمًا عن خلل في وظيفة الدماغ أو استخدام بعض الأدوية.

فقدان التزامنية: ينطوي التزامن الطبيعي للمشية على تحريك الطرفين العلوي والسفلي بطريقة منتظمة وإيقاعية مع تنسيق سلس للأطراف.تمكن التزامنية الشخصَ من التحرك إلى الأمام.تؤدي الاضطرابات العصبية أو العضلية الهيكلية التي تؤثر في جوانب معينة من المشية إلى فقدان التزامنية.

صعوبة بدء المشي أو الاستمرار فيه: قد يواجه كبار السن صعوبة في البدء بالمشي أو الاستمرار فيه.فعندما يبدأ المُسن بالمشي، قد تبدو قدماه ملتصقتان بالأرض، وذلك لأنَّه لا ينقل وزنه إلى إحدى القدمين للسماح للقدم الأخرى بالمضي للأمام.قد يتحرَّى الأطباء عن اضطراب في الحركة، مثل داء باركنسون، لمعرفة سبب مشكلة المشي.وبمجرد أن يبدأ المُسن بالمشي، ينبغي أن تكون خطواته مستمرة، مع القليل من التباين في توقيت الخطوات.تُشير الجُمدة في المكان، أو التوقُّف، أو شبه التوقُّف إلى توخي المُسن للحذر في أثناء مشيه، أو خوفه من السقوط، أو مشكلة في الفصّ الجبهي للدماغ.لا يُعدُّ جرّ القدمين أمرًا طبيعيًا (وهو عامل خطر للتعثر والسقوط).تشمل أسباب جر القدمين كلًا من داء باركنسون والضعف و/أو خدر القدمين الناجم عن تلف الأعصاب.

الاندفاع الخلفي: هو تراجع الشخص عن غير قصد إلى الوراء عندما يحاول البدء في المشي أو في أثناء المشي.قد يتحرَّى الأطباء عن مشكلة في الفصوص الأمامية للدماغ، أو إصابة بالباركنسونية، أو الزُهري، أو السكتات الدماغية الصغرى، أو الشَّلَل فَوق النَّوَى المُتَرَقِّي كأسباب محتملة.

تَدَلِّي القَدَم: هو صعوبة في رفع الجزء الأمامي من القدم بسبب الضعف أو الشلل في العضلات المُصابة.ونتيجة لذلك يتدلى إصبع القدم عند القيام بخطوة.ولتجنب الاصابة في إصبع القدم، قد يرفع الشخص الذين يعاني من تدلي القدم إلى أعلى من المعتاد في أثناء الخطوة.قد ينجم تدلي القدم عن تضرر الأعصاب أو ضعف العضلات.

قصر طول الخطوة: يمكن أن تنجُم الخطوات القصيرة عن الخوف من السقوط أو عن مشكلة في الأعصاب أو العضلات.تكون الساق ذات الخطوة القصيرة هي السليمة عادةً، وعادةً ما تحدث الخطوة القصيرة عندما يقضي الشخص وقتًا أقل على الساق المصابة مقارنة بالساق الطبيعية في أثناء المشي.

زيادة عرض الخطوة: مع تراجع سرعة المشية، يزداد عرض الخطوة قليلاً بشكل طبيعي.يمكن أن تنجم المشية العريضة عن مشكلة في الركبتين، أو الوركين، أو في مخيخ الدماغ.قد ينجم عرض الخطوة المتغير (الانحناء نحو أحد الجانبين أو كليهما) عن ضعف السيطرة العضلية بسبب مشكلة في الدماغ.

الحركة الحوليّة: الحركة الحولية هي تحريك الأقدام بشكل قوس بدلاً من تحريكها بخط مستقيم عند المشي نحو الأمام.قد تنجم الحركة الحولية عن ضعف عضلات الحوض أو صعوبة ثني الركبة.

الميلان نحو الأمام: يمكن أن يحدث ميلان إلى الأمام في أثناء المشي عند الأشخاص الذين يعانون من الحُداب، وداء باركنسون، أو أنواع معينة من الخرف (وخاصة الخرف الوعائي وخرف أجسام ليوي).

المشية التسارعية: festination هو تسارع تدريجي للخطوات (بالتزامن مع الميل إلى الأمام عادةً) يمكن أن يتسبَّب في دفع الشخص للركض لتجنب السقوط إلى الأمام.يمكن أن تحدث المشية التسارعية عند أشخاص داء باركنسون وفي حالات نادرة كأثر جانبي للأدوية الحاصرة للدوبامين (مثل أنواع محددة من مضادات الذهان).

ميل الجذع: قد يُميل الشخصُ جذعَه إلى أحد الجانبين لمقاومة ألم المَفصِل النَّاجم عن التهاب المَفاصِل أو تدلي القدم.

تغييرات تأرجح الذراعين: قد يقلّ تأرجح ذراعي الشخص المصاب بداء باركنسون أو الخرف الوعائي في أثناء المشي أو لا يتأرجحا على الإطلاق.كما يُمكن أن تُؤدِّي الآثار الجانبية للأدوية الحاصرة للدوبامين إلى حدوث تغيُّراتٍ في تأرجح الذراعين أيضًا.