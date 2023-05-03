ما هِيَ مُتلازِمة التَّعب المُزمِن؟
ومُتلازمة التعب المزمن هي تعبٌ شديدٌ يستمرُّ لأكثر من 6 أشهُر.
مُتلازمة التعب المُزمن نادرةٌ، ولكنها أكثر شُيوعًا عند النِّساء في عمرٍ يتراوَحُ بين 20 إلى 50 عامًا،
ولا يعلمُ الأطباءُ ما الذي يُسبب هذه المتلازمة،
وفي بعض الأحيان تبدأ الأَعرَاض في أثناء أو بعد مرض قصير، مثل الحُمَّى مع سيلان الأنف.
يشعرُ المريضُ بالتعب وفتور الهمَّة، حتَّى إذا حصل على الكثير من الراحة.
يُعالجُ الأطباءُ مُتلازمة التعب المزمن من خلال تخفيف الأعراض، وكذلك من خلال تقديم النصح وممارسة الرياضة
ما الذي يُسبب مُتلازِمة التَّعب المُزمِن؟
لا يعلم الأطباءُ ما الذي يُسببُ متلازمة التعب المزمن،وهِيَ قد تسري في العائلات وقد تنجُم عن توليفةٍ من الأشياء، مثل:
عدوى ناجمة عن فيروس
موادّ تعرَّض إليها الشخص
مشاكل في الجهاز المناعيّ
ما هي أعراض مُتلازمة التعب المُزمن؟
تنطوي الأَعرَاض الرئيسية على:
شعور بِحاجةٍ قويَّة إلى الراحة حتَّى من بعد النوم
إحساس بفتور الهمَّة طوال اليوم
تعب شديد يحول دون ممارسة النشاطات اليومية
تعب يتفاقم مع ممارسة الرياضة أو التعرض إلى الشدَّة
يستمرُّ هذا التعب لأكثر من 6 أشهر،
كما قد تظهر أعراض أخرى أيضًا مثل:
مشكلة في التركيز أو النوم
التهاب الحلق
صُّداع
ألم في المَفاصِل أو العضلات أو منطقة البطن
تكون هذه الأَعرَاض مماثلةً لأعراض الألم العضلي الليفي fibromyalgia.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص لديه متلازمة التعب المزمن؟
لا يُوجد اختبارٌ نوعيّ حول متلازمة التعب المزمن،ويقوم الأطباءُ عادةً باختبارات الدَّم والبول لاستبعاد الأمراض الأخرى.إذا كان المريض يأخذ أيَّة أدوية، سيتحرى الطبيب حول ما إذا كانت تُسبب تأثيرات جانبيَّة.يُشخِّصُ الأطباءُ متلازمة التعب المزمن فقط إذا لم يتمكنوا من العثور على سبب آخر يُفسِّرُ التعب.
كيف يُعالج الأطباءُ مُتلازمة التعب المُزمن؟
يُعالجُ الأطباءُ الأَعرَاضَ، بما في ذلك الألم والاكتئاب وعدم القدرة على النوم.كما يحاولون أيضًا:
علاجًا لمُساعدة المريض التركيز على الأفكار الإيجابية وعلى التحسُّن
برنامجًا متدرجًا للتمارين، حيث يُضيف الملاريض فيه نشاطات إلى روتينه اليومي ببطء، مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة الهوائية أو الهرولة
تتحسَّن الأعراض مع مرور الزمن عادةً، ولكنَّها قد تستغرق سنوات أو قد لا تزولُ بشكلٍ كاملٍ.