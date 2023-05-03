لا يُوجد اختبارٌ نوعيّ حول متلازمة التعب المزمن،ويقوم الأطباءُ عادةً باختبارات الدَّم والبول لاستبعاد الأمراض الأخرى.إذا كان المريض يأخذ أيَّة أدوية، سيتحرى الطبيب حول ما إذا كانت تُسبب تأثيرات جانبيَّة.يُشخِّصُ الأطباءُ متلازمة التعب المزمن فقط إذا لم يتمكنوا من العثور على سبب آخر يُفسِّرُ التعب.