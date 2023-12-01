قد يحتاج المريضُ إلى تصوير الأوعية إذا اشتبه الأطباءُ بمشاكل في هذه الأوعية الدَّموية، مثل:

الانسداد (مثل جلطة دمويَّة أدَّت إلى نوبة قلبية أو سكتة)

التضيُّق (مثل التضيُّق الناجم عن تصلُّب الشرايين)

التبارز في جدارٍ ضعيفٍ لوعاء دمويّ (أمّ الدَّم aneurysm)

تمزق في وِعاءٍ دمويّ

يستخدِمُ الأطباء هذا الإجراء لتصوير الشرايين عادةً؛الشرايين هي الأوعيةُ الدموية التي تنقل الدَّم بعيدًا عن القلب إلى كامل الجسم بما في ذلك العضلة القلبية.ويُسمَّى هذا الإجراء هُنا تَصوير الشرايين.

يستخدِمُ الأطباءُ هذا الإجراءَ لتصوير الأورِدة في أحيان أقلّ،والأوردةُ هي الأوعية الدموية التي تعود بالدَّم إلى القلب،ويُسمَِّى هذا الإجراءُ هُنا تصوير الوريد.