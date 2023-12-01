ما هُو تخطيطُ الصَّدى؟
تخطيطُ الصَّدى ultrasonography هُو فحصٌ تصويريّ آمن تُستخدم فيه أمواج فوق الصوتيَّة للحُصول على صُورةٍ مُتحرِّكةٍ لداخل الجسد،لا تستخدَم أجهزة تخطيط الصدى الأشعَّة السينيَّة.يُسمى تخطيط الصدى أيضًا باسم الأمواج فوق الصوتية أو السونوغرام.
لا يُسبِّبُ تخطيط الصَّدى الألمَ وهو آمن جدًّا حتى إن كانت المريضة حاملاً،
ويُمكنه أن يُبيِّنَ الأجزاء المُتحرِّكة في الجسد، مثل القلب في أثناء النبض
IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
لماذا يحتاجُ المريض إلى تخطيط الصَّدى؟
قد يستخدِمُ الأطباءُ تخطيط الصَّدى للتحرِّي عن أورامٍ في العنق أو الثديين أو الأربية (المنطقة أعلى الفخذ) أو الذراعين أو الساقين؛ويُمكن أن يُساعد على معرفة الاختلاف بين الكيسة cyst (جيب مملوء بالسائل) والورم الصُلب.كما يُساعد تخطيطُ الصَّدى على إظهار المشاكل في أعضاء البطن ومنطقة الورك (الحوض) والصَّدر، مثل:
مناطق القلب ذات التغيُّرات في الحجم والشكل
الحصيات الدقيقة أو الانسداد في المرارة
الأورام
إذا احتاجَ الأطباءُ إلى أخذ عيِّنةٍ من ورمٍ أو حالات نموّ أخرى، يستطيعُون استخدام تخطيطَ الصدَّى للمُساعدة على التوجيه في أثناء أخذ العيِّنة.
إذا كانت المريضة حاملاً، يقُوم الأطباء بهذا الفحص التصويريّ عادةً لمُعاينة كيف يتخلَّق وينمو الجنين.
أنواع خاصَّة من تخطيط الصَّدى لمشاكل القلب والأوعية الدَّموية
يُظهِرُ تخطيطُ الصَّدى بالدوبلر حركة القلب والدَّم، ممَّا يُمكِّنُ الأطباءً من مُعاينة:
المشاكل في طريقة نبضان القلب
المشاكل في طريقة تدفُّق الدَّم عبر الأوعية الدمويَّة
يُظهر تخطيطُ الصَّدى بالدوبلر المُلوَّن اتجاهَ تدفُّق الدَّم، أي إلى:
الأعضاء،
الأورام أو حالات النمو الأخرى،
في الرأس والعنق، وذلك لمعرفة فُرص حدُوث السَّكتة
ما الذي يحدُث في أثناء تخطيط الصَّدى؟
قبلَ التصوير
إذا كان الأطباءُ يقومون بتخطيط الصَّدى لمنطقة المعدة، يطلبون من المريض عدم الأكل أو الشرب لساعاتٍ عديدةٍ قبل التصوير عادةً؛ولكن إذا كانوا يقومون بهذا التصوير للأعضاء التناسلية الأنثويَّة (أو الذكورية عند تصوير البروستات)، قد يطلبون شُربَ الكثير من الماء حتى تُصبِح المثانة ممتلئةً.
في أثناء التصوير
يستلقي المريض على طاولةٍ،
ويضع الأطباء هُلامًا على الجلد فوق جزء الجسد الذي سيتفحَّصونه،
ثُمَّ يقومون بتزليق أداة صغيرة محمولة باليد على الجلد
تُرسِلُ هذه الأداة موجات صوتيَّة إلى داخل الجسد، وتُسجِّلُ كيف ترتدُّ هذه الموجات عن الأعضاء الداخليَّة،
وتكون هذه الموجاتُ ذات نبرة حادة إلى درجة لا يستطيع المريض سماعها
يقوم جهازُ حاسوب بتحويل الموجات الصوتية إلى صورة ثابتة أو صُور مُتحرِّكة لداخل الجسد
بالنسبة إلى بعض أنواع تخطيط الصَّدى، قد يقوم الطبيبُ بإدخال الأداةِ إلى الجسد، مثل المهبل للحُصول على صُورٍ للرَّحم عندما تكون المريضة حاملاً، أو في المُؤخِّرة للحُصول على صُورٍ لغدَّة البروستات للتحرِّي عن السرطان.
ما هِيَ مشاكلُ تخطيط الصَّدى؟
لا يُسبِّبُ تخطيطُ الصَّدى أي ضرر،
ولكن، قد يشعر المريضُ أو المريضة بالانزعاج عند وضع الأداة في المهبل أو في المؤخِّرة
يُمكن أن تُشكِّل العظامُ أو الغازات عائقًا أمامَ الموجات فوق الصوتيَّة