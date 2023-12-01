قد يستخدِمُ الأطباءُ تخطيط الصَّدى للتحرِّي عن أورامٍ في العنق أو الثديين أو الأربية (المنطقة أعلى الفخذ) أو الذراعين أو الساقين؛ويُمكن أن يُساعد على معرفة الاختلاف بين الكيسة cyst (جيب مملوء بالسائل) والورم الصُلب.كما يُساعد تخطيطُ الصَّدى على إظهار المشاكل في أعضاء البطن ومنطقة الورك (الحوض) والصَّدر، مثل:

مناطق القلب ذات التغيُّرات في الحجم والشكل

الحصيات الدقيقة أو الانسداد في المرارة

الأورام

إذا احتاجَ الأطباءُ إلى أخذ عيِّنةٍ من ورمٍ أو حالات نموّ أخرى، يستطيعُون استخدام تخطيطَ الصدَّى للمُساعدة على التوجيه في أثناء أخذ العيِّنة.

إذا كانت المريضة حاملاً، يقُوم الأطباء بهذا الفحص التصويريّ عادةً لمُعاينة كيف يتخلَّق وينمو الجنين.