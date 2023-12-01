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حقائق سريعة

التصوير بالأشعة السينية

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته جمادى الأولى 1445
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ما هي الأشعةُ السينية؟

الأشعَّة السينيَّة هي فحص تصويريّ يجري فيه أخذ صورة لداخل الجسد،وتُستخدَم فيه جرعة إشعاعيَّة مُنخفِضة للأشعَّة السينيَّة.تُظهرُ الأشعةُ السينية أجزاء الجسم استنادًا إلى كثافتها (الأجزاء الصلبة).

  • يستخدم الأطباءُ الأشعة السينية عادةً للتحرِّي عن مشاكل في الأجزاء الصلبة من الجسم مثل العظام.

  • لا تُعدُّ الأشعة السينية جيِّدةً مثل فُحوصات التصوير الأخرى لإظهار الأجزاء الرخوة من الجسد كالعضلات والأربطة والأعضاء الدَّاخليَّة

  • يستطيع الأطباءُ دمج صُور الأشعة السينيَّة للحُصول على صُورٍ مُتحرِّكة تُبيِّنُ جزءًا من الجسد يتحرَّك، مثل القلب عندما ينبض

لماذا يحتاجُ المريضُ إلى التصوير بالأشعَّة السينيَّة؟

يستخدم الأطباءُ الأشعة السينية للتحرِّي عن مشاكِل مثل:

ما الذي يحدُث في أثناء التَّصوير بالأشعَّة السينيَّة؟

قبلَ التصوير بالأشعة السينية

لا يحتاجُ المريض عادةً إلى فعل أي شيءٍ قبل التصوير بالأشعَّة السينيَّة.

في أثناء التصوير بالأشعة السينية

  • ينبغي أن يبقى المريض ثابتًا من دون حِراك عندما يلتقط جهاز الأشعَّة السينية كل صورة،

  • وتحتاج كل صورة أشعَّة إلى بضع ثوانٍ فقط

  • يحتاج المريضُ عادةً إلى العديد من الصور لكل جزء من الجسد حتى يستطيع الأطباء مُعاينتها من زوايا مُختلفة

بعدَ التصوير بالأشعة السينية

يستطيع المريضُ العودةَ إلى ممارسة نشاطاته الاعتياديَّة.

ما هي مَخاطر التَّصوير بالأشعة السينية؟

يكمُن الخطرُ الرئيسيّ للتصوير بالأشعَّة السينيَّة في التعرُّض إلى الأشعَّة،ويُحاوِلُ الأطباءُ التقليل من الكمية الإجمالية للأشعَّة التي يتعرَّض إليها المريض خلال حياته؛حيث يُمكن أن يزيد التعرُّض إلى الكثير من الأشعَّة من فُرص الإصابة بالسَّرطان.

  • تُعرِّضُ مُعظم الأشعة السينية المريضَ إلى كميةٍ صغيرةٍ جدًّا من الأشعَّة،

  • وإذا كانت المرأة حاملاً أو ربما تكون حاملاً، سيقوم الأطباء بحجب بطنها عن الأشعَّة

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.