ما هي مَخاطر التَّصوير بالأشعة السينية؟

ما هي مَخاطر التَّصوير بالأشعة السينية؟

يكمُن الخطرُ الرئيسيّ للتصوير بالأشعَّة السينيَّة في التعرُّض إلى الأشعَّة،ويُحاوِلُ الأطباءُ التقليل من الكمية الإجمالية للأشعَّة التي يتعرَّض إليها المريض خلال حياته؛حيث يُمكن أن يزيد التعرُّض إلى الكثير من الأشعَّة من فُرص الإصابة بالسَّرطان.