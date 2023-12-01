النوكليد المُشعّ radionuclide هُو مادة كيميائيَّة مُشِعَّة،ويستخدِمُ الأطباء جرعةً صغيرة من النوكليد المُشعّ.تتجمع النوكليدات المشعة في منطقة معينة من الجسم وتطلق إشعاعًا يلتقطه الماسح الموجود فوق تلك المنطقة.يصنع جهازُ المسح صورة لمكان الإشعاع ومدى قوَّته،وهذا يُساعِدُ الأطباء على مُعاينة ما يجري في النسيج الذي يتفحَّصونه.

يُمكن أن يُعطي الأطباءُ المريضَ النوكليد المُشعّ على شكل:

حُقنة

شيء يبتلعه

غاز يستنشقه

تدخُل النوكليدات المُشعّة المُختلفة إلى أماكن مُختلفة من جسد المريض،ويختار الأطباءُ النوكليدَ المُشعّ الذي سيستخدمونه استنادًا إلى أي جزء من الجسم يحتاجون إلى صورة له.يُمكن أن يُساعد التصويرُ بالنوكليدات المشعَّة الأطباءَ على التحرِّي عن المشاكل في العديد من أجزاء الجسد، مثل: