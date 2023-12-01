ما هُوَ التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني؟
التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني هو اختبار يستخدمه الأطباء لالتقاط صور للأعضاء والنُّسُج.أولًا: يقوم الأطباء بحقن الشخص بكمية صغيرة جدًا من مادة مشعة (مادة مقتفية tracer).ترتبط المادة المقتفية بمادة كيميائية يستخدمها الجسم، مثل السكر (الغلُوكُوز).بعد ذلك يلتقط جهاز كبير على شكل دونات صورًا للجسم في أثناء وجود المادة المقتفية ضمنه.يتلقَّى جهازُ حاسوب هذه الصور ويُحوِّلها إلى العديد من الصور المُفصَّلة لكيفيَّة عمل الجسم من الدَّاخل.تبدو كل صورة كشريحةٍ جرى أخذها من جزءٍ واحدٍ من الجسمِ.كما يستطيع الحاسُوبُ صنع صورة ثلاثيَّة الأبعاد لداخل الجسم.
يُعدُّ التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني جيدًا في إظهار مدى كفاءة عمل الدماغ أو القلب،
ويقوم الأطباء بإجراء التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للتحرِّي عن السرطان أو تتبّع ما إذا انتشر السرطان
سيتعرَّض المريض إلى كمية كبيرة من الأشعَّة بالمُقارنة مع التصوير بالأشعَّة السينيَّة.
يُعدُّ التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني مكلفًا وغير متاح في بعض الأماكن
لماذا يَحتاج المريضُ إلى التصوير المقطعيّ بالإصدار البوزيتروني؟
يقوم الأطباء بإجراء فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للتحرِّي عن العديد من المشكلات ، بما في ذلك:
مشاكل في التروية الدَّمويًَّة
مشاكل في وظائف الدِّماغ أو القلب
التحري عن السَّرطان
التحقُّق من مدى فعالية علاج السرطان أو ما إذا انتشر السرطان
ماذا يحدثُ في أثناء التصوير المَقطعي بالإصدار البوزيتروني؟
قبلَ الإجراء
سيطاب الطبيب من المريض عدم أخذ الكحول أو الكافيين أو التبغ أو بعض الأدوية لفترة من الوقت قبل إجراء الاختبار.ينبغي على المريضات إخبار الطبيب حول حالة الحمل لديهنَّ أو إذا كُنَّ مُرضِعاتٍ.
في أثناء الإجراء
سيُعطي الأطباءُ المريضَ القائف عن طريق حقنه في الوريد.يستغرق الأمرُ ما بين 30 إلى 60 دقيقةً لكي يتحرَّك القائف عبرَ الجسم.
سيستلقي المريض على طاولةٍ ضيِّقةٍ مُبطَّنةٍ.سوف يقوم الأطباء بتحريك الطاولة نحو مركز جهاز المسح الذي يكُون على شكل كعكة الدونات.سوف يستلقي المريض من دُون حِرَاك لمدة 45 دقيقة في أثناء مسح الجهاز لجسمه،وقد يسمع أصوات طقطقة أو طنين.في بعض الأحيان يطلب الأطباءُ من المريض القيام بنشاطات معيَّنة، مثل الإجابة عن أسئلةٍ، وذلك في أثناء تفحُّصهم للدماغ.
بعدَ الإجراء
يستطيعُ المريضُ العودة إلى ممارسة نشاطاته الاعتياديَّة.
ما هي مخاطرُ الخُضوع إلى التصوير المقطعيّ بالإصدار البوزيتروني؟
الإشعاع
في التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني يتعرض الشخص لمقادير أكبر من الأشعة مقارنة بالأشعة السينية.ويُحاوِلُ الأطباء التقليل من الكمية الإجمالية للأشعَّة التي يتعرَّض إليها المريض خلال حياته،حيث يُمكن أن يزيد التعرُّض إلى الكثير من الأشعَّة من فُرص الإصابة بالسَّرطان.
ردود الفعل تجاه القائف
يُعدُّ التفاعل التحسُّسي للقائف المُستخدَم في أثناء التصوير المقطعيّ بالإصدار البوزيتروني نادرًا، ولكن يُمكن أن يحدُث مع بعض الأشخاص.