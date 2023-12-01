التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني هو اختبار يستخدمه الأطباء لالتقاط صور للأعضاء والنُّسُج.أولًا: يقوم الأطباء بحقن الشخص بكمية صغيرة جدًا من مادة مشعة (مادة مقتفية tracer).ترتبط المادة المقتفية بمادة كيميائية يستخدمها الجسم، مثل السكر (الغلُوكُوز).بعد ذلك يلتقط جهاز كبير على شكل دونات صورًا للجسم في أثناء وجود المادة المقتفية ضمنه.يتلقَّى جهازُ حاسوب هذه الصور ويُحوِّلها إلى العديد من الصور المُفصَّلة لكيفيَّة عمل الجسم من الدَّاخل.تبدو كل صورة كشريحةٍ جرى أخذها من جزءٍ واحدٍ من الجسمِ.كما يستطيع الحاسُوبُ صنع صورة ثلاثيَّة الأبعاد لداخل الجسم.

يُعدُّ التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني جيدًا في إظهار مدى كفاءة عمل الدماغ أو القلب،

ويقوم الأطباء بإجراء التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للتحرِّي عن السرطان أو تتبّع ما إذا انتشر السرطان

سيتعرَّض المريض إلى كمية كبيرة من الأشعَّة بالمُقارنة مع التصوير بالأشعَّة السينيَّة.

يُعدُّ التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني مكلفًا وغير متاح في بعض الأماكن