في التصوير المقطعي يتعرض الشخص لمقادير أكبر من الأشعة مقارنة بالأشعة السينية العادية.على سبيل المثال، يستخدم التصويرُ المقطعي المحوسَب للبطن نَحو 300 إلى 400 ضعف كمية الإشعاع المستخدمَة في الصورة المفردة بالأشعَّة السِّينية للصدر عادة.ويُحاوِلُ الأطباء التقليل من الكمية الإجمالية للأشعَّة التي يتعرَّض إليها المريض خلال حياته،حيث يُمكن أن يزيد التعرُّض إلى الكثير من الأشعَّة من فُرص الإصابة بالسَّرطان.

بالنسبة إلى النِّساء الحوامل والأطفال، يحاول الأطباء استخدام فحوصات تصويريَّة أخرى ما لم يكن التصوير المقطعي المحوسب هو أفضل طريقة للتعرُّف إلى مشكلةٍ صحيةٍ خطيرةٍ.