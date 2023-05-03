ما هو السَّائِل السلوي أو الأمنيوسيّ؟
السائلُ الأمنيوسيّ هُوَ السائل الذي يُحيطُ بالجنين في أثناء الحمل،يُوجَدُ السائل الأمنيوسي في الكيس السلوي.ويتشكَّل الكيس السلويّ في داخل الرَّحم عند الحمل.وهو يحتوي على الجنين والسائل الأمنيوسي.يتمزَّق الكيس السلويّ ويتسرَّب السائل السلويّ للخارج عندما يبدأ المخاض،وهو ما يُسمَّى "تمزُّق الأغشية حول الجنين" water break.
ما هي مشاكل السَّائِل الأمنيوسيّ؟
تُواجه المرأة مشكلة في السَّائِل الأمنيوسيّ إذا كان لديها القليل جدًّا أو الكثير من هذا السَّائِل.
الكثير جدًا من السَّائِل الأمنيوسيّ
يُمكن أن يُؤدِّي وجود الكثير من السَّائِل الأمنيوسيّ إلى المشاكل التالية:
مشاكل شديدة في التنفُّس
المخاض المُبكِّر (قبل أن يكتمل نموّ أعضاء الجنين)
لا يعلَم الأطباء غالبًا السبب في وجود الكثير جدًا من السائل الأمنيوسيّ،وفي بعض الأحيان يُمكن أن يحدث هذا في الحالات التالية:
إذا كانت المرأة مريضة بـالسكَّري
إذا كانت حاملاً بأكثر من جنين
عدم تلاؤم دم الجنين مع دم الأم بشكلٍ جيِّدٍ (عدم توافق العامل الريصيّ)
عيب خلقيّ في الجنين، وينطوي هذا على العيوب الخلقية في الدِّماغ أو الحبل الشوكيّ
القليل جدًّا من السَّائِل الأمنيوسيّ
يُمكن أن يُؤدِّي وجود القليل جدًا من السَّائِل الأمنيوسيّ إلى تخلُّق جسم الجنين أو رئتيه بشكلٍ غير طبيعيّ،
ويُمكن أن تكون كمية السائل الأمنيوسيّ قليلةً جدًا في الحالات التالية:
إذا كان لدى الجنين عيوب خلقية في الكُلَى أو عيوب خلقية أخرى أو لم ينمُ مثلما هُوَ مُتوقَّع أو قضى نحبه
إذا لم تكن المشيمة تعمل بشكلٍ صحيحٍ
إذا استمرَّ الحمل لفترةٍ طويلةٍ جدًا (42 أسبوعاً أو أكثر)
إذا كانت المرأة تستخدم أدويةً يُمكن أن تُسبِّب هذه المُشكلة، مثل إيبيبروفين أو أسبرين أو مُثبِّط الأنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين ACE inhibitor
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كنت أعاني من مشكلة السائل الأمنيوسي؟
قد يشتبه الأطباءُ في وجود مشكلة في السَّائِل الأمنيوسيّ إذا لم يكن الرحم بالحجم الذي ينبغي أن يكُون عليه وفقًا لعُمر الحمل،كما قَد يُلاحظون هذه المشاكل أيضًا في أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية عند زيارات المتابعة للحمل.ينطوي التصوير بالموجات فوق الصوتية على استخدام هذه الموجات للحصول على صور متحرِّكة للرحم من الداخل.
كيف يُعالج الأطباء مشاكلَ السائل الأمنيوسيّ؟
الكثير جدًا من السَّائِل الأمنيوسيّ
قد تعتقد المرأة أنَّ الأطباء يستطيعُون تدبير وجود الكثير جدًا من السائل الأمنيوسيّ عن طريق إزالة الكمية الفائضة باستخدام إبرة،وعلى الرغم من أنَّ هذا يُفيد في بعض الأحيان، لكن لا يبدو أنَّه يُحدِثُ فرقاً،وبدلاً من ذلك يقُوم الأطباءُ بالأمور التالية:
مُعالَجة السبب إن كان موجوداً، مثل إعطاء دواء لعلاج السكَّري
مراقبة الجنين بعناية وتوليده إذا كانت هناك علامات تُشيرُ إلى مشاكل
توليد الجنين قبل أسبوع تقريبًا من موعد الولادة حتى إذا لم تكن هناك مشاكل
القليل جدًّا من السَّائِل الأمنيوسيّ
سيراقب الأطباء نمو الجنين وحالة الأم مستخدمين التصوير بالموجات فوق الصوتية وفُحوصات أخرى أحيانًا،وإذا لم تكن هناك مشاكل أخرى، سيُحاولون توليد الجنين في وقتٍ قريبٍ من موعد الوِلادة.