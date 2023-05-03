القليل جدًّا من السَّائِل الأمنيوسيّ

القليل جدًّا من السَّائِل الأمنيوسيّ

يُمكن أن يُؤدِّي وجود القليل جدًا من السَّائِل الأمنيوسيّ إلى تخلُّق جسم الجنين أو رئتيه بشكلٍ غير طبيعيّ،

ويُمكن أن تكون كمية السائل الأمنيوسيّ قليلةً جدًا في الحالات التالية: