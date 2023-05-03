لا يُعرَف سبب ضعف عُنق الرَّحم، ولكن تنطوي الأشياء التي يُمكن أن تجعل الضعف في عنق الرحم أكثر ميلًا للحدوث على:

إصابة في عنق الرحم في أثناء عملية جراحية

حُدوث تمزُّق عميق في عنق الرحم عند الولادَة

الولادة بعيب خلقي في أعضائك التناسلية

قِصَر عُنق الرَّحم

حدوث 3 حالات إسقَاط أو أكثر في مراحل لاحقة من الحمل

إذا سبق للمرأة أن ولدت باكراً بسبب ضعف في عنق الرحم، ستكون لديها فرصة جيِّدة في أن تتمكَّن من الحمل بصغيرٍ آخر لتسعة أشهر كاملة.ولكن كلما حدث المزيد من ولادة الخُدَّج بسبب ضعف عنق الرحم، كلما زاد احتمال حدوث ذلك مرة أخرى.