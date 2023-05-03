ما هو عُنق الرحم؟
عُنق الرحم هو الجزءُ السفلي من الرحم،وتُوجَد فيه فتحةٌ تبقى مُغلَقة بشكلٍ طبيعيٍّ في أثناء الحمل،وعندما يُصبِح الجنين جاهزاً للوِلادة، سينفتِحُ عُنق الرَّحم (يتوسَّع) ليخرُج المولود.
ما هو قُصور عنق الرحم؟
قصور عنق الرحم هو ضعفٌ في عُنق الرَّحم بحيث يفتح في وقتٍ مبكرٍ جدًا في الحمل،
وإذا كان عنق الرحم ضعيفاً، يُمكن أن تحدث الولادة في وقت مبكرٍ بحيث يصعب على الصغير النجاة؛
وللوِقاية من هذا، قد يقوم الأطباء بإغلاق عنق الرحم بالغُرَز أو يُعطون المرأة هرموناً لتُدخله في المهبل (قَناة الولادة)
لا تستطيع المرأة معرفة ما إذا كان لديها ضعفٌ في عُنق الرَّحم إلَّا إذا أصبحت حاملاً
ما الذي يُسبب ضعف عُنق الرحم؟
لا يُعرَف سبب ضعف عُنق الرَّحم، ولكن تنطوي الأشياء التي يُمكن أن تجعل الضعف في عنق الرحم أكثر ميلًا للحدوث على:
إصابة في عنق الرحم في أثناء عملية جراحية
حُدوث تمزُّق عميق في عنق الرحم عند الولادَة
الولادة بعيب خلقي في أعضائك التناسلية
قِصَر عُنق الرَّحم
حدوث 3 حالات إسقَاط أو أكثر في مراحل لاحقة من الحمل
إذا سبق للمرأة أن ولدت باكراً بسبب ضعف في عنق الرحم، ستكون لديها فرصة جيِّدة في أن تتمكَّن من الحمل بصغيرٍ آخر لتسعة أشهر كاملة.ولكن كلما حدث المزيد من ولادة الخُدَّج بسبب ضعف عنق الرحم، كلما زاد احتمال حدوث ذلك مرة أخرى.
ما هي أعرَاض ضعف عنق الرحم؟
لا يسبب ضعف عُنق الرَّحم أيَّة أعراض من غير ولادة الخُدَّج،وتنطوي أعرَاض ولادة الخُدَّج على:
الضغط في المهبل (قناة الولادة)
النزف أو التبقيع spotting
ألم في منطقة البطن أو أسفل الظهر
خروج مفرزات من المهبل
كيف يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كان عنق الرحم ضعيفاً عند المرأة؟
قَد يشتبه الطبيب في ضعف عُنق الرحم في الحالات التالية:
إذا كانت المرأة حاملاً من قبل وتعرَّضت إلى الإجهاض في الثلث الثاني من الحمل
في أثناء الخضوع إلى فحص الموجات فوق الصوتية (صُوَر مُتحرِّكة لداخل الرحم)، حيث يرى الطبيب أنَّ هناك قِصَر في عُنق الرَّحم
تُبيِّن فحوصات الحمل المنتظمة أنَّ عنق الرحم بدأ بالتوسُّع مُبكراً
كيف يُعالج الأطباء ضعفَ عنق الرحم؟
إذا اشتبه الأطباء في ضعف عنق الرحم، قد يقومون بإغلاقه عن طريق الغُرَز (يُسمَّى التطويق العُنقيّ cervical cerclage) للوقاية من ولادة الطفل خديجاً؛ويقومون عادةً بإزالة الغُرَز قبل الولادة.إذا كان الطبيب يُخطِّطُ لاستخدام الولادة القيصريَّة، قد يتركُ الغُرزَ في مكانها.
وبعد مرور 22 إلى 23 أسبوعًا من الحمل، إذا اعتقد الأطباء أن علامات المخاض بدأت بالظهور، فقد يصفون أدوية تسمى الستيرويدات القشرية لمساعدة رئتي الطفل على النضوج.وقد يوصون أيضًا براحة معدلة في السرير.تعني الراحة المعدلة في السرير أنه ينبغي على المرأة تجنب الوقوف أو المشي لمعظم اليوم.