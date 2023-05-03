لا يُعدُّ عَدم توافق العامل الريصي مُشكلةً بحدّ ذاته،وهُو يُصبح مشكلةً إذا دخل شيءٌ من دم الجنين الإيجابيّ للعامل الريصي في دم الأم السلبية للعامل الريصيّ.يرى العديد من الأشخاص أنَّ دم الجنين لا يختلط بدم الأم،ولكن يحدث هذا الاختلاط في الحالات التالية غالبًا:

عند الوِلادة

عند الإسقَاط

عند الإجهاض

عند التعرُّض إلى إصابة شديدة في البطن خلال الحمل

عندما يدخل دم الجنين الإيجابيّ للعامل الريصيّ إلى دم الأم السلبيّ للعامل الريصي، تحدث استجابة مناعية سيئة،حيث يصنع الجهاز المناعي الخاص بروتيناً يُسمَّى مُستضدّ العامل الريصي لمُحاربة دم الجنين الإيجابيّ للعامل الريصيّ.يُمكن أن تدخُل هذه الأجسام المُضادَّة للعامل الريصيّ إلى دم الجنين وتقضي على كريات دمه الإيجابيّ للعامل الريصيّ.

لا يُسبب عدم توافق العامل الريصي أذى في أوَّل حمل، وذلك لأنَّ الأم لن تحصل على أيَّة أجسام مضادة للعامل الريصي إلا من بعد أن تلِدَ أوَّل صغير أو تُسقِط.

يُمكن أن يُسبب عَدم توافق العامل الريصي ضرراً للحمل الثاني أو اللاحق.إذا كانت عند الأم أجسام مضادَّة للعامل الريصيّ من حمل سابقٍ، يُمكن حينها أن يتعرَّض الجنين الذي لديه دم إيجابيّ للعامل الريصيّ إلى مشاكل.قد تخرِّب الأجسام المُضادَّة للعامل الريصي بعضًا من كريات الدم الحمراء عند الجنين وتُؤدِّي إلى:

فقر الدَّم

اليرقان

ضرر في الدماغ

الموت قبل الولادة (الإسقاط)

كلَّما كان عدد حالات الحمل مع عدم توافق العامل الريصيّ أكثر، سيزداد عدد الأجسام المضادة لهذا العامل عند المرأة،وكلَّما ازداد عدد الأجسام المُضادَّة، ستتفاقم المشاكل عند الجنين التالي.