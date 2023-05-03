شبيه الفُقَاع الحمليّ pemphigoid gestationis هُوَ طفح جلديّ نادر يُسبب حكَّة شديدةً ويحدُث فقط عندما تكون المرأة حاملاً وفي أثناء الثلث الثاني أو الثالث من الحمل عادةً.

يبدأ الطفح الجلديّ غالبًا بالقرب من السرَّة ويبدو مثل بقع حمراء منبسطة أو متبارزة،

ثُمَّ ينتشر لاحقًا ويتحوَّل إلى بثراتٍ غير منتظمة الشكل ومملوءة بسائلٍ

يتفاقم الطفح من بعد الولادة بفترةٍ قصيرةٍ عادةً ويختفي خلال بضعة أسابيع أو أشهُر،

إذا كان لدى الأم طفح جلدي، قد يولد صغيرها مصابًا بالطفح الجلدي، ولكنه يختفي من دُون معالجة عادةً.