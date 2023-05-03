ما هو شبيه الفُقَاع الحمليّ؟
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شبيه الفُقَاع الحمليّ pemphigoid gestationis هُوَ طفح جلديّ نادر يُسبب حكَّة شديدةً ويحدُث فقط عندما تكون المرأة حاملاً وفي أثناء الثلث الثاني أو الثالث من الحمل عادةً.
يبدأ الطفح الجلديّ غالبًا بالقرب من السرَّة ويبدو مثل بقع حمراء منبسطة أو متبارزة،
ثُمَّ ينتشر لاحقًا ويتحوَّل إلى بثراتٍ غير منتظمة الشكل ومملوءة بسائلٍ
يتفاقم الطفح من بعد الولادة بفترةٍ قصيرةٍ عادةً ويختفي خلال بضعة أسابيع أو أشهُر،
إذا كان لدى الأم طفح جلدي، قد يولد صغيرها مصابًا بالطفح الجلدي، ولكنه يختفي من دُون معالجة عادةً.
بمجرد إصابتك بالحمل الفقاع ، تزداد احتمالية إصابتك به في حالات الحمل المستقبلية
ما الذي يُسبب شبيه الفُقَاع الحمليّ؟
يرى الأطباءُ أنَّ شبيه الفُقَاع الحمليّ هُو استجابة للمناعة الذاتية،وتحدث هذه الاستجابة عندما يقوم الجهاز المناعيّ في الجسم بمُهاجمة ذاته.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت المرأة تُعاني من شبيه الفُقَاع الحمليّ؟
يتعرَّف الأطباءُ إلى الحالة من مُجرَّد مُعاينة الطفح الجلديّ عادةً،
كما قد يقومون أيضًا باختباراتٍ للجلد واختبارات لتفحُّص الصغير
كيف يُعالِجُ الأطباء شبيهَ الفُقَاع الحمليّ؟
يستخدم الأطباء رهيماً يحتوي على ستيرويد قشريّ يجري تطبيقه على الجلد للتقليل من الحكة عادةً،
وإذا انتشر الطفح بشكلٍ كبيرٍ، قد يستخدمون أقراصاً تحتوي على ستيرويد قشريّ، مثل دواء بريدنيزون