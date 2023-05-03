ما هو القيء الحمليّ المُفرِط؟

ما هو القيء الحمليّ المُفرِط؟

القيء الحمليّ المُفرِط hyperemesis gravidarum هُو حالة تتقيُّؤ فيها الحامل بشكلٍ كثيرٍ،

ويُؤدِّي التقيُّؤ الشديد إلى فقدان الوزن والتجفاف (نقص في مستوى الماء أو السوائل الأخرى في الجسم)

من الشائع حُدوث بعض التقيُّؤ في الحمل،وهُو يُسمَّى غالبا "غثيان الصباح"، حيث ينطوي على شعور بالانزعاج ولكن يستمر اكتساب الوزن عند الحامل وتبقى في حالة مَوَه.لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيق لماذا تُعاني بعض الحوامل من التقيُّؤ الشديد،