ما هو القيء الحمليّ المُفرِط؟
القيء الحمليّ المُفرِط hyperemesis gravidarum هُو حالة تتقيُّؤ فيها الحامل بشكلٍ كثيرٍ،
ويُؤدِّي التقيُّؤ الشديد إلى فقدان الوزن والتجفاف (نقص في مستوى الماء أو السوائل الأخرى في الجسم)
من الشائع حُدوث بعض التقيُّؤ في الحمل،وهُو يُسمَّى غالبا "غثيان الصباح"، حيث ينطوي على شعور بالانزعاج ولكن يستمر اكتساب الوزن عند الحامل وتبقى في حالة مَوَه.لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيق لماذا تُعاني بعض الحوامل من التقيُّؤ الشديد،
ويختلف القيء الحمليّ المُفرِط عن غثيان الصباح العاديّ وذلك لأنَّه شديد جدًّا،
حيث ستحتاج المرأة إلى السائل في الوريد وأدوية لوقف التقيُّؤ عادةً
يتوقَّف القيء الحمليّ المُفرِط عندما يتراوح عمر الحمل بين 16 إلى 18 أسبوعاً عادةً،
وإذا استمرَّ لفترةٍ أطوَل أو كان شَديدًا جدًّا، يُمكن أن يُسبِّب مشاكل في الكبد
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كانت المرأة تُعاني من القيء الحمليّ المُفرِط ؟
سيُجري الأطباء اختبارات للدمِ والبولِ لمعرفة ما إذا كانت المرأة تُعاني من التجفاف،
كما سيستخدمون التصوير بالموجات فوق الصوتية أيضًا (صُور مُتحرِّكة لداخل الرَّحم)
حيث يُمكن أن يُساعد هذا الفحص التصويريّ الأطباءَ على معرفة ما إذا كان هناك سبب آخر للتقيُّؤ، مثل الحمل بأكثر من جنين
كيف يُعالج الأطباء القيء الحمليّ المُفرِط؟
سوف تدخُل المرأة إلى المستشفى،
حيث سيُعطيها الأطباءُ سوائل عبر الوريد مباشرةً،
وستمكُث في المستشفى عادةً حتى تحصل على المزيد من السوائل عبر الوريد والأدويَة للمساعدة على وقف التقيُّؤ
بعد أن يجري وقف التقيُّؤ، ستحصُل المرأة على سوائل لتشربها وعلى كميات صغيرة من الطعام الخفيف لتأكلها
إذا بدأت المرأة بالتقيُّؤ من جديد، تبدأ هذه العملية مرَّة أخرى،
وفي حالاتٍ نادرةٍ، إذا استمرَّت المرأة في التقيُّؤ وفقدان الوزن، قد يجري تغذيتها عبر أنبوب،حيث يجري تمرير هذا الأنبوب عبر الأنف إلى الحلق ومن ثمَّ إلى البطن.
إذا استمرَّ التقيُّؤ وفقدان الوزن وكانت المرأة تُعاني من مشاكل في الكبد، قد ينبغي عليها أن تأخذ في الاعتبار إنهاء الحمل،وتستطيع المرأة التحدُّث مع الطبيب حول هذا الخيار.