ما هو السَّائِل السلويّ (الأمنيوسيّ) amniotic fluid؟
السائل الأمنيوسي هو السائل الذي يحيط بالجنين (الطفل) عندما تكون المرأة حاملاً.يحتفظ الكيس السلوي بالسائل الأمنيوسي.ويتشكَّل الكيس السلويّ في داخل الرَّحم عند الحمل،وهو يحتوي على الجنين والسائل الأمنيوسي.وعندما يبدأ المخاض، يتمزَّق الكيس السلويّ ويتسرَّب السائل السلويّ للخارج.وهو ما يُسمَّى" تمزُّق الأغشية حول الجنين" water break.
ما هي العَدوى داخل السلى؟
العَدوى داخل السلى intra-amniotic infection هِيَ عَدوى في السائل أو الكيس السلويّ،وهي تحدُث عندما تدخل البكتيريا من المهبل إلى الرحم،ويُمكن أن تُسبب العدوى الضررَ للجنين،كما يُمكنها أن تُسبب مشاكل خطيرة للمرأة أيضًا.
يُمكن أن تدخُل البكتيريا إلى الرحم بسهولةٍ أكثر من بعد أن يخرج السائل السلوي (نزول ماء الرحم)
وتُصبح المراة أكثر ميلًا للإصابة بالعدوى إذا كانت هناك بكتيريا معيَّنة في مهبلها، مثل العُقديات streptococci
كلَّما مضى وقت أكثر بين نزول ماء الرحم والولادة، ستزداد فُرص إصابة المرأة بالعَدوى،
لهذا السبب يحاول الأطباء ولادة الأطفال في غضون 24 ساعة من نزول الماء
ما هي أعراض العدوى داخل السَّلى؟
قَد لا تظهَرُ أيَّة أعرَاض أو قد تُعاني المرأة من:
الحُمَّى
ألم في الجزء السفليّ من البطن
مفرزات كريهة الرائحة من المهبل
سرعة نبضات القلب عند المرأة أو جنينها
ما هي مخاطر العدوى داخل السَّلى؟
بالنسبة إلى الجنين، يُمكن أن تُؤدِّي العدوى داخل السلى إلى زيادةٍ في خطر المشاكل التالية:
الولادة المُبكِّرة
انخفاض شديد في مستوى الأكسجين في دم الجنين عندما يحين موعد الولادة
حالات من العَدوى، مثل عَدوى في مجرى الدَّم
اختلاجات (حركات نفضيَّة مُفاجئة)
شلل دماغيّ cerebral palsy (ضرر في الدِّماغ يُؤثِّرُ في عضلات الجنين)
الوَفاة
بالنسبة إلى المرأة، يُمكن أن تُؤدِّي العدوى داخل السلى إلى زيادةٍ في خطر المشاكل التالية:
عدوى في مجرى الدم
الحاجة إلى الجراحة لولادة الجنين، أي الولادة القيصرية
عَدوى بسبب الشقوق الجراحية التي يُحدثها الأطباء في أثناء الولادة
النزف من بعد الولادة
تَشكُّل خرَّاجات من القيح حول الرحم
جلطات الدَّم في الساقين
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كانت المرأة تُعاني من العدوى داخل السلى؟
يمكن للأطباء عادةً معرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى داخل السَّلَى عن طريق إجراء فحص بدني
وإذا اشتبه الأطباء في هذه العدوى، قد يطلبون اختباراً للدم
إذا تمزَّقت الأغشية حول الجنين في وقت مبكرٍ جدًا أو دخلت المرأة في المخاض قبل بلوغ 37 أسبوعاً من عمر الحمل، قد يتفحَّص الأطباء عيِّنة من السائل السلويّ أيضًا
كيف يُعالج الأطباء العَدوى داخل السلى؟
لمُعالَجة العَدوى داخل السلى، سيقوم الأطباء بالإجراءات الآتية:
إعطاء المريضة مُضادَّات حيوية عبر الوريد،
توليد الصغير في أسرع وقتٍ ممكنٍ
كيف يُمكن الوِقاية من العَدوى داخل السلى؟
لا تُوجد أشياء كثيرة يُمكن القيام بها للوقاية من العدوى داخل السلى، ولكن يستطيع الأطباءُ القيام ببعض الأمور مثل:
إذا نزل ماء الرحم في وقتٍ مبكر جدًّا، سيقوم الأطباء بفحص للحوض فقط عندما ينبغي عليهم فعل هذا
كما سيُعطون المرأة مُضادَّات حيوية أيضًا، سواء عن طريق الفم أم وريدياً