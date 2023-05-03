السائل الأمنيوسي هو السائل الذي يحيط بالجنين (الطفل) عندما تكون المرأة حاملاً.يحتفظ الكيس السلوي بالسائل الأمنيوسي.ويتشكَّل الكيس السلويّ في داخل الرَّحم عند الحمل،وهو يحتوي على الجنين والسائل الأمنيوسي.وعندما يبدأ المخاض، يتمزَّق الكيس السلويّ ويتسرَّب السائل السلويّ للخارج.وهو ما يُسمَّى" تمزُّق الأغشية حول الجنين" water break.