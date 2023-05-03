الطفح الحملي متعدد الأشكال هو نوع من أنواع الطفح الجلديّ الذي يُسبب حكَّة شديدةً ويحدث فقط في أثناء الحمل.بالنسبة إلى الطفح الجلدي:

يظهر عادة في أثناء آخر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من عمر الحمل

تتكوَّن من بُقع حمراء، بارزة بعض الشيء، وذات شكلٍ غير منتظم مع بثرات صغيرة في المركز أحيانًا،

ويظهر على البطن ومن ثم ينتشر إلى الفخذين والأسفل وأحيانًا إلى الذراعين

عادةً ما يختفي بعد وقت قصير من الولادة