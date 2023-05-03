ما هُو الطفح الحملي متعدد الأشكال؟
الطفح الحملي متعدد الأشكال هو نوع من أنواع الطفح الجلديّ الذي يُسبب حكَّة شديدةً ويحدث فقط في أثناء الحمل.بالنسبة إلى الطفح الجلدي:
يظهر عادة في أثناء آخر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من عمر الحمل
تتكوَّن من بُقع حمراء، بارزة بعض الشيء، وذات شكلٍ غير منتظم مع بثرات صغيرة في المركز أحيانًا،
ويظهر على البطن ومن ثم ينتشر إلى الفخذين والأسفل وأحيانًا إلى الذراعين
عادةً ما يختفي بعد وقت قصير من الولادة
وهُو شائعٌ في حالات الحمل الأولى، ولا يعود في حالات الحمل التالية عادةً
قد يصل عدد البقع التي تُسبب الحكَّة إلى المئات.ويكون الجلد حول البقع باهتًا غالبًا.
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ما الذي يسبب هذا الطفح؟
لا يعلم الأطباءُ السبب في هذا الطفح،وقد يُواجهون صعوبة في تشخيص الحالة بشكلٍ مُؤكَّد.
كيف يُعالج الأطباء هذا الطفح؟
سيطلُب الأطباءُ من المرأة تطبيق رُهيم يحتوي على ستيرويد قشري على الطفح،وفي حالاتٍ نادرةٍ، إذا كان الطفح شديدًا، قد يطلبون منها أخذ أقراص تحتوي على ستيرويدٍ قشريّ، مثل دواء بيردنيزون.