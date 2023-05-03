مُقدِّمات الانسِمام الحمليّ (مقدمات الارتعاج) preeclampsia هِيَ نوع مُعيَّن من ارتفاع ضغط الدَّم يحدُث في أثناء الحمل.المشيمة (الخلاص) هِيَ عُضو في الرَّحم يعمل على تغذية الجنين.يُمكن أن تُؤدِّي مُقدِّمات الانسِمام الحمليّ إلى انسحاب المشيمة عن الرحم في وقتٍ مبكرٍ جدًّا،ويُمكن أن ينجم عن هذا ولادة الخُدَّج.يكون الخديج أكثر ميلًا للتعرض إلى مشاكل من بعد الولادة مباشرةً.

يحدث الانسِمام الحمليّ (الارتعاج) eclampsia عندما تُسبب مقدِّمات الانسِمام الحملي اختلاجات عند المرأة (عندما يتحرك جسمها وينتفض خارج سيطرتها)، وأحيانا يسبب مشاكل في الدم والكبد.يُمكن أن تُشكِّل هذه المشاكل تهديدًا لحياة المرأة وجنينها.

يُمكن أن تبدأ مقدِّمات الانسمام الحمليّ في أيّ وقت من بعد الأسبوع العشرين من عمر الحمل أو حتى خلال الأيام الأولى القليلة من بعد الوِلادة

يُمكن أن تُؤدِّي مُقدِّمات الانسمام الحمليّ إلى الانسمام الحمليّ،

وتنطوي العلامات الشائعة لمُقدِّمات الانسمام الحمليّ على تورُّم بالقرب من العينين واليدين وظهور بروتين في البول، وسيتفحَّص الأطباء البول للتحري عن البروتين عند كل زيارة متابعة للحمل

تُعدُّ الوِلادة أفضل طريقة لمُعالَجة مُقدِّمات الانسمام الحمليّ،

ولا يعلم الأطباءُ عادةً لماذا يحدُث الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي.ولكن تكون هاتان المُشكلتان أكثر ميلًا للحدوث عند الحوامل في الحالات التالية: