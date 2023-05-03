قد يبدُو الإسقاط في بِداية الحمل مثل الطمث الطبيعيّ،وإذا لم تكن المراة تعلم أنَّها حامل، من المُحتَمل ألَّا تشتبه في حدوث الإسقاط،

وفي أحيان أخرى تظهر أعرَاض واضحة:

دم بلون أحمر فاتح أو داكن

مغص

خُروج جلطات دم كبيرة وقطع من النسيج

قد يكون النزف بسيطاً في البِداية، بحيث يُشبه الطمث،ومع استمرار الإسقاط، يتفاقم النزف عادةً،وقد يكون الدم بلون أحمر فاتح أو داكن.كما ستخرج جلطات دموية أيضًا،وستُعاني المرأة من مغصٍ يتفاقم مع خروج قطع صغيرة من الحمل من الرحم.

ينبغي استشارة الطبيب مباشرةً إذا حدث أيّ نزف في أثناء الحمل.لا تعني كل حالات النزف في أثناء الحمل أنَّ هناك إسقاط،حيث يستمر الحمل بشكلٍ طبيعيّ عند نَحو 50% من الحوامل،ولكن يحتاجُ الطبيب إلى التأكُّد من وجود إسقاط أو لا.إذا خرجت جلطات دمٍ كبيرة أو قطع من النسيج، ينبغي وضعها في علبة أو لفَّها بمنشفة حتى يتفحَّصها الطبيب.