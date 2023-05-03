ما هي المشيمة والحبل السرِّي؟
المشيمة هِيَ العُضو الذي ينمو في الداخل والجزء العلويّ من الرَّحم عندما تكُون المرأة حاملاً
تحتوي المشيمة على الكثير من أوعية الدَّم لنقل الأكسجين والمواد المُغذِّية من الأم إلى الجنين،
وتُشكل الأوعية الدموية في المشيمة الحبلَ السري لتربط المشيمة بالجنين؛
ومن بعد نحو 15 دقيقةً من الوِلادة، تنفصل المشيمة عن رحمك وتخرج عبر المهبل
وهذا هو السبب في تسميتها "الخلاص afterbirth" أيضًا.
ما هي الأوعية المُنزَاحة؟
الأوعية المُنزَاحة vasa previa هِيَ مشكلة في أوعية دم المشيمة،عند حدوث هذه المشكلة:
لا يتَّجه بعض الأوعية الدموية من المشيمة إلى الحبل السريّ مباشرةً مثلما ينبغي أن يكون،
وبدلاً من ذلك، تكون هذه الأوعية في المكان الخطأ وتمرُّ عبر الأغشية (الكيس السلويّ) التي تُحيط بالجنين
يتمزَّق الكيس السلويّ ويخرج منه السائل الأمنيوسيّ عندما يبدأ المخاض- ويُسمَّى هذا "تمزُّق الأغشية المحيطة بالجنين water break"
وعندما يحدث هذا، يُمكن أن تتمزَّق الأوعية الدمويَّة الموجودة في المكان الخطأ،
وقد يؤدي هذا إلى فقدان الجنين الكثير من الدَّم أو حتى موته
ما هي الأَوعِيَة المنزاحة؟
الأوعية المُنزاحة هي عندما تمرُّ الأغشية التي تحتوي على أوعية الدَّم من الجنين إلى المشيمة عبر المدخلَ إلى قناة الولادة (فتحة عُنق الرحم)،وعندما تتمزَّق الأغشية (قُرب بِداية المخاض)، يُمكن أن تتمزَّق هذه الأوعية الدمويَّة.
ما هي أعراض الأوعية المُنزَاحة؟
قد يحدُث نزف مهبليّ من دُون ألمٍ عندما ينزل ماء الرحم، وذلك من بعد فترةٍ قصيرةٍ من دخول المخاض عادةً،
وقد يُصبح معدل ضربات قلب الجنين بطيئاً
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك أوعية مُنزَاحة؟
قد يشتبه الأطباء في الأوعية المُنزَاحة إذا بيِّن التصوير بالموجات فوق الصوتية في بداية الحمل مشكلةً في المشيمة،وينطوي هذا الفحص التصويريّ على استخدام موجات صوتية للحصول على صور متحرِّكة للرحم من الداخل.كما يُمكن تأكيد التشخيص أيضًا عن طريق الخضوع إلى التصوير بالموجات فوق الصوتية ضمن زيارات المتابعة للحمل، وذلك عادةً عن طريق جهاز يجري إدخاله في المهبل.
كيف يُعالجُ الأطباء الأوعيَة المُنزَاحة؟
إذاجرى تشخيص الأوعية المُنزَاحة قبل المخاض:
سيقوم الأطباء بتفحُّص الأم مرتين في الأسبوع للتحقق من وضع الجنين
قد يجري إدخال الأم إلى المستشفى عندما يتراوح عمر الحمل لديها بين 30 إلى 32 أسبُوعاً، وذلك حتى يستطيع الأطباءُ التحقق من وضع الجنين طوال الوقت
قد يُعطي الأطباءُ الأمَّ دواءً يُسمَّى ستيرويد قشريّ للمساعدة على نمو رئتيّ الجنين،
إذا كان عمر الحمل يتراوح بين 32 إلى 35 أسبوعًا وتخلَّقت رئتا الجنين بما فيه الكفاية، قد يقترح الأطباء تحديد موعد للجراحة من أجل توليد الجنين
تُسمَّى الجراحة لتوليد الجنين الولادة القيصرية.قد تخضع الأم إلى ولادة قيصرية طارئة في الحالات التالية:
إذا حدث الكثير من النزف المهبليّ
إذا تمزَّقت الأغشية المُحيطة بالجنين
إذا كان هناك خطر على حياة الجنين
إذا لم يَجرِ تشخيص الأوعية المُنزَاحة قبل أن تدخل الأم في مرحلة المَخاض