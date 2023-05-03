قد يشتبه الأطباء في الأوعية المُنزَاحة إذا بيِّن التصوير بالموجات فوق الصوتية في بداية الحمل مشكلةً في المشيمة،وينطوي هذا الفحص التصويريّ على استخدام موجات صوتية للحصول على صور متحرِّكة للرحم من الداخل.كما يُمكن تأكيد التشخيص أيضًا عن طريق الخضوع إلى التصوير بالموجات فوق الصوتية ضمن زيارات المتابعة للحمل، وذلك عادةً عن طريق جهاز يجري إدخاله في المهبل.