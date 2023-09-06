ما هُو تمزُّقُ الأغشية قبل المخاض؟
عندما تكون المرأةُ حاملاً، ينمو جنينها في السائل الأمنيوسيّ داخل الرَّحم.يكون السائلُ والجنين في داخل كيس يُسمَّى الكيس الأمنيوسيّ (السلى).يتكون هذا الكيسُ من غشاءٍ رقيقٍ، ولكنه قويّ يحول دُون تسرُّب السَّائل.عندما تدخل المرأة في مرحلة المخاض، يتمزَّق الكيس الأمنيوسيّ ويخرج السائل الأمنيوسيّ من المهبل،وتجري الإشارةُ إلى هذا الأمر بخروج السائل water breaking عادةً.إذا تسرَّب السائلُ الأمنيوسيّ قبلَ مرحلة المخاض، تُسمَّى الحَالة تمزق الأغشية قبل المخاض (PROM).
يبدأ المخاضُ بعدَ فترةٍ وجيزةٍ من خُروج السائل الأمنيوسيّ أو السلوي عادةً
إذا لَم يبدأ المخاض خلال 12 ساعةً بعد خُروج السائل الأمنيوسيّ، تُواجه المرأة وصغيرها زيادةً في خطرَ العدوى،
ولذلك، يعمل الأطباءُ عادةً على بدء المخاض عند المرأة عن طريق دواءٍ إذا كان العمر الحمليّ لديها 34 أسبُوعًا أو أكثر
قد يحاول الأطباءُ تأجيلَ المخاض عن طريق الأدوية إذا كان عُمر الحمل أقلّ من 34 أسبُوعًا
ينبغي على الحامل الاتصال بالطبيب أو القابِلة مُباشرةً إذا كانت تعتقد أنَّ السائل الأمنيوسي خرج منها.
كيف يُمكن معرفةُ أنَّ السائلَ الأمنيوسي خرجَ؟
سوف يتدفَّق سائلٌ رائِقٌ من المهبل، إمَّا على شكل دُفقة أو قطرات،
وبعد أن يخرُج السائل الأمنيوسيّ، تبدأ تقلُّصات المخاض عادةً خلال فترةٍ تتراوح بين 12 إلى 48 ساعةً إذا كان عُمر الحمل أكثر من 34 أسبُوعًا.أما إذا كان عُمر الحمل أقلّ من 34 أسبُوعًا، سيحتاج البدء بتقلُّصات المخاض إلى 4 أيَّام أو أكثر.
ما هِي المخاطرُ التي تُواجهها الحامل إذا خرج السائل الأمنيوسيّ مُبكرًا جدًا؟
إذا خرجَ السائل الأمنيوسيّ مُبكِّرًا جدًا، يُمكن أن تدخل الجراثيم إلى الرَّحم وتُسبَّب عدوى.قد تُصاب الحامل بالمشاكل الصحية التالية:
عدوى في الرحم
عدوى عند الطفل غير المولود
يكون الجنين في وضعية غير مألوفة
يُمكن أن تُؤدِّي العدوى في الرَّحم إلى أعراضٍ مثل:
الحُمَّى
مُفرزات غزيرة أو كريهة الرَّائِحة (سائل) من المهبل
ألم في البطن
تنطوي المشاكلُ الأخرى التي قد تحدُث إذا خرج السائل الأمنيوسيّ مُبكرًا جدًّا على:
انفِصال المشيمة (العُضو الذي يُزوِّدُ الجنين بالأكسجين والمواد المُغذِّية) عن الرَّحم مُبكرًا جدًّا (الانفِصال المشيميّ placental abruption)
وِلادة خديجٍ
تزيد وِلادة الخُدَّج من فُرص أن يتعرَّض الصِغار إلى المشاكل التالية:
مشاكل الرئة
نزف في الدِّماغ، ويُمكن أن يُؤدِّي هذا النَّزف إلى مشاكل مثل الشَّلل الدِّماغي cerebral palsy
احتمال الوفاة
كيف يؤكِّدُ الطبيبُ أو القابِلة أن السائل الأمنيوسيّ قد خرجَ؟
يقوم الطبيبُ أو القابلة بتفحُّص المهبل وعُنق الرَّحم cervix (الجزء السفليّ من الرَّحم) لتأكيد خُروج السائل الأمنيوسيّ،كما يقومان بتقدير حجم التوسُّع في عُنق الرَّحم.
إذا كانت هناك علامات تُشيرُ إلى عدوى، قد يأخذ الطبيبُ عيِّنةً من السائل الأمنيوسيّ لتفحُّصها.
ما الذي سيفعله الطبيبُ أو القابلة إذا خرج السائل الأمنيوسيّ مُبكرًا جدًّا؟
إذا كان عمر الحمل 34 أسبُوعًا أو أكثر، سيقوم الطبيبُ بتحريض المخاض عن طريق الأدوية (تحريض المخاض induce labor).
أما إذا كان عُمر الحمل أقلّ من 34 أسبُوعًا، فسيحاول الأطباء منع المخاض عن طريق الأدوية ومُراقبة المشاكل.ويقوم الأطباء بالأمور التالية عادةً:
إبقاء الحامل في المستشفى
حُصول الحامل على الراحة
تفحُّص حرارة الجسم ونبضات القلب لثلاث مرَّات في اليوم على الأقلّ
إعطاء مُضادَّات حيويَّة للوِقاية من العدوى
إعطاء أدويةٍ للمساعدة على تخلُّق الرئتينِ عند الجنين
إعطاء دواء لوقاية دماغ الجنين من النَّزف (إذا كان عُمر الحمل أقلّ من 32 أسبُوعاً)
إذا كان الجنين يُعاني من ضائقة شديدة أو إذا كان الرَّحم مُصاباً بعدوى، سيقوم الطبيب أو القابلة بتحريض المخاض والوِلادة بغض النَّظر عن عُمر الحمل.