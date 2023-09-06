ما هُو تمزُّقُ الأغشية قبل المخاض؟

ما هُو تمزُّقُ الأغشية قبل المخاض؟

عندما تكون المرأةُ حاملاً، ينمو جنينها في السائل الأمنيوسيّ داخل الرَّحم.يكون السائلُ والجنين في داخل كيس يُسمَّى الكيس الأمنيوسيّ (السلى).يتكون هذا الكيسُ من غشاءٍ رقيقٍ، ولكنه قويّ يحول دُون تسرُّب السَّائل.عندما تدخل المرأة في مرحلة المخاض، يتمزَّق الكيس الأمنيوسيّ ويخرج السائل الأمنيوسيّ من المهبل،وتجري الإشارةُ إلى هذا الأمر بخروج السائل water breaking عادةً.إذا تسرَّب السائلُ الأمنيوسيّ قبلَ مرحلة المخاض، تُسمَّى الحَالة تمزق الأغشية قبل المخاض (PROM).

يبدأ المخاضُ بعدَ فترةٍ وجيزةٍ من خُروج السائل الأمنيوسيّ أو السلوي عادةً

إذا لَم يبدأ المخاض خلال 12 ساعةً بعد خُروج السائل الأمنيوسيّ، تُواجه المرأة وصغيرها زيادةً في خطرَ العدوى،

ولذلك، يعمل الأطباءُ عادةً على بدء المخاض عند المرأة عن طريق دواءٍ إذا كان العمر الحمليّ لديها 34 أسبُوعًا أو أكثر

قد يحاول الأطباءُ تأجيلَ المخاض عن طريق الأدوية إذا كان عُمر الحمل أقلّ من 34 أسبُوعًا

ينبغي على الحامل الاتصال بالطبيب أو القابِلة مُباشرةً إذا كانت تعتقد أنَّ السائل الأمنيوسي خرج منها.