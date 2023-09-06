ما هو الحبلُ السري المُتدلِّي؟
الحبل السرِّي هو الأنبوبُ المليء بالأوعية الدمويَّة، والذي يصِلُ الأم بجنينها في أثناء الحمل.يخرُج الحبلُ السرِّي من سُرَّة البطن umbilicus عند الجنين،وهو ينقلُ الدَّم مع المواد المُغذِية والأكسجين من مشيمة الأم إلى جنينها.وعندَ الولادة، يخرُج الجنين أولاً عادةً، ويخرج بعده الحبل السرِّي.
الحبلُ السري المُتدلِّي هُو الحبلُ السرِّي الذي تدلَّى أمام الجنين في أثناء الوِلادة،وعندما يحدُث هذا، يُمكن أن ينحصِرَ الحبل السرِّي بين الجنين وعظام الحوض عند الأم،ممَّا يُؤدِّي إلى انقطاع إمداد الدَّم إلى الجنين، ويُمكن أن يُشكل هذا تهديدًا لحياته بشكلٍ سريعٍ.
المشيمة والحبل السرِّي والجنين
ما الذي يُسبِّب تدلِّي الحبل السرِّي؟
يُمكن أن يحدُث التدلِّي الواضِح عندما:
خروج مبكر للسائل الأمنيوسي (يُسمى أيضًا التمزق المبكر للأغشِية)
لم ينزل الجنين إلى داخل حَوض الأم قبل خُروج السائل الأمنيوسيّ
يَخرج الجنين وقدمه أولاً أو مُؤخِّرته أولاً (الوِلادة المقعديَّة breech delivery)
كيفَ يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى المرأة حبل سرِّي مُتدلٍّ؟
يستطيعُ الأطباء رؤية التدلِّي عادةً عندما يكون الحبل السرِّي متبارزًا من المهبل،وإذا لم يكن الحبل السري متبارزًا، يشتبِهون بتدلِّي الحبل السرّي إذا كان نظم القلب عند الجنين غيرَ مألوف.
كيف يُعالجُ الأطباءُ تدلِّي الحبل السرِّي؟
إذا كان الحبل السري متبارزًا من المهبل، فسوف يُجري الطبيب وِلادةٍ قيصريَّة مُباشرةً.وإلى حين البدء بالجراحة، تقوم الممرضةُ أو الطبيب بإبعاد الطفل عن الحبل السرِّي حتى لا ينقطع إمداد الدَّم إليه.
أمَّا إذا لم يكن الحبل السرِّي متبارزاً من المهبل، فيُغيِّر الأطباء من وضعية استلقاء الأم بحيث يُبعِدون الضغط عن الحبل السرِّي.قد تحتاج الأم إلى ولادةٍ قيصريَّة إذا لم تنجح التدابير السَّابقة.