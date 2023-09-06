الحبل السرِّي هو الأنبوبُ المليء بالأوعية الدمويَّة، والذي يصِلُ الأم بجنينها في أثناء الحمل.يخرُج الحبلُ السرِّي من سُرَّة البطن umbilicus عند الجنين،وهو ينقلُ الدَّم مع المواد المُغذِية والأكسجين من مشيمة الأم إلى جنينها.وعندَ الولادة، يخرُج الجنين أولاً عادةً، ويخرج بعده الحبل السرِّي.

الحبلُ السري المُتدلِّي هُو الحبلُ السرِّي الذي تدلَّى أمام الجنين في أثناء الوِلادة،وعندما يحدُث هذا، يُمكن أن ينحصِرَ الحبل السرِّي بين الجنين وعظام الحوض عند الأم،ممَّا يُؤدِّي إلى انقطاع إمداد الدَّم إلى الجنين، ويُمكن أن يُشكل هذا تهديدًا لحياته بشكلٍ سريعٍ.