ما هُو النزف الشديد في الرحم؟

ما هُو النزف الشديد في الرحم؟

يكون بعضُ النَّزف بعدَ الولادة طبيعيًا،ويكون النَّزفُ من الرحم مُفرطًا عند خسارة أكثر من 4 أكواب من الدَّم (أكثر من 1,000 مل) بعد الولادة عن طريق المهبل.