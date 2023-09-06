ما هُو النزف الشديد في الرحم؟
يكون بعضُ النَّزف بعدَ الولادة طبيعيًا،ويكون النَّزفُ من الرحم مُفرطًا عند خسارة أكثر من 4 أكواب من الدَّم (أكثر من 1,000 مل) بعد الولادة عن طريق المهبل.
يكون السببُ الأكثر شُيُوعًا لنزفٍ كمية كبيرةٍ من الدَّم هُو أنَّ الرحم يبقى متمددًا ولا ينكمِشُ (ينضغِطُ) مثلما يُفترَض
يُعالِجُ الأطباء النزفَ الغزير عن طريق تدليك البطن وإعطاء الأدوية لمساعدة الرحم على الانكماش
وقد يقومون بنقل الدَّم للأم،
وفي حالاتٍ نادرةٍ، ستحتاجُ إلى الجراحة
ما الذي يُسبب نزف كمِّية كبيرة من الدَّم في أثناء الولادة؟
في معظم الأحيان، يعود نزف كمية كبيرةٍ من الدَّم إلى أنَّ
الرَّحمَ لا ينكمِشُ بَعد الولادة مثلما يُفتَرض
تنطويالأسبابُ الأخرى لنزف كميةٍ كبيرةٍ من الدَّم على:
تمزّق المهبل أو عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم) في أثناء الولادة
وُجود اضطراب نزفيّ يحول دُون تخثُّر الدَّم
بقاء جزء من المشيمة (الخَلاص afterbirth) في داخل الرحم بعدَ الوِلادة
تُواجهُ المرأة زيادةً في خطر النَّزف في الحالات التالية:
إذا كان لديها الكثير من الأولاد
إذا كانت في المخاض لفترةٍ طويلةٍ
ولادة أكثر من طفل واحد (مثل توأمين أو ثلاثة توائم)
إذا ولدت صغيراً بحجمٍ كبيرٍ جداً
ما الذي يُمكن أن يفعله الأطباءُ للوقاية من نزفٍ كميةٍ كبيرةٍ من الدَّم؟
قبلَ الدُّخول في مرحلة المخاض، يقوم الأطباء بخطواتٍ للوقاية من النَّزف بعد الولادة أو التحضير له،
حَيث يتفحَّصون الأم للتحري عن مخاطر النَّزف، مثل وجود كمية كبيرةٍ من السائل الأمنيوسيّ أو اضطرابٍ نزفيّ
إذا كانت زُمرة دم الأم غير مألوفة، يتأكَّد الأطباء من توفُّر هذه الزمرة
يُحاوِل الأطياء توليد الأم ببطءٍ وحرصٍ قدر الإمكان،
وبعدَ الوِلادة، يُراقبون حالتها لساعةٍ على الأقلّ، ويتأكَّدون من انكماش رحمها ويتحرَّون عن أي نزفٍ
كيف سيعرف الأطبَّاءُ أنَّ الأم تنزفُ كمية كبيرة من الدَّم؟
يقوم الأطباءُ بالخطوات التالية:
التحرِّي عن خسارة كمية كبيرةٍ من الدَّم
الضغط على منطقة البطن للتاكُّد من أنَّ الرحم مُنكمِش مثلما هو مُفترَض
قياس ضغط الدَّم وسرعة نبضات القلب، حيث قد يعني الانخفاض في ضغط الدَّم أو تسرّع نبضات القلب أنَّ الأم تفقدُ الكثيرَ من الدَّم
ماذا يحدث إذا بدأت الأم بنزفِ كميةٍ كبيرٍة من الدَّم؟
سيقوم الأطباءُ بالخطوات التالية:
الضغط بقوَّة على البطن وتدليكه لمساعدة الرحم على الانكماش
التحرِّي عن تمزُّقاتٍ في المهبل وعُنق الرَّحم
إعطاء الأم أدويةً تُساعد على انكِماش الرَّحم
إعطاء الأم سوائل أو دم عبر الوريد لتعويضِ الدم الذي فقدته
يُساعدُ الضغطُ على البطن على انكِماش الرَّحم وإيقاف النَّزف.هناك العديدُ من الأدوية المختلفة التي قد يُعطيها الأطباء للأم في الوريد أو عن طريق الحقن في الذراع.
إذا استمرَّ النَّزف، قد يُجري الأطباءُ جراحةً تنطوي على:
كشط داخل الرحم لإزالة أية قِطعٍ مُتبقِّية من المشيمة (الخَلاص)
وضع بالون في داخل الرحم لقطع التروية الدموية عنه
استخدام الشاش الطبي كحشوةٍ في داخل الرحم
استخدام الغرز حولَ قاع الرحم
سدّ الأوردة الرئيسيَّة التي تُزوِّدُ الرحم بالدَّم
استئصال الرَّحم hysterectomy كملاذٍ أخير