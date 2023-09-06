الجنينُ هُو الطفل الذي لا يزال في رحمِ أمَّه.تعني الضائقةُ الجنينيَّة أنَّ الجنينَ ليس على ما يُرام قبلَ المخاض أو في أثنائه.

تحدُث الضائقة الجنينيَّة عادةً عندما لا يحصُل الجنين على ما يكفي من الأكسجين،

وقد تحدُث عندما يستمرّ الحمل لفترة طويلة جدًّا (الحمل المَديد)، أو عندما تكون هناك مُضاعفات أخرى

يُلاحِظُ الأطباءُ الضائقة الجنينيَّة عن طريق اكتشاف نظم غير مألوف للقلب عند الجنين،

ويقومون بمُعالَجَة الضائقة الجنينيَّة عن طريق إعطاء الأم الأكسجين والسوائل أو قلبها إلى الجانب في وضعية الاستلقاء

قد يحتاج الأطباء إلى توليد الجنين مُباشرةً

ويمكن أن يُؤدِّي الضغط على الجنين إلى أن يستنشق السائلَ الأمنيوسي الذي يحتوي على بعضٍ من برازه (يُسمَّى براز الجنين بالعقيّ).يُمكن ان يُعاني الجنين الذي يستنشق العقيّ من صعُوبةٍ في التنفُّس، ويتوقُّف عن التنفُّس أحيانًا.