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حقائق سريعة

الضَّائقةُ الجنينيَّة

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته صفر 1445
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ما هي الضَّائقةُ الجنينيَّة؟

الجنينُ هُو الطفل الذي لا يزال في رحمِ أمَّه.تعني الضائقةُ الجنينيَّة أنَّ الجنينَ ليس على ما يُرام قبلَ المخاض أو في أثنائه.

  • تحدُث الضائقة الجنينيَّة عادةً عندما لا يحصُل الجنين على ما يكفي من الأكسجين،

  • وقد تحدُث عندما يستمرّ الحمل لفترة طويلة جدًّا (الحمل المَديد)، أو عندما تكون هناك مُضاعفات أخرى

  • يُلاحِظُ الأطباءُ الضائقة الجنينيَّة عن طريق اكتشاف نظم غير مألوف للقلب عند الجنين،

  • ويقومون بمُعالَجَة الضائقة الجنينيَّة عن طريق إعطاء الأم الأكسجين والسوائل أو قلبها إلى الجانب في وضعية الاستلقاء

  • قد يحتاج الأطباء إلى توليد الجنين مُباشرةً

ويمكن أن يُؤدِّي الضغط على الجنين إلى أن يستنشق السائلَ الأمنيوسي الذي يحتوي على بعضٍ من برازه (يُسمَّى براز الجنين بالعقيّ).يُمكن ان يُعاني الجنين الذي يستنشق العقيّ من صعُوبةٍ في التنفُّس، ويتوقُّف عن التنفُّس أحيانًا.

كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الجنين يعاني من ضائقة جنينية؟

عندما تكون المرأة في المخاض، يقوم الطبيب أو القابلة بقياس نظم القلب عند الجنين،حيث يُعدُّ نظم القلب غير الطبيعيّ علامة تُشير إلى الضائقة الجنينيَّة.

كيف يعالج الأطباء الضائقة الجنينيَّة؟

يُعالِجُ الأطباء الضائقة الجنينيَّة عن طريق التدابير التالية:

  • إعطاء الأكسجين للحامل

  • إعطاء الحامل السوائل عن طريق الوريد

  • تعديل وضعية الحامل بحيث تستلقي على جنب

إذا استمرَّت الضائقة الجنينيَّة عند الجنين، يقوم الأطباء بتوليده بأسرع ما يُمكن عن طريق السَّحب، أو الشفط بالمحجَم، أو الملقط، أو الولادة القيصريَّة.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.