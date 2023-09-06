كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى المرأة سرطان عنق الرحم؟

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى المرأة سرطان عنق الرحم؟

يستطيع الأطباءُ اكتشاف سرطان عنق الرحم وخلل التنسج العنقي cervical dysplasia (حالات نمو ما قبل سرطانية) عن طريق اختبار بابانيكولاو،ويُجرى هذا الاختبار في أثناء فحص الحوض؛

وفي أثناء هذا الفحص، سيقوم بمُعاينة المهبل من الداخل ويُبقيه مفتوحاً باستخدام أداة صغيرة تُسمَّى المنظار.

لإجراء اختبار بابانيكولاو، يأخذ الطبيب بعض الخلايا من عنق الرحم باستخدام مَسحة

ويجري تفحُّص الخلايا تحت المجهر.

إذا ظهرت الخلايا غير طبيعيَّة، سيقومُ الأطباء بأخذ قطعة صغيرة من عنق الرحم لتفحصها تحت المجهر (عيِّنة).

إذا كانت المرأة مصابة بسرطان عنق الرحم، سيُعايِنُ الأطباء حجم السرطان ومدى انتشاره باستخدام فحوصات تصويرية مثل: