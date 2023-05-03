وسيلة منع الحمل هي شيء يُستخدَم للوقاية من الحمل (تنظيم الحمل).يُمكن للمرأة أن تصبح حاملاً حتَّى عند استخدام وسائل منع الحمل، ولكنَّ استخدام وسائل منع الحمل بشكلٍ صحيحٍ يُقلِّل بشكلٍ كبيرٍ من خطر حدوث الحمل.
ما هي وسائل تنظيم الحمل الحاجزيَّة؟
وسائل تنظيم الحمل الحاجزيَّة barrier contraceptives هي نوع من أنواع تنظيم الحمل تعمل عن طريق الحيلولة دُون وُصول النطاف إلى البويضة،
وهي تنطوي على:
العَوازِل
العوازل الأنثويّ diaphragms
سُدادة عُنق الرَّحم cervical caps
الإسفنجة المانعة للحمل contraceptive sponges
مُبيد النطاف spermicide
وسائل منع الحمل الحاجزيَّة
تحُول وسائل منع الحمل الحاجزيَّة دُون دُخول النطاف إلى رحِم المرأة،وهي تنطوي على الواقي الذَّكري والعازل الأنثويّ وسدادة عنق الرحم والإسفنجة المانعة للحمل.تحتوي بعض أنواع الواقي الذكري على مُبيدات للنطاف،وينبغي استخدام مُبيدات النطاف مع العوازِل وغيرها من وسائل منع الحمل الحاجزيَّة التي لا تحتوي عل مبيدات النطاف مسبقاً.
يُعدُّ الواقي الذكري المطاطي من أفضل وسائل تنظيم الحمل الحاجزيَّة عندما يجري استخدامه بشكلٍ صحيحٍ،
وهو النَّوع الوحيد الذي يُؤمِّن الوقاية أيضًا من أنواع العدوى الشائعة المنتقلة بالجنس، بما فيها العدوى بفيروس العَوَز المناعي البشري
يُمكن شراء العَوازِل والإسفنج المانع للحمل ومُبيد النطاف من دُون وصفةٍ طبيةٍ
تأتي العوازل الأنثويَّة وسُدادات عُنق الرَّحم بأحجامٍ مُختلفة وينبغي وصفها من قِبل الطبيب
ينبغي استخدام مُبيد النطاف (مادَّة كيميائيَّة تقضي على النطاف) مع جميع وسائل تنظيم الحمل الحاجزيَّة
كيف يجري استخدام وسيلة تنظيم الحمل الحاجزيَّة؟
العَوازِل
العوازل هي أغطية رقيقة وقائيَّة يجري وضعها على القضيب (الواقي الذكري) أو في المهبل (الواقي الأنثويّ).يحُول كلا النوعين دُون دُخول النطاف إلى المهبل.قد تُصنَع العوازل من المطاط والبولي يورثان polyurethane أو جلد الحَمَل المصبُوغ lambskin،وتُعدُّ العوازل المصنوعة من المطاط النَّوع الوحيد الذي يقي أيضًا من العدوى الشائعة المنتقلة بالجنس.
ينبغي استخدام الواقي الذكري بشكلٍ صحيح ليكون فعالاً.وينبغي وضعه قبل الإيلاج.
لاستخدام الواقي الذكري:
ينبغي استخدم واقٍ ذكري جديد لكل عملية جماع
استخدام الحجم الصحيح للواقي الذكري.
التعامل مع الواقي الذكري بعناية لتجنب إتلافه بواسطة الأظافر أو الأسنان أو الأدوات الحادة الأخرى
ينبغي ارتداء الواقي الذكري بعد انتصاب القضيب، وقبل أي تماس مع الأعضاء الجنسية للشريك
ينبغي تحديد جهة لفّ الواقي الذكري عن طريق وضع السبابة فيه ومحاولة فرده بشكل بسيط وبحذر
في حال ظهرت مقاومة لفرد الواقي الذكري، ينبغي قلبه ومحاولة فعل هذا في الاتجاه الآخر، ومن ثمَّ إعادة لفّه.
ينبغي وضع الواقي الملفوف على ذروة القضيب المنتصب
وترك مسافة فارغة بحوالى نصف إنش في ذروة الواقي لكي يتجمع فيها النطاف
ينبغي عصر ذروة الواقي بأصابع يد واحدة للتخلص من الهواء المنحبس فيها ودفعه خارج الواقي
إذا لم يكُن الشخص مختونًا، ينبغي عليه سحب جلد القلفة نحو الخلف قبل فرد الواقي الذكري
وباليد الأخرى، عليه لفّ الواقي الذكري على القضيب حتى قاعدته، والتخلص من أية فقاعات هوائية
ينبغي التأكُّد من أن التزليق كافٍ في أثناء الجِماع
في حال استخدام الواقيات المصنوعة من اللاتكس، ينبغي استخدام المزلقات ذات الأساس المائي فقط، (وذلك لأنَّ المُزلِّقات ذات الأساس الزيتي، مثل هلام الفازلين، والسَّمن، والزيوت المعدنية، وزيوت التدليك، ومستحضرات الجسم، وزيت الطهي، يُمكن أن تُضعِف اللاتكس وتتسبَّب في تمزُّق الواقي الذكري).
ينبغي إمساك الواقي الذكري بثبات عندَ قاعدة القضيب في أثناء سحبه، وذلك للوقاية من إراقة النطاف منه.
ينبغي اتباع التعليمات التالية عند استخدام الواقي الأنثوي:
إدخال الحلقة الدَّاخلية للواقي الأنثوي في داخل المهبل وبقدر ما يُمكن وإبقاء الحلقة الخارجية نحو الخارج
إدخال القضيب بِعناية عبر الحلقة الخارجيَّة إلى داخل الجيبة pouch
إذا انزلق القضيب خارج الجيبة أو اندفعت الحلقة الخارجية إلى الداخل، ينبغي إزالة الواقي الأنثويّ ووضعه في الداخل من جديد طالما لم يحدُث قذف عند الرجل
ينبغي إخراج القضيب من بعد القذف مُباشرةً
ينبغي ضغط الحلقة الخارجية وجدلها حتى لا ينسَكِب النطاف
ينبغي سحب الواقي الأنثوي المُستخدَم بعناية خارج المهبل
ينبغي التخلُّص من الواقي الأنثوي
ينبغي استخدام واقي جديد في كل مرة تُمارس فيها المرأة الجنس، وينبغي عدم استخدام واقي قديم أو قد يكون فيه ثُقب.يجعل مُبيد النطاف الواقيات تعمل بشكلٍ أفضل، ولذلك ينبغي إضافته في كل مرَّة تستخدِمُ فيها المرأة واقياً جديداً.
العوازل الأنثوية
العازل الأنثويّ هُو كوب مطاطيّ يُشبه القُبَّة يجري إدخاله في المهبل وعلى عُنق الرحم حتى لا يدخل النطاف.عُنق الرَّحم هُو الجزء السفليّ من الرَّحِم.يُمكن الحُصول على العازل الأنثويّ من الطبيب الذي سيتأكَّد من أنَّه حجمه يُناسِب المرأة وسيقوم بتعليمها كيفية استخدامه.ينبغي ألّا تشعر المرأة وشريكها بالعازل الأنثويّ حالما يجري وضعه في الداخل.
تُساعدُ العوازل الأنثويَّة على منع الحمل ولكنها لا تقي من العدوى المنتقلة بالجنس.
ينبغي اتباع التعليمات التالية لاستخدام العازل الأنثوي:
وضع رُهيم أو هلام يحتوي على مُبيدٍ للنطاف في داخل الكوب
وضع العازل الأنثويّ في داخل المهبل قبل البدء بالجماع
ترك العازل الأنثويّ في مكانه لمدَّة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات من بعد الجماع (ولكن لا ينبغي تركه في المهبل لأكثر من 24 ساعةً)
إذا مارست المرأة الجنس من جديد والعازل الأنثوي في داخل مهبلها، ينبغي عليها وضع المزيد من مُبيد النطاف في المهبل أولاً
يُمكن غسل العازل الأنثوي وإعادة استخدامه.ينبغي تفحُّص العازل الأنثويّ بشكلٍ مُنتظمٍ للتحرِّي عن أي تمزُّق.قد تحتاجُ المرأة إلى حجمٍ جديدٍ للعازل الأنثويّ إذا:
اكتسبت أو فقدت أكثر من 45 كغ من وزنها
استخدَمت عازلاً أنثوياً لأكثر من عامٍ واحدٍ
ولدت صغيراً أو فقدت صغيراً بالإجهاض
سُدادات عُنق الرَّحم
سُدادة عُنق الرَّحم هيّ كوب من السيليكون على شكل قُبَّعة ويُشبِه قليلًا العازل الأنثويّ ولكنه أصغر حجماً.يجري إدخال السُّدادة في داخل المهبل وعلى عُنق الرحم لمنع النطاف من الدخول.
يُمكن الحصول على سدادة عنق الرحم من الطبيب الذي سيتأكَّد من أن حجمها مُناسب للمرأة.
ينبغي اتباع التعليمات التالية لاستخدام السدادة:
وضع رُهيم أو هلام يحتوي على مُبيدٍ للنطاف في داخل الكوب
إدخال سُدادة عنق الرحم قبل البدء بالجماع
إبقاء سُدادة عنق الرحم في الداخل لست ساعات على الأقلّ من بعد الجماع، ولكن ينبغي عدم تركها لأكثر من 48 ساعةً
يُمكن غسل وإعادة استخدام سُدادة عُنق الرحم لعامٍ واحدٍ.
الإسفنجة المانعة للحمل
الإسفنجة المانِعة للحمل هي إسفنجة تحتوي على مُبيدٍ للنطاف ويجري وضعها في المهبل لمنع النطاف من الوصول إلى الرَّحم.تُساعدُ الإسفنجة المانعة للحمل على الوقاية من الحمل ولكنها لا تقي من العدوى المنتقلة بالجنس.
يُمكن شراء الإسفنجة من دون وصفةٍ طبيةٍ.ينبغي ألّا تشعر المرأة وشريكها بالإسفنجة حالما يجري وضعها في الداخل.
يُمكن وضع الإسفنجة في داخل المهبل لمدَّة تصِل إلى 24 ساعةً قبل الجماع.
ينبغي اتباع التعليمات التالية لاستخدام الإسفنجة المانعة للحمل:
ترطيب الإسفنجة بالماء
طوي الإسفنجة وإدخالها عميقاً في المهبل
مُمارسة الجنس بعدد المرات التي ترغب فيها المرأة بينما تكون الإسفنجة في داخل المهبل
إبقاء الإسفنجة في الدَّاخل لست ساعات على الأقلّ من بعد الجماع (ولكن لا ينبغي تركها لأكثر من 30 ساعةً)
تنطوي المَشاكل المُحتَملة لاستخدام الإسفنجات المانعة للحمل على الآتي:
تفاعلات تحسُّسية
جفاف أو ألم في المهبل
صُعوبة في إخراج الإسفنجة من المهبل
مُبيدات النُّطاف
مُبيدات النُّطاف هي مواد كيميائيَّة تقضي على النطاف،وهي مُتوفِّرة على شكل رغوة وهلام ورُهيم أو تحاميل (دواء على شكل قرص طري قابل للذوبان يجري وضعه في المهبل).تضع المرأة مُبيد النطاف في المهبل قبل الجماع.ونظرًا إلى أنَّ التحميلة ستذوب، ينبغي وضعها قبل مدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة قبل الجماع.
ينبغي عدم استخدام مُبيد النطاف لأكثر من مرَّة في اليوم.حيث يُمكن أن يُهيِّج المهبل ممَّا يزيد من خطر العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري.
ينبغي عدم استخدام مُبيد النطاف لوحده لتنظيم الحمل، بل ينبغي استخدامه مع وسيلة تنظيم حمل حاجزيَّة، مثل الواقي أو العازل الأنثويّ
على الرغم من أنَّ مُبيدات النطاف تقضي على النطاف، لكنها لا تقضي على البكتيريا التي تُسبِّب العدوى المنتقلة بالجنس