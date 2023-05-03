العازل الأنثويّ هُو كوب مطاطيّ يُشبه القُبَّة يجري إدخاله في المهبل وعلى عُنق الرحم حتى لا يدخل النطاف.عُنق الرَّحم هُو الجزء السفليّ من الرَّحِم.يُمكن الحُصول على العازل الأنثويّ من الطبيب الذي سيتأكَّد من أنَّه حجمه يُناسِب المرأة وسيقوم بتعليمها كيفية استخدامه.ينبغي ألّا تشعر المرأة وشريكها بالعازل الأنثويّ حالما يجري وضعه في الداخل.

تُساعدُ العوازل الأنثويَّة على منع الحمل ولكنها لا تقي من العدوى المنتقلة بالجنس.

ينبغي اتباع التعليمات التالية لاستخدام العازل الأنثوي:

وضع رُهيم أو هلام يحتوي على مُبيدٍ للنطاف في داخل الكوب

وضع العازل الأنثويّ في داخل المهبل قبل البدء بالجماع

ترك العازل الأنثويّ في مكانه لمدَّة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات من بعد الجماع (ولكن لا ينبغي تركه في المهبل لأكثر من 24 ساعةً)

إذا مارست المرأة الجنس من جديد والعازل الأنثوي في داخل مهبلها، ينبغي عليها وضع المزيد من مُبيد النطاف في المهبل أولاً

يُمكن غسل العازل الأنثوي وإعادة استخدامه.ينبغي تفحُّص العازل الأنثويّ بشكلٍ مُنتظمٍ للتحرِّي عن أي تمزُّق.قد تحتاجُ المرأة إلى حجمٍ جديدٍ للعازل الأنثويّ إذا: