منع الحمل العاجِل أو الطارئ هُو وسيلة منع حمل بعد الجماع.يُمكن استخدام منع الحمل العاجل من بعد ممارسة الجنس من دون استخدام وسائل تنظيم الحمل أو إذا فشلت هذه الوسائل، مثلما يحدُث عندما يتمزَّق الواقي.

هناك نوعان رئيسيَّان لمنع الحمل الطارئ هُما:

الأدوية (حُبوب صَبيحة الجماع morning-after pills)

وضع وسيلة منع حمل نحاسيّة في الرَّحم (لولب رحمي).

تُسمَّى هاتان الطريقتان "عاجلتين" لأنَّه ينبغي أن تكون المرأة تستخدِمُ طريقةً أخرى للوقاية من الحمل.ينبغي ألَّا تعتمد المرأة على القيام بشيءٍ ما بعد الجماع،