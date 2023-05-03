ما هُو منع الحمل العاجل؟
منع الحمل العاجِل أو الطارئ هُو وسيلة منع حمل بعد الجماع.يُمكن استخدام منع الحمل العاجل من بعد ممارسة الجنس من دون استخدام وسائل تنظيم الحمل أو إذا فشلت هذه الوسائل، مثلما يحدُث عندما يتمزَّق الواقي.
هناك نوعان رئيسيَّان لمنع الحمل الطارئ هُما:
الأدوية (حُبوب صَبيحة الجماع morning-after pills)
وضع وسيلة منع حمل نحاسيّة في الرَّحم (لولب رحمي).
تُسمَّى هاتان الطريقتان "عاجلتين" لأنَّه ينبغي أن تكون المرأة تستخدِمُ طريقةً أخرى للوقاية من الحمل.ينبغي ألَّا تعتمد المرأة على القيام بشيءٍ ما بعد الجماع،
وينبغي استخدام تنظيم الحمل العاجل في أقرب وقت ممكن من بعد الجماع لتجنُّب الحمل، حيث تزداد فرص نجاح هذه الطريقة كلَّما جرى استخدامها في وقتٍ مُبكِّرٍ
هناك العديد من أنواع الأدوية المختلفة التي تعمل مثل حبوب منع الحمل العاجل
ويُعدُّ استخدام اللولب النحاسيّ الشكل الأكثر فعَّالية لتنظيم الحمل العاجل، حيث يستمرُّ في الوقاية من الحمل لمدَّة تصل إلى 10 سنوات (أو إلى أن تقوم المرأة بإخراجه).
ما هي أنواع تنظيم الحمل العاجل؟
تُستخدَم الحُبوب بشكلٍ شائعٍ جدًّا في تنظيم الحمل العاجل، ولكن يعمل اللولب الرحمي النحاسيّ بشكلٍ أفضل ويُؤمِّنُ تنظيماً مستمرَّاً للحمل.
أدوية منع الحمل العاجل (حُبوب صبيحة الجماع)
هي حُبوب تأخذها المرأة فوراً من بعد الجماع لتجنُّب الحمل.
هُناك العديد من الأنواع المُختلفة لحبوب صبيحة الجماع:
ينبغي أخذ ليفونورجستريل Levonorgestrel خلال 3 أيَّام من الجماع (يتوفَّر هذا الدواء في الصيدليات الوِلايات المُتَّحِدة من دون وصفةٍ طبيةٍ)
ينبغي أخذ أسيتات يوليبريستال ulipristal acetate خلال 5 أيَّام من الجماع، وهو يحتاج إلى وصفةٍ طبيةٍ
كما يُمكن استخدام توليفة من حبوب منع الحمل الفمويَّة التي يصفها الطبيب أيضًا، ولكنها تُسبِّبُ الغثيان والتقيُّؤ
يعمل دواء ليفونورجستريل بشكلٍ أفضل إذا جرى أخذه فوراً من بعد الجماع،ولكنه لا يعمل بشكلٍ جيِّد عند النساء اللواتي يعانين من البدانة.
اللوالب الرحمية النحاسيَّة
اللولبالنحاسي هو أداة بلاستيكيَّة صغيرة على شكل حرف T ملفوفة بسلكٍ نحاسيّ وتُوضع في داخل الرحم للوِقاية من الحمل.
ينبغي وضع اللولب النحاسي في الرحم من قِبل الطبيب،
وينبغي وضعه خلال 5 أيَّام من مُمارسة الجنس
يُمكن ترك اللولب في الرحم كوسيلةٍ لتنظيم الحمل لمدَّة تصِلُ إلى 10 سنواتٍ